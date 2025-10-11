'डोनाल्ड ट्रंप का दिल उनकी उम्र से 14 साल जवान है', मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टर ने और क्या कहा?

Donald Trump Health Checkup: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्टर ने मैरीलैंड (Maryland) के बेथेस्डा (Bethesda) स्थित वाल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर (National Military Medical Center) में हाल ही में हुए एक मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उन्हें "गैर मामूली सेहत" (Exceptional Health) के तौर पर डिक्लेयर किया है. ये मुलाकात तकरीबन 3 घंटे तक चली और इसमें लैब टेस्ट, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग और वैक्सिनेशन, जैसे कि उनका सालाना फ्लू का टीका और कोविड-19 बूस्टर, शामिल थे. ट्रंप के डॉक्टर, नेवी कैप्टन सॉन बारबेला (Sean Barbabella) ने इस मुलाकात को एक शेड्यूल्ड फॉलो-अप और पूर्व राष्ट्रपति के रूटीन हेल्थ मेंटनेंस प्लान का हिस्सा बताया.

"ट्रंप का दिल 14 साल यंग"

बारबेला की रिपोर्ट में बताया गया है कि 79 साल ट्रंप का हार्ट, लंग्स, नर्व्स और फिजिकल परफॉर्मेंस लगातार मजबूत बने हुए हैं, और साथ ही ये भी बताया गया है कि उनकी "कार्डियक एज" उनकी असल उम्र से तकरीबन 14 साल कम है. डॉक्टर के अनुसार, ये इवैल्यूएशन इस महीने के आखिर में मिडिल-ईस्ट और एशिया की अपनी आने वाली विदेश यात्राओं के लिए ट्रंप की तैयारी एनश्योर करने के लिए भी किया गया था.

रूटीन चेकअप

व्हाइट हाउस ने शुरुआत में इस मुलाकात को "रूटीन ईयरली चेकअप" बताया था, लेकिन बाद में ट्रंप ने साफ किया कि ये एक सेमीएनुअल फिजिकल जांच थी. अप्रैल 2024 के उनके मेडिकल समरी ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि वो राष्ट्रपति पद के लिए "पूरी तरह से फिट" हैं, जिसमें 2020 की एग्जामिनेशन के बाद से 20 पाउंड वजन कम होने का जिक्र था और उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल को उनके ओवरऑल वेलबीइंग का क्रेडिट दिया गया था.

ट्रंप की ये बीमारी बनी थी हेडलाइन

जुलाई 2024 में, ट्रंप को क्रोनिक वेनस इनसफीशिएंसी (Chronic venous insufficiency) का पता चला, जो उम्र से संबंधित एक नॉर्मल कंडीशन है जो पैरों में ब्लड फ्लो को अफेक्ट करती है. ट्रंप के हाथ पर चोट के निशान देखे जाने के बाद, व्हाइट हाउस ने अटकलों का खंडन करने के लिए ये रिजल्ट शेयर किए.

सुर्खियों में रहती है ट्रंप की सेहत

ट्रंप अक्सर हेल्थ और फिटनेस को राजनीतिक चर्चा के मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं, अपने डेमोक्रेटिक राइवल, जो बिडेन (Joe Biden) के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर सवाल उठाते रहे हैं. बाद में, बिडेन ने 2024 के राष्ट्रपति पद की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि एक डेबिट परफॉर्मेंस के दौरान ये आशंका जताई गई थी कि क्या वो एक राष्ट्रपति के तौर पर सर्व कर सकते हैं या नहीं. कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रंप के लेटेस्ट मेडिकल असेसमेंट से जाहिर होता है कि वो एनर्जेटिक, फिट और अपने राजनीतिक और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के लिए मेडिकली फिट हैं.