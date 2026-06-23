अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि तेहरान अपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर की लंबे समय तक और पूरी निगरानी के लिए सहमत हो गया है. साथ ही वॉशिंगटन होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में शिपिंग पर लगी पाबंदियों में ढील देगा और कड़ी अमेरिकी निगरानी की शर्त पर रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा. 'ट्रुथ सोशल' पर एक विस्तृत सोशल मीडिया बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने चल रही कूटनीतिक बातचीत के दौरान काफी रियायतें दी हैं. इन वार्ताओं का मकसद मध्य पूर्व में लंबे समय से चल रहे तनाव के बाद शांति का एक व्यापक ढांचा तैयार करना है.
ट्रंप ने कहा, 'उनके विरोध और इसके उलट झूठे बयानों के बावजूद और साथ ही 'फेक न्यूज़' के शोर-शराबे के बावजूद ईरान भविष्य में लंबे समय (हमेशा के लिए!!!) तक सबसे ऊंचे स्तर की न्यूक्लियर जांच के लिए पूरी तरह सहमत हो गया है. इससे 'न्यूक्लियर ईमानदारी' सुनिश्चित होगी. अगर वे इसके लिए सहमत नहीं होते, तो आगे कोई बातचीत नहीं होती!'
अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे बताया कि वॉशिंगटन ने रणनीतिक समुद्री रास्ते को बिना रुकावट के खुला रखने की अनुमति दे दी है और नौसेना की घेराबंदी की आगे की कार्रवाई रोक दी है, जबकि पूरे क्षेत्र में पूरी सैन्य तैयारी बनाए रखी है. उन्होंने कहा, 'इस और ईरान द्वारा दी जा रही अन्य बड़ी रियायतों के आधार पर मैंने होर्मुज़ जलडमरूमध्य को खुला रखने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है और अब कोई नौसैनिक नाकेबंदी नहीं होगी. हालांकि अगर नाकेबंदी को फिर से लागू करने की जरूरत पड़ी तो सभी जहाज अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, हालांकि अभी ऐसा होने की संभावना बहुत कम है."
ईरान ने भी दिया जवाब
हालांकि, न्यूक्लियर निगरानी ढांचे के दायरे को लेकर ईरानी प्रशासन की ओर से व्हाइट हाउस के बयानों का तुरंत सार्वजनिक विरोध हुआ. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि तेहरान ने पिछली अमेरिकी और इजरायली सैन्य कार्रवाइयों से प्रभावित विशिष्ट परमाणु सुविधाओं की 'इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी' (IAEA) द्वारा निगरानी के लिए सहमति नहीं दी है.
बकाई ने कहा, 'हमारी IAEA के महानिदेशक के साथ कोई बैठक नहीं हुई है, और न ही हमारी एजेंसी द्वारा अमेरिका और ज़ायोनी सैन्य आक्रामकता से क्षतिग्रस्त ईरान की परमाणु सुविधाओं की जांच कराने की कोई योजना है.' इस रुख को दोहराते हुए संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अली बहरीनी ने इन दावों को खारिज कर दिया और वॉशिंगटन के आधिकारिक बयान और तेहरान की सार्वजनिक घोषणाओं के बीच भारी अंतर को उजागर किया.
बातचीत के आर्थिक पहलू पर बात करते हुए ट्रंप ने जोर दिया कि आर्थिक प्रतिबंधों से कोई भी राहत या फ्रीज़ की गई वित्तीय संपत्ति को जारी करने का काम पूरी तरह से अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में होगा और इसका इस्तेमाल सिर्फ़ घरेलू अमेरिकी उत्पादकों से बुनियादी सामान खरीदने के लिए किया जाएगा.
ट्रंप ने समझाया, 'अमेरिकी ट्रेजरी जो पैसा या प्रतिबंधों से राहत जारी कर रही है, वह एस्क्रो (एक तरह का सुरक्षित खाता) में जाएगा, जिसे अमेरिका नियंत्रित करेगा. इसका इस्तेमाल सिर्फ़ अमेरिका से ही भोजन और चिकित्सा आपूर्ति खरीदने के लिए किया जाएगा, जिसमें हमारे महान अमेरिकी किसानों से मक्का, गेहूं और सोयाबीन की खरीद भी शामिल है.'
ईरान के अंदर घरेलू स्थिति को एक गंभीर मानवीय संकट बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'ईरान को इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है. यह एक मानवीय संकट है और मुझे लगता है कि बहुत देर होने से पहले अभी मदद करना जरूरी है.'
ट्रंप ने राजनयिक बातचीत के बारे में सकारात्मक बात कहते हुए अपनी टिप्पणी खत्म की और लिखा, 'बातचीत अच्छी चल रही है!'
ये अहम अपडेट स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी द्विपक्षीय बातचीत के पहले दौर के ठीक बाद आए हैं. यह बातचीत तब शुरू हुई जब दोनों राजधानियों ने 60 दिनों के भीतर एक पक्का समझौता करने के लिए एक शुरुआती सहमति पत्र (MoU) को मंजूरी दी.
इस अहम बातचीत का फोकस गहरे विवादों को सुलझाने पर है, जिसमें ईरान के परमाणु संवर्धन का रास्ता, प्रतिबंध हटाने का तरीका और व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता शामिल है.
राजनयिक कोशिशों में साफ तेजी के बावजूद बुनियादी असहमति बनी हुई है. खासकर अंतरराष्ट्रीय सत्यापन तक पहुंच होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के दीर्घकालिक समुद्री प्रशासन और फ्रीज़ किए गए ईरानी वित्तीय भंडार की वापसी को लेकर.