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Hindi Newsदुनियाहम आपके खिलाफ वो करते हैं, जो आपको पता भी नहीं, ट्रंप ने जिनपिंग के सामने खोला राज; साइबर वर्ल्ड का कोल्ड वॉर

'हम आपके खिलाफ वो करते हैं, जो आपको पता भी नहीं', ट्रंप ने जिनपिंग के सामने खोला राज; साइबर वर्ल्ड का कोल्ड वॉर

अमेरिका और चीन के बीच अदावत कोई नई बात नहीं है. दोनों के बीच दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की होड़ लगी हुई है. चीन के दौरे से लौटते समय ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये स्वीकार किया कि वो भी चीन से किसी भी मामले में कम नहीं हैं. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 16, 2026, 06:44 PM IST
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अमेरिका-चीन में जारी है साइबर वर्ल्ड का कोल्ड वार (AI- Image)
अमेरिका-चीन में जारी है साइबर वर्ल्ड का कोल्ड वार (AI- Image)

अमेरिका और चीन के बीच साइबर जंग कितनी गहरी हो चुकी है, इसका अंदाजा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान से लगाया जा सकता है. चीन दौरे से लौटते वक्त एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने खुलकर स्वीकार किया कि अमेरिका भी चीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर साइबर जासूसी करता है. ट्रंप ने कहा, 'हम भी उन पर जमकर जासूसी करते हैं'. उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और चीन के बीच साइबर हमलों और डिजिटल निगरानी को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है.

दरअसल, बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दो दिनों तक चली अहम बैठक के बाद ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्होंने चीन द्वारा अमेरिका पर किए गए साइबर हमलों का मुद्दा उठाया. इस पर ट्रंप ने साफ कहा कि बातचीत के दौरान शी जिनपिंग ने भी अमेरिका की ओर से चीन में की जा रही साइबर गतिविधियों का जिक्र किया. 
ट्रंप ने बताया, 'उन्होंने कहा कि हम चीन में हमले करते हैं. मैंने उनसे कहा कि जो आप करते हैं, वही हम भी करते हैं.' 

हम भी आपके खिलाफ बहुत कुछ... 

इतना ही नहीं, ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने शी जिनपिंग से यह भी कहा, 'हम आपके खिलाफ बहुत कुछ करते हैं, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है.' ट्रंप के मुताबिक यह एक 'दो धार वाली तलवार' जैसी स्थिति है. उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका के खिलाफ जो कर रहा है, उसका काफी हिस्सा अमेरिका जानता है, लेकिन अमेरिका भी चीन के खिलाफ उतनी ही आक्रामक साइबर गतिविधियां चला रहा है. 

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अमेरिका-चीन में साइबर जासूसी की होड़

असल में अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से साइबर जासूसी और खुफिया जानकारी जुटाने की होड़ चल रही है. दोनों देश एक-दूसरे को सबसे बड़ा साइबर खतरा मानते हैं. इस तनाव का असर हालिया चीन दौरे में भी साफ दिखाई दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल बेहद कड़ी साइबर सुरक्षा व्यवस्था के साथ चीन पहुंचा था. ट्रंप समेत कई अधिकारियों ने अपने निजी मोबाइल फोन अमेरिका में ही छोड़ दिए थे. उनकी जगह 'क्लीन डिवाइस', अस्थायी लैपटॉप और नियंत्रित संचार प्रणाली का इस्तेमाल किया गया, ताकि चीन में संभावित निगरानी या हैकिंग से बचा जा सके. 

चीन में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सुरक्षित नहीं

अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि चीन दुनिया के सबसे आक्रामक साइबर निगरानी वाले देशों में शामिल है. फॉक्स न्यूज से बातचीत में पूर्व सीक्रेट सर्विस एजेंट बिल गेज ने कहा, 'चीन में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संचार पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता'. वहीं व्हाइट हाउस की पूर्व चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर थेरेसा पायटन ने कहा कि चीन में यह मानकर चलना चाहिए कि आपकी हर बातचीत और हर डिजिटल गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है.

अमेरिकी अधिकारियों ने फेंक दिया चीन का उपहार

दिलचस्प बात यह रही कि दौरा खत्म होने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने चीन की ओर से दिए गए लगभग सभी सामान को फेंक दिया. एयर फोर्स वन में सवार होने से पहले व्हाइट हाउस स्टाफ, सीक्रेट सर्विस एजेंट और पत्रकारों से कहा गया कि वे चीनी अधिकारियों द्वारा दिए गए सभी उपकरण और उपहार जमा कर दें. इनमें अस्थायी स्मार्टफोन, आधिकारिक पहचान पत्र, लैपल पिन, स्मृति चिन्ह और गिफ्ट बैग तक शामिल थे. बाद में इन सभी वस्तुओं को एयर फोर्स वन की सीढ़ियों के पास लगे कूड़ेदान में डाल दिया गया. यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच सिर्फ व्यापार या सैन्य प्रतिस्पर्धा ही नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी भरोसे की खाई लगातार गहरी होती जा रही है.

यह भी पढ़ेंः बस इतने साल ईरान रोक दे परमाणु कार्यक्रम...जिनपिंग से मिलते ही बदल गए ट्रंप के तेवर

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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