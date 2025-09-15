निश्चिंत रहें, हम उसे नहीं छोड़ेंगे... अमेरिका में चंद्र नागमल्लैया की सिर काटकर हत्या पर भड़के ट्रंप, बाइडेन की नीतियों को ठहराया दोषी
निश्चिंत रहें, हम उसे नहीं छोड़ेंगे... अमेरिका में चंद्र नागमल्लैया की सिर काटकर हत्या पर भड़के ट्रंप, बाइडेन की नीतियों को ठहराया दोषी

टेक्सास के डलास में चंद्र नागमल्लैया की कथित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है. ट्रंप ने कहा कि संदिग्ध हत्यारे को देश में नहीं होना चाहिए था. उन्होंने हत्यारे पर कानून की पूरी सीमा तक मुकदमा चलाने का संकल्प लिया और अवैध अप्रवासी अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का वादा किया.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:07 AM IST
ANI
ANI

Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास के डलास में चंद्र नागमल्लैया की कथित तौर पर एक क्यूबाई अवैध विदेशी द्वारा की गई हत्या की निंदा की है. ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की आव्रजन नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि संदिग्ध को देश में नहीं होना चाहिए था. उन्होंने हत्यारे पर कानून की पूरी सीमा तक मुकदमा चलाने का संकल्प लिया और अवैध अप्रवासी अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का वादा किया.

पत्नी और बेटे के सामने हुई थी शख्स की हत्या

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार को भारतीय मूल के व्यक्ति चंद्र नागमल्लैया की हत्या की निंदा की, जिसका टेक्सास में उसकी पत्नी और बेटे के सामने क्यूबा से आए एक अवैध विदेशी ने सिर काट दिया था. रिपब्लिकन नेता ने इस बात पर जोर दिया कि उनके शासन में अवैध आप्रवासी अपराधियों के प्रति नरम रुख अपनाने का समय समाप्त हो चुका है तथा उन्होंने हत्यारे के खिलाफ कार्रवाई करने की शपथ ली.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि मैं डलास, टेक्सास के एक व्यक्ति चंद्र नागमल्लैया की हत्या के बारे में भयानक खबरों से अवगत हूं, जिनकी उनकी पत्नी और बेटे के सामने क्यूबा से आए एक अवैध विदेशी द्वारा निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी जिसे हमारे देश में कभी होना ही नहीं चाहिए था. ट्रम्प ने आगे कहा कि क्यूबा से आए अवैध आप्रवासी, जिसकी पहचान 37 वर्षीय योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज के रूप में हुई है को पहले भी बाल यौन शोषण से लेकर झूठे कारावास तक के विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था. ट्रम्प ने कहा कि इस व्यक्ति को पहले भी बाल यौन शोषण, वाहन चोरी और झूठे कारावास सहित भयानक अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अक्षम जो बाइडेन के कार्यकाल में उसे हमारी मातृभूमि में वापस छोड़ दिया गया क्योंकि क्यूबा ऐसे दुष्ट व्यक्ति को अपने देश में नहीं चाहता था. ट्रंप ने कहा कि निश्चिंत रहें, मेरे शासन में इन अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरमी बरतने का समय अब ​​खत्म हो गया है! होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी, बॉर्डर जार टॉम होमन और मेरे प्रशासन के कई अन्य लोग, अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाने में अविश्वसनीय काम कर रहे हैं. इस अपराधी पर कानून की पूरी हद तक मुकदमा चलाया जाएगा. उस पर प्रथम श्रेणी की हत्या का आरोप लगाया जाएगा!.

 

जानें क्या हुआ?

डलास के एक मोटेल मैनेजर चंद्र मौली नागमल्लैया की कथित तौर पर उस समय बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जब उन्होंने योरडानिस कोबोस-मार्टिनेज को अपनी पत्नी और बेटे के सामने टूटी हुई वाशिंग मशीन का इस्तेमाल न करने के लिए कहा था.

आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) ने इस घटना पर स्तब्धता व्यक्त की और सिर कलम करने की घटना को अकल्पनीय" बताया. घटना के तुरंत बाद, पुलिस ने कोबोस-मार्टिनेज को गिरफ्तार कर लिया, जिसने खून से सनी टी-शर्ट पहनी हुई थी. एक गवाह ने एनबीसी डीएफडब्ल्यू को बताया कि मैं नहीं जानता कि कैसे समझाऊं लेकिन वह एक ही समय पर वहां मौजूद भी था और नहीं भी था. 

सोशल मीडिया पर सामने आए इस घटना के खौफनाक वीडियो में वह पल साफ दिखाई दे रहा है जब मार्टिनेज ने मैनेजर पर हमला करने के लिए चाकू चलाया. अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, संदिग्ध ने पीड़ित का सिर कूड़ेदान में फेंक दिया. हलफनामे के अनुसार, संदिग्ध ने अधिकारियों के साथ साक्षात्कार में हत्या की बात स्वीकार कर ली है.

