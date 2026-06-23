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ईरान न्‍यूक्लियर ईमानदारी के लिए तैयार, होर्मुज में नहीं होगी कोई नाकाबंदी; ट्रंप का नया दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि तेहरान अपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर की लंबे समय तक और पूरी निगरानी के लिए सहमत हो गया है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jun 23, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:00 PM IST
ईरान न्‍यूक्लियर ईमानदारी के लिए तैयार, होर्मुज में नहीं होगी कोई नाकाबंदी; ट्रंप का नया दावा

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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