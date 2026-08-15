/ईरान के 159 जहाज समुद्र में डूबे, ट्रंप ने गिनाया ईरान का भारी नुकसान, होर्मुज स्ट्रेट पर ठोका अमेरिकी दावा

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को हराने के बाद वह होर्मुज स्ट्रेट को यूनाइटेड स्टेट्स का क्षेत्र घोषित कर देंगे। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दुनिया के इस सबसे अहम ऊर्जा मार्ग में से एक पर ट्रंप का यह दावा असाधारण है. ट्रंप ने यह दावा न्यूयॉर्क के गार्डन सिटी में क्राइम और लॉ एनफोर्समेंट पर एक भाषण के दौरान किया.
ट्रंप ने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी कि अमेरिका इस जलमार्ग पर कैसे दावा कर सकता है या ऐसे कदम का कानूनी आधार क्या है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान को हराने के बाद, जो बहुत बुरी तरह से हार रहा है, बहुत जल्द मैं होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का भाग घोषित कर दूंगा. राष्ट्रपति ने इस भाषण का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ यूएस की सैन्य कार्रवाई की पूरी जानकारी देने के लिए किया. उन्होंने दावा किया कि ईरान की नेवी और एयर फोर्स खत्म हो गई है और उसका सीनियर नेतृत्व भी अब कमजोर हो चुका है.
ट्रंप ने कहा कि किसी को भी अंदाजा नहीं है कि हम कितने सफल हैं. वे इसे लिखना नहीं चाहते, लेकिन वे जानते हैं. आप जानते हैं कि कौन जानता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, ईरान. ईरान जानता है. उन्होंने कहा कि सोचो, उनके पास कोई नेवी नहीं है, यह पूरी तरह से खत्म हो गई है, 159 जहाज. उनके पास कुल 159 जहाज थे. 159 जहाज अभी समुद्र की गहराई में हैं.
ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान ने अपने सभी 212 एयरक्राफ्ट खो दिए हैं. भाषण के दौरान बताए गए मिलिट्री आंकड़ों के लिए उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया. उन्होंने कहा कि ईरान के पास 212 बहुत अच्छे हवाई जहाज थे, जिनमें से कुछ बराक ओबामा के जरिए अमेरिका से शानदार तरीके से खरीदे गए थे. उनका हर हवाई जहाज मार गिराया गया.
राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के नेताओं के जाने से किसी भी होने वाली बातचीत के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. ट्रंप ने कहा कि उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है. उनका नेतृत्व समाप्त हो चुका है. उनका पहला, दूसरा, और तीसरा टूर आधा चला गया है. बातचीत करने के लिए कोई नहीं है. यह एक समस्या है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान ने कुछ मिसाइलें और ड्रोन अपने पास रखे हैं, लेकिन उन्हें बनाने की उसकी क्षमता बुरी तरह खराब हो गई है. उनके रडार और इंटेलिजेंस सिस्टम चले गए हैं. इससे पहले भाषण में, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य ताकत के इस्तेमाल का बचाव करते हुए कहा कि यह तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जरूरी है.