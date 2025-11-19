Advertisement
महिला पत्रकार पर कमेंट कर खुद ट्रोल हो गए ट्रंप, याद आया 29 साल पुराना मिस यूनिवर्स वाला कांड

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक महिला जर्नलिस्ट से कुछ ऐसा कह दिया कि लोगों ने उन्हें ही ट्रोल कर दिया और आलोचना शुरू कर दी. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 19, 2025, 10:48 AM IST
महिला पत्रकार पर कमेंट कर खुद ट्रोल हो गए ट्रंप, याद आया 29 साल पुराना मिस यूनिवर्स वाला कांड

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपनी अजीब-अजीब बातों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक महिला पत्रकार को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि लोगों ने उन्हें ही ट्रोल करना शुरू कर दिया. ट्रंप का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रंप एक महिला रिपोर्टर से कहते दिखे,'quiet, piggy'. इसी को लेकर कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजम ने इसे राजनीतिक हथियार बना लिया है. 

गैविन न्यूजम उन्होंने X पर एक लंबी थ्रेड पोस्ट की, जिसमें कई तस्वीरें थीं जिनमें से कई AI-जनरेटेड लगती हैं और ट्रंप को फनी, शर्मनाक और मोटा दिखाती हैं. सबसे पहले पोस्ट की गई तस्वीर 2015 की है जब ट्रंप आयोवा स्टेट फेयर में पोर्क चॉप खा रहे थे. इस पर वही शब्द इस्तेमाल किए गए.'quiet, piggy'. यानी ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया दे दिया गया.

वायरल तस्वीरों में काया है?

इसके बाद एक और फोटो शेयर हुई जो साफ तौर पर AI से बनी हुई लग रही है, जिसमें ट्रंप को सफेद पोलो टी-शर्ट और लाल MAGA टोपी में में भारी-भरकम शरीर वाला दिखाया गया. इसके बाद एक और AI जनरेटेड फोटो आई जिसमें ट्रंप स्पेगेटी खा रहे हैं और पीछे किंग चार्ल्स भाषण दे रहे हैं. कई तस्वीरों में ट्रंप को पिग जैसे फीचर्स या पिग के शरीर के साथ भी दिखाया गया. यह सब करने के पीछे ट्रंप की ही प्रतिक्रिया 'piggy' का इस्तेमाल हो रहा है. 

न्यूजम ने ‘piggy’ क्यों कहा?

14 नवंबर को एयर फोर्स वन में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ब्लूमबर्ग रिपोर्टर कैथरीन लूसी ने पूछा कि अगर जेफ्री एप्स्टीन फाइलों में कुछ छिपा नहीं है तो वे सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रहीं? इस पर ट्रंप अचानक गुस्से में आकर बोले,'quiet, quiet, piggy' और उंगली हिलाते हुए उन्हें चुप कराया. यह वीडियो सोमवार को व्हाइट हाउस के जरिए पोस्ट किए जाने के बाद सामने आया और तुरंत ही सोशल मीडिया पर आलोचना शुरू हो गई. कई पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे महिला विरोधी, अपमानजनक और घिनौना तक करार दिया है.  

ट्रंप का पुराना रिकॉर्ड

ट्रंप पर पहले भी महिलाओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणियों का आरोप लगा है. उन्होंने एक बार रोजी ओ डॉनेल को 'फैट पिग' कहा था. इसके अलावा 1996 की मिस यूनिवर्स अलिशिया मचाडो को उन्होंने बार-बार 'Miss Piggy' कहकर नीचा दिखाया. मचाडो ने बाद में कहा कि ट्रंप की वजह से वे डरी और शर्मिंदा महसूस करती थीं.

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

Donald Trump

