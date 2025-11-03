Advertisement
'भगवान से दुआ करो, हम हार गए तो अमेरिका निहत्‍था हो जाएगा', 5 नवंबर को तय हो जाएगा ट्रंप के जिंदगी का फैसला! पूरी दुनिया की नजर

पूरी दुनिया में डंके की चोट पर लोगों को ललकारने वाले ट्रंप अब भगवान से दुआ कर रहे, लोगों से कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ करो , वरना हार गए तो अमेरिका बेबस हो जाएगा. आप कल्पना करके हैरान हो जाएंगे कि आखिर अमेरिका का राष्ट्रपति इस तरह क्यों कह रहा है. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 03, 2025, 07:59 AM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-एआई)
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-एआई)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला नवंबर को होने वाला है. ट्रंप किस तरह तनाव में हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 5 नवंबर को होने वाली घटना को लेकर ट्रंप अभी से लोगों को दुआ करने के लिए कह रहे हैं. यही नहीं वह इस मामले को देश के इ‌तिहास का सबसे बड़ा मामला बता रहे हैं. आइए बिना समय गवाए जानते हैं पूरा मामला.

कल्पना कीजिए एक ऐसा कोर्ट केस जो अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला दे! जी हां, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पसंदीदा हथियार 'टैरिफ' यानी आयात शुल्क पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'अमेरिकी इतिहास का सबसे अहम मुकदमा' बता दिया है. 5 नवंबर को होने वाली सुनवाई में ट्रंप की पूरी ट्रेड पॉलिसी दांव पर लगी है. ट्रंप का कहना है, अगर कोर्ट ने उनका साथ न दिया, तो अमेरिका दुनिया के बाकी देशों के आगे बेबस, निहत्था हो जाएगा. ये केस न सिर्फ अमेरिका, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार को प्रभावित कर सकता है. न्यूज एजेंसी ANI न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक,  ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, "अगले हफ्ते टैरिफ पर होने वाला मामला देश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक है. अगर किसी राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो हम दुनिया भर के अन्य सभी देशों, खासकर 'बड़े देशों' के मुकाबले काफी नुकसान में रहेंगे." सही मायनों में हम निहत्थे होंगे!"

ट्रंप ने कहा कि टैरिफ ने उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान "अत्यधिक धन और राष्ट्रीय सुरक्षा" में योगदान दिया है. उन्होंने आगे कहा, "मेरे कार्यकाल के छोटे से समय में शेयर बाज़ार कई बार सर्वकालिक उंचाई पर पहुंचा है, लगभग कोई मुद्रास्फीति नहीं रही, और राष्ट्रीय सुरक्षा बेजोड़ है." उन्होंने चीन और अन्य देशों के साथ अमेरिका की हालिया व्यापार वार्ताओं का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे टैरिफ के प्रभाव से "निष्पक्ष और टिकाऊ सौदे" हुए.

ट्रंप ने लिखा, "अगर कोई राष्ट्रपति टैरिफ की शक्ति का तेज़ी से और कुशलता से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो हम निहत्थे होंगे और शायद हमारे राष्ट्र का विनाश भी हो सकता है." उन्होंने दावा किया कि विरोध "उन विदेशी देशों से आ रहा है जिन्होंने वर्षों से हमारा फ़ायदा उठाया है, जो हमारे देश से नफ़रत करते हैं और डेमोक्रेट्स से, क्योंकि हमारी संख्या बहुत अच्छी है."

ट्रंप ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के सत्र में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होंगे, उन्होंने कहा, "मैं बुधवार को कोर्ट नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इस फ़ैसले के महत्व से ध्यान भटकाना नहीं चाहता." उन्होंने लिखा, "मेरी राय में यह सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण फ़ैसलों में से एक होगा." संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब तक का सबसे बड़ा फैसला. अगर हम जीतते हैं, तो हम दुनिया में अब तक के सबसे अमीर, सबसे सुरक्षित देश होंगे. अगर हम हार गए, तो हमारा देश लगभग तीसरी दुनिया के दर्जे में सिमट सकता है. भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसा न हो!"

सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या ट्रम्प के पास अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) नामक कानून का हवाला देकर टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार था. ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में भारत और ब्राजील जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर आयात शुल्क को 50% तक और चीन पर 145% तक बढ़ाने के लिए उन शक्तियों का प्रयोग किया था. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति के खिलाफ फैसले का मतलब सभी लागू टैरिफ को अचानक रद्द करना नहीं है, लेकिन इसका नतीजा ट्रम्प की आर्थिक रणनीति को पूरी तरह से बदल सकता है. सीएनएन के अनुसार, यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के डेटा से पता चलता है कि 23 सितंबर तक, अमेरिकी कंपनियों ने विवादित आईईईपीए टैरिफ में लगभग 90 बिलियन डॉलर का भुगतान किया था. 

दुनिया क्यों टकटकी लगाए देख रही?
ये केस ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है. गार्जियन की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप की हार पर US इफेक्टिव टैरिफ रेट 16.3% से आधा हो सकता है, और अरबों डॉलर रिफंड होंगे. टैक्स फाउंडेशन के अनुसार, टैरिफ हर अमेरिकी परिवार पर सालाना 1300 डॉलर का बोझ डाल रहे हैं. कैलिफोर्निया गवर्नर न्यूसम ने इसे 'अवैध' बताकर चुनौती दी है. NPR कहता है, ये राष्ट्रपति की पावर पर बड़ा सवाल है. सोशल मीडिया पर लोग खूब लिख रहे हैं.  X पर "ट्रंप टैरिफ सुप्रीम कोर्ट" ट्रेंडिंग हो रहा है. एक यूजर ने लिखा भी अगर हार गए तो तो ट्रेड वॉर खत्म.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

