हमास को 'सीधा' करने के लिए गाजा में सेना भेजना चाहता है मिडिल ईस्ट, फिर बोले डोनाल्ड ट्रंप

Hamas-Israel War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार अपना दावा दोहराया है. उन्होंने कहा कि उनको लगातार मिडिल ईस्ट के देशों से इस बात के प्रस्ताव मिल रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमास को कंट्रोल करने के लिए गाजा में सेना भेजने में दिलचस्पी दिखाई है. लेकिन वह इसको टाल रहे हैं क्योंकि हमास के पास सही काम करने के लिए अभी भी वक्त है.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'मिडिल ईस्ट और उसके आसपास के इलाकों में हमारे कई महान सहयोगियों ने दृढ़ता और बड़े उत्साह के साथ मुझे बताया कि अगर हमास हमारे साथ अपने समझौते का उल्लंघन करते हुए बुरा बर्तव करना जारी रखता है, तो वे मेरे अनुरोध पर, भारी बल के साथ गाजा में जाकर हमारे हमास को कंट्रोल करने के मौके का स्वागत करेंगे.'

'यह सबसे खूबसूरत चीज है'

उन्होंने आगे लिखा, 'मिडिल ईस्ट की ओर से ऐसा प्यार और जज्बा हजार साल में कभी नहीं देखा गया! यह देखने लायक एक खूबसूरत चीज है! मैंने इन देशों और इजरायल से कहा, 'अभी नहीं!' अभी भी उम्मीद है कि हमास वही करेगा जो सही है.'

फिर धमकी देते हुए ट्रंप ने आगे कहा, 'अगर हमास नहीं संभलता तो उसका खात्मा तेजी से किया जाएगा जो उग्र और क्रूर होगा. मैं उन सभी देशों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आवाज उठाई. इसके अलावा, मैं महान और शक्तिशाली देश इंडोनेशिया और उसके अद्भुत नेता को मध्य पूर्व और अमेरिका को दी गई सभी मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं.'

गाजा में लागू हुआ सीजफायर

दरअसल, इंडोनेशिया ने सार्वजनिक रूप से यूएन ऑथराइज्ड इंटरनेशनल फोर्स में सैन्य योगदान देने की इच्छा जताई है. गाजा में सीजफायर हाल ही में लागू हुआ है, जिसमें बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता शामिल है. ट्रंप ने ही 20 सूत्री गाजा शांति योजना बनाई थी. जिसके बाद दोनों देशों में युद्धविराम हुआ. इस बीच इजरायल ने हमास पर बंधकों के शव लौटाने में देरी का आरोप लगाया है. ट्रंप ने हमास को बहुत हिंसक समूह बताया और कहा कि अगर वे उन्मादी व्यवहार जारी रखेंगे, तो कार्रवाई बहुत तेज और हिंसक होगी. वहीं, हमास लगातार इन आरोपों का खंडन करता रहा है और दोहराता रहा है कि वो शांति योजना का पालन कर रहा है.

