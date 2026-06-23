अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे बताया कि वॉशिंगटन ने रणनीतिक समुद्री रास्ते को बिना रुकावट के खुला रखने की अनुमति दे दी है और नौसेना की घेराबंदी की आगे की कार्रवाई रोक दी है, जबकि पूरे क्षेत्र में पूरी सैन्य तैयारी बनाए रखी है. उन्होंने कहा, 'इस और ईरान द्वारा दी जा रही अन्य बड़ी रियायतों के आधार पर मैंने होर्मुज़ जलडमरूमध्य को खुला रखने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है और अब कोई नौसैनिक नाकेबंदी नहीं होगी. हालांकि अगर नाकेबंदी को फिर से लागू करने की जरूरत पड़ी तो सभी जहाज अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, हालांकि अभी ऐसा होने की संभावना बहुत कम है."