Strait of Hormuz: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने चिर-परिचित अंदाज में दुनिया को चौंका दिया है. ट्रंप ने दावा किया है कि मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी तनाव और युद्ध को समाप्त करने के लिए रविवार को ईरान के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक के बाद एक कई पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि सौदे पर आज हस्ताक्षर होना है और इस पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद, दुनिया के लिए सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता 'होर्मुज स्ट्रेट' (Strait of Hormuz) सभी के लिए पूरी तरह खुल जाएगा. हालांकि, इस दावे के बीच ईरान की तरफ से जो बयान आया है, उसने सस्पेंस को और बढ़ा दिया है.
ट्रंप ने इस नए समझौते की तुलना पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुई मशहूर 'जेसीपीओए' (JCPOA) न्यूक्लियर डील से की. ओबामा पर तीखा हमला बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बराक हुसैन ओबामा का समझौता परमाणु हथियार बनाने के लिए एक आसान, सुंदर और सुगम रास्ता था. अगर वो डील रहती, तो ईरान 6 साल पहले ही परमाणु बम हासिल कर चुका होता और अब तक उसका इस्तेमाल भी कर लेता. लेकिन ईरान के साथ मेरा ये नया समझौता उसके बिल्कुल विपरीत है. यह परमाणु हथियारों के सामने खड़ी एक फौलादी दीवार है! ट्रंप ने भरोसा जताया कि अब ईरान परमाणु हथियार नहीं चाहता है और भविष्य में भी वह इन्हें कभी हासिल नहीं कर पाएगा.
इस डील के तकनीकी पहलुओं का जिक्र करते हुए ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका ईरान के संवर्धित (Enriched) यूरेनियम के भंडार को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेगा. ट्रंप ने बेहद आक्रामक अंदाज में लिखा कि उचित समय पर, जब सब कुछ शांत हो जाएगा, हम अंदर जाएंगे और शक्तिशाली धंसे हुए ग्रेनाइट पहाड़ों के नीचे दबी परमाणु धूल को बाहर निकालेंगे. इसके लिए हमारे खूबसूरत बी-2 बॉम्बर्स (B-2 Bombers) और उनके शानदार पायलटों को धन्यवाद. हम इस यूरेनियम को डाउनब्लेंड करके हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे, चाहे वह ईरान में हो या संयुक्त राज्य अमेरिका में. इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उम्मीद है यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी, वरना हमारे पास 'अंतिम सैन्य विकल्प' हमेशा खुला है.
एक तरफ जहां ट्रंप इस समझौते को लेकर रविवार की तारीख पक्की मान रहे हैं, वहीं ईरान ने इस पर पानी फेर दिया है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बघई ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए साफ कहा है कि रविवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किसी भी 'इस्लामाबाद ज्ञापन' पर हस्ताक्षर नहीं होंगे. बघई ने कहा कि आने वाले दिनों में समझौते की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अमेरिकी प्रशासन की हिचकिचाहट और ढुलमुल रवैये को देखते हुए हमें हस्ताक्षर की किसी भी तय तारीख पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए. ईरान के इस पलटवार के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें रविवार को वॉशिंगटन और तेहरान के बीच होने वाली परदे के पीछे की हलचलों पर टिक गई हैं.