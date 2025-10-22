Advertisement
trendingNow12970500
Hindi Newsदुनिया

हमास को 'सीधा' करने के लिए गाजा में सेना भेजना चाहता है मिडिल ईस्ट, फिर बोले डोनाल्ड ट्रंप

Donald Trump on Hamas: ट्रंप ने कहा, मिडिल ईस्ट की ओर से ऐसा प्यार और जज्बा हजार साल में कभी नहीं देखा गया! यह देखने लायक एक खूबसूरत चीज है! मैंने इन देशों और इजरायल से कहा, 'अभी नहीं!' अभी भी उम्मीद है कि हमास वही करेगा जो सही है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 22, 2025, 12:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हमास को 'सीधा' करने के लिए गाजा में सेना भेजना चाहता है मिडिल ईस्ट, फिर बोले डोनाल्ड ट्रंप

Hamas-Israel War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार अपना दावा दोहराया है. उन्होंने कहा कि उनको लगातार मिडिल ईस्ट के देशों से इस बात के प्रस्ताव मिल रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमास को कंट्रोल करने के लिए गाजा में सेना भेजने में दिलचस्पी दिखाई है. लेकिन वह इसको टाल रहे हैं क्योंकि हमास के पास सही काम करने के लिए अभी भी वक्त है.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'मिडिल ईस्ट और उसके आसपास के इलाकों में हमारे कई महान सहयोगियों ने दृढ़ता और बड़े उत्साह के साथ मुझे बताया कि अगर हमास हमारे साथ अपने समझौते का उल्लंघन करते हुए बुरा बर्तव करना जारी रखता है, तो वे मेरे अनुरोध पर, भारी बल के साथ गाजा में जाकर हमारे हमास को कंट्रोल करने के मौके का स्वागत करेंगे.'

'यह सबसे खूबसूरत चीज है'

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे लिखा, 'मिडिल ईस्ट की ओर से ऐसा प्यार और जज्बा हजार साल में कभी नहीं देखा गया! यह देखने लायक एक खूबसूरत चीज है! मैंने इन देशों और इजरायल से कहा, 'अभी नहीं!' अभी भी उम्मीद है कि हमास वही करेगा जो सही है.'

फिर धमकी देते हुए ट्रंप ने आगे कहा, 'अगर हमास नहीं संभलता तो उसका खात्मा तेजी से किया जाएगा जो उग्र और क्रूर होगा. मैं उन सभी देशों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आवाज उठाई. इसके अलावा, मैं महान और शक्तिशाली देश इंडोनेशिया और उसके अद्भुत नेता को मध्य पूर्व और अमेरिका को दी गई सभी मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं.'

गाजा में लागू हुआ सीजफायर

दरअसल, इंडोनेशिया ने सार्वजनिक रूप से यूएन ऑथराइज्ड इंटरनेशनल फोर्स में सैन्य योगदान देने की इच्छा जताई है. गाजा में सीजफायर हाल ही में लागू हुआ है, जिसमें बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता शामिल है. ट्रंप ने ही 20 सूत्री गाजा शांति योजना बनाई थी. जिसके बाद दोनों देशों में युद्धविराम हुआ. इस बीच इजरायल ने हमास पर बंधकों के शव लौटाने में देरी का आरोप लगाया है. ट्रंप ने हमास को बहुत हिंसक समूह बताया और कहा कि अगर वे उन्मादी व्यवहार जारी रखेंगे, तो कार्रवाई बहुत तेज और हिंसक होगी. वहीं, हमास लगातार इन आरोपों का खंडन करता रहा है और दोहराता रहा है कि वो शांति योजना का पालन कर रहा है.

(इनपुट- आईएएनएस)

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
Manishankar aiyer
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
DIG HS Bhullar
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
karnatka CM
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
Active volcano in India
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
Ola Engineer Death
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश