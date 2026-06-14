Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /हमेशा के लिए खुल जाएगा होर्मुज स्ट्रेट, मध्य पूर्व में क्या थमेगा युद्ध? ट्रंप का दावा- आज होगा ईरान से ऐतिहासिक समझौता

हमेशा के लिए खुल जाएगा होर्मुज स्ट्रेट, मध्य पूर्व में क्या थमेगा युद्ध? ट्रंप का दावा- आज होगा ईरान से ऐतिहासिक समझौता

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मध्य पूर्व में शांति के लिए रविवार को ईरान के साथ ऐतिहासिक समझौता होगा, जिससे होर्मुज स्ट्रेट सभी के लिए खुल जाएगा. ट्रंप ने कहा कि यह डील ईरान को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से पूरी तरह रोकेगी.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 14, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:03 AM IST
हमेशा के लिए खुल जाएगा होर्मुज स्ट्रेट, मध्य पूर्व में क्या थमेगा युद्ध? ट्रंप का दावा- आज होगा ईरान से ऐतिहासिक समझौता
Image Credit: US-Iran War

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यहां काजू-बादाम चबा रहे गरीब, हरी सब्जी खरीदने में अमीरों के छूट रहे पसीने! देखें...
Australia vegetable prices2 min ago
2
Anand Mahindra12 min ago
3
Astro Tips16 min ago
4
Rohit Sharma17 min ago
5
IIM Calcutta23 min ago