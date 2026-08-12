'होर्मुज पर हमारे कंट्रोल को दुनिया कह रही स्टील की दीवार'... ट्रंप का चौंकाने वाला दावा, ईरान ने बताई सच्चाई

Trump Hormuz Strait claim: 'होर्मुज पर हमारा कब्जा है, हमारे नेवल ब्लॉकेड को हर कोई 'स्टील की दीवार' कह रहा है'...डोनाल्ड ट्रंप के इस एक बयान ने खाड़ी देशों में खलबली मचा दी है. राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी नौसेना के नेवल ब्लॉकेड के आगे ईरान पूरी तरह बेबस हो चुका है और उसकी सेना बिखर रही है. ट्रंप के इस दावे के बाद तेहरान भी झुकने को तैयार नहीं है. ईरान का साफ कहना है कि यह अब सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बल्कि उनके लिए 'जंग का मैदान' बन चुका है.
बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका का होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है और US नेवी की नाकाबंदी को दुनिया 'स्टील की दीवार' कह रही है.
ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ईरान पर तंज कसते हुए लिखा 'U.S.A. का होर्मुज़ स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल है और मुझे लगता है कि हम इसे यूं ही बनाए रखेंगे. हमारे नेवल ब्लॉकेड को हर कोई 'स्टील की दीवार' कह रहा है और ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, ईरान के पास अब न तो कोई नौसेना बची है और न ही वायुसेना. उनके सैनिकों को सैलरी तक नहीं मिल पा रही है और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) पूरी तरह बिखर कर भाग रही है. ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का 'रंगदार' या 'बुली' नहीं रहा. उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा 'अल्लाह की तारीफ हो.'
दूसरी तरफ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने ट्रंप के इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. ईरान का कहना है कि वे अमेरिकी नाकाबंदी के जवाब में उन सभी जहाजों को निशाना बना रहे हैं जो उनके बताए रास्ते से बचने की कोशिश कर रहे हैं. ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने रविवार को साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका उनकी शर्तें नहीं मानता, तब तक होर्मुज़ स्ट्रेट को किसी भी कीमत पर नहीं खोला जाएगा.
होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया भर में क्रूड ऑयल और एनर्जी के दाम बढ़ गए हैं. अमेरिका में आम जनता पर बढ़ती महंगाई का सीधा असर पड़ रहा है, जो आने वाले नवंबर के मिडटर्म चुनावों में ट्रंप के लिए बड़ी राजनीतिक मुसीबत बन सकता है. हालांकि, इस तनाव के बावजूद ट्रंप पूरी तरह शांत नजर आ रहे हैं. एक इंटरव्यू में अपने प्लान के बारे में बताते हुए ट्रंप ने कहा कि 'हम चीजों को बहुत लो-की (शांत) रख रहे हैं. हमारी ईरान से बस थोड़ी-बहुत ही बातचीत हो रही है, हम बस ईरान की भयानक महंगाई और पैसे की तंगी पर नजर बनाए हुए हैं. यह पैंतरा काम करेगा, यह सब शतरंज के खेल जैसा है.'
वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी पुष्टि की है कि तेहरान सीधे तौर पर नहीं, बल्कि सिर्फ मध्यस्थों (Intermediaries) के जरिए ही अमेरिका के साथ जरूरी मैसेज का आदान-प्रदान कर रहा है.
होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग है. खाड़ी देशों (जैसे सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक) से निकलने वाला बड़ा क्रूड ऑयल का हिस्सा इसी पतले समुद्री रास्ते से होकर पूरी दुनिया में पहुंचता है. इस रास्ते के ठप होने से ग्लोबल इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ रहा है.