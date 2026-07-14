/ईरान सरेंडर के कगार पर? ऐन वक्त पर तोड़ी सीक्रेट डील, ट्रंप ने खोली पोल; बोले- मोजतबा खामेनेई 90% खत्म

Donald Trump: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध पूरी तरह से विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुका है. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद सनसनीखेज इंटरव्यू में दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की कमर पूरी तरह तोड़ दी है. मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा कि लगातार हो रही बमबारी में ईरान अपनी नौसेना, वायुसेना, एयर डिफेंस सिस्टम और अपने शीर्ष सैन्य कमांडरों को हमेशा के लिए खो चुका है.
राष्ट्रपति ट्रंप ने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा कि ईरान के पास अब कोई नेवी नहीं है. उनके पास कोई एयर फोर्स भी नहीं बची है. सब कुछ खत्म हो चुका है. उनके एंटी-एयरक्राफ्ट सिस्टम नष्ट हो चुके हैं और उनके सभी बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं.
इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को लेकर अब तक का सबसे बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि ईरान के सबसे बेहतरीन नेता इस युद्ध में मारे गए हैं. ट्रंप ने कहा कि खोमैनी (अयातुल्ला अली खामेनेई) चले गए हैं. गौरतलब है कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों की पहली लहर में मारे गए थे. अपने पिता की मौत के बाद ईरान की कमान संभालने वाले मोजतबा खामेनेई पर ट्रंप ने कहा कि उनका बेटा (मोजतबा) भी अब 90% चला गया है. दरअसल, खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक मोजतबा खामेनेई एक भीषण अमेरिकी हवाई हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और वे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं. इसी वजह से वे हाल ही में ईरान और इराक में हुए अपने पिता के 6 दिवसीय अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए थे.
पेंटागन और ईरानी सेना (IRGC) के बीच जारी भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच ट्रंप ने ईरान की आर्थिक घेराबंदी का भी पूरा प्लान रख दिया है. ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी नौसेना दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले रही है.
ट्रंप ने दो टूक शब्दों में कहा कि हम होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह कब्जा कर रहे हैं. अब यह जलमार्ग ईरान के साथ या उसके बिना भी खुला रहेगा. चूंकि हमारी सेना वहां अंतरराष्ट्रीय जहाजों को सुरक्षा दे रही है, इसलिए वहां से गुजरने वाले हर कार्गो (व्यापारिक जहाज) से हम उसकी कीमत का 20% रीइंबर्समेंट (सुरक्षा शुल्क) वसूलेंगे.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने इंटरव्यू में यह भी खुलासा किया कि रविवार को अमेरिका और ईरान के राजनयिकों के बीच युद्ध रोकने को लेकर करीब 11 घंटे लंबी सीक्रेट मीटिंग चली थी. ट्रंप ने बताया कि कल सब कुछ तय हो चुका था, दोनों देश समझौते के करीब थे. लेकिन जैसे ही वे मीटिंग रूम से बाहर निकले, उन्होंने दोबारा कॉल किया और कहा कि हमें इस डील में कुछ बदलाव करने हैं. पिछले 47 सालों से ईरान पूरी दुनिया को इसी तरह ठगता आ रहा है. यह एक्शन 47 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे. ट्रंप के इस बयान से साफ है कि अमेरिका अब ईरान को पूरी तरह घुटनों पर लाने के बाद ही दम लेगा.