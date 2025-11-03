पुतिन या जिनपिंग... डील करना किससे आसान? ट्रंप ने इस नेता को बता दिया चालाक

World News In Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इन दिनों रूस और चीन के साथ 36 का आंकड़ा है. आए दिन वह दोनों देशों के नेताओं को टैरिफ की धमकियां देते रहते हैं, हालांकि इस बार ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गुणों का बखान किया है. उन्होंने एक सवाल के जवाब में दोनों नेताओं की सराहना की है. ट्रंप ने पुतिन और जिनपिंग को टफ यानी कठोर नेता बताया है.

कौन है सबसे टफ नेता?

ट्रंप से जब पूछा गया कि इन दोनों ग्लोबल नेताओं में से किसके साथ डील करना ज्यादा मुश्किल है तो उन्होंने कहा कि दोनों ही ताकतवर और चतुर हैं और इन्हें कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए. 'CBS' को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप से जब पूछा गया कि व्लादिमीर पुतिन या शी जिनपिंग किससे निपटना ज्यादा मुश्किल है तो उन्होंने जवाब दिया कि दोनों नेता टफ और स्मार्ट है. ट्रंप ने कहा,' देखिए वे दोनों बहुत ताकतवर नेता हैं. ये ऐसे लोग नहीं हैं जिनके साथ मजाक किया जाए. ये ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत गंभीरता से लेना पड़ता है. वे ऐसे नहीं हैं कि आकर कहें अरे कितना खूबसूरत दिन है? देखिए कितना सुंदर है. सूरज चमक रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. ये गंभीर लोग हैं. ये ऐसे लोग हैं जो कड़क, स्मार्ट लीडर हैं.'

ये भी पढ़ें- नाइजीरिया ने दिया ट्रंप की धमकी का जवाब, बताया- क्यों मारे जा रहे हैं ईसाई; क्या है विवाद की जड़

Add Zee News as a Preferred Source

युद्ध खत्म करने का किया बखान

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस दौरान 8 युद्धों को खत्म करने के अपने दावे को भी दोहराया और कहा कि यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को छोड़कर वह बाकी सबमें सफल रहे, साथ ही विश्वास जताया कि अब यह भी होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा,' नौवें महीने से पहले मैंने 8 युद्ध रोक दिए थे. एकमात्र ऐसा युद्ध जिसमें मैं अभी तक सफल नहीं हुआ हूं और वह भी होगा वह है रूस-यूक्रेन, जो मुझे लगा था कि सबसे आसान होगा क्योंकि मेरे राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं.' उन्होंने आगे कहा,' एक देश के तौर पर हमारा फिर से सम्मान होता है और इसी तरह मैं युद्धों को रोकने में कामयाब रहा हूं. मैंने उन्हें ट्रेड की वजह से भी रोका.'

ये भी पढ़ें- सालों बाद फिर परमाणु विस्फोट की प्लानिंग कर रहा अमेरिका? ट्रंप की इस घोषणा पर क्या बोले ऊर्जा सचिव

परमाणु निरस्त्रीकरण पर क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने रूस और चीन दोनों के नेताओं के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर चर्चा की है और यह माना कि दोनों देशों के पास बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार हैं. उन्होंने कहा,' मेरा मानना ​​है कि हमें परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में कुछ करने की जरूरत है और मैंने इस बारे में राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी दोनों से बात की है.' ट्रंप ने परमाणु परीक्षण करने की अपनी योजना की पुष्टि करते हुए कहा,' हमें यह देखने की जरूरत है कि यह कैसे काम करता है. मैं परीक्षणों के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि रूस ने परीक्षण करने का अपना इरादा जाहिर किया है. उत्तर कोरिया लगातार परीक्षण करता रहता है और दूसरे देश भी ऐसा करते हैं. हम एकमात्र ऐसे देश हैं जो परीक्षण नहीं करते हैं.' जब यह बताया गया कि मॉस्को परमाणु हथियारों की बजाय डिलीवरी सिस्टम का परीक्षण कर रहा है तो ट्रंप ने दावा किया कि रूस और चीन दोनों ऐसे परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. (इनपुट-आईएएनएस)