इधर पुतिन दिल्ली में, उधर ट्रंप ने रूस-यूक्रेन जंग पर कर दिया बहुत बड़ा दावा, खबर सुनते ही सोच में पड़ जाएगी दुनिया

Putin India Visit: एक तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिन की यात्रा पर भारत पहुंच चुके हैं. जिस अंदाज में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई है,‌ जिसकी खूर्च चर्चा हो रही है. अब इसी बीच ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है. जानें पूरी बात.

Dec 05, 2025, 07:01 AM IST
Donald Trump On ukraine Russia War: दुनिया की नजरें उस समय दिल्ली पर टिक गईं जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर 2025 को भारत पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया. दोनों नेताओं ने एक ही गाड़ी में सफर कर गहरी दोस्ती की मिसाल पेश की. पीएम आवास पर आयोजित डिनर के दौरान पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में 'श्रीमद्भगवद्गीता' की प्रति भेंट की. उन्होंने गीता को दुनिया भर के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया. यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन चार सालों में पहली बार भारत आए हैं. 

ट्रंप बोले – हम दुनिया में शांति ला रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं हुई
दूसरी तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर ताजा बयान देकर हलचल मचा दी है. ये बयान पुतिन के भारत दौरे के ठीक बीच आया है. ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा, “हम पूरी दुनिया में शांति बना रहे हैं. हम युद्ध खत्म कर रहे हैं.  ऐसा स्तर जो पहले किसी ने नहीं देखा. अभी तक 8 युद्ध सुलझा चुके हैं. अब एक और बाकी है वो है रूस और यूक्रेन का युद्ध. मुझे लगता है हम वहां भी पहुंच जाएंगे.”

पिछले महीने 27 हजार सैनिक मारे गए, बहुत दुख की बात
ट्रंप ने यूरेशिया के इस युद्ध की भयानक स्थिति बताई. उन्होंने कहा, “पिछले हफ्ते 8 हजार सैनिक मारे गए. पिछले महीने तो 27 हजार सैनिक बेवजह मारे गए.ये सब बंद होना चाहिए. हम इसको रोकने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं.” 8 युद्ध पहले ही खत्म, नंबर-9 पर काम चल रहा है. ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वो कौन से 8 युद्ध हैं जो उनकी सरकार ने खत्म किए, लेकिन उनका दावा है कि ये बड़ी उपलब्धि है.अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या वो सचमुच रूस-यूक्रेन युद्ध को भी जल्दी खत्म कर पाएंगे.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Putin

