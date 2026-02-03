‘तबाही’ की धमकियों के बीच कूटनीतिक चाल, बातचीत की मेज पर आए ईरान-अमेरिका; क्या 6 फरवरी बदलेगी खेल?

Iran US Talks in Turkey: ईरान और अमेरिका के बीच रिश्तों में नर्मी आ सकती है. कहा जा रहा है कि जल्द ही दोनों देश तुर्की में एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं.
Iran Us Meeting: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब बातचीत के लिए मेज पर पहुंचने वाला है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसियों का कहना है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और US प्रेसिडेंट के स्पेशल एन्वॉय स्टीव विटकॉफ 6 फरवरी को इस्तांबुल में मिलेंगे.
BBC अरेबिक के मुताबिक सोमवार को व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए US प्रेसिडेंट ने कहा कि बड़े अमेरिकन जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के साथ हमारी बातचीत भी चल रही है, देखते हैं क्या होता है. ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ईरान के साथ बातचीत फेल हो जाती है, तो 'कुछ बुरा' हो सकता है.
दूसरी तरफ रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि US प्रेसिडेंट के स्पेशल एन्वॉय स्टीव विटकॉफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची तुर्की के इस्तांबुल में मिलेंगे. इससे पहले, अमेरिकन न्यूज वेबसाइट एक्सॉनमोबिल ने ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के दो सोर्स का हवाला देते हुए दावा किया था कि अब्बास अराक्ची और स्टीव विटकॉफ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इस्तांबुल में बातचीत करेंगे.
इससे पहले रविवार को CNN के साथ एक इंटरव्यू में अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमताओं पर चर्चा हो सकती है. जब CNN ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और इलाके में ईरान के प्रॉक्सी, जिसमें हूथी भी शामिल हैं, के बारे में पूछा, तो अराक्ची ने कहा कि नामुमकिन चीजों के बारे में बात न करना ही बेहतर है. उन्होंने आगे कहा,'न्यूक्लियर हथियारों की गैर-मौजूदगी पक्का करने के लिए एक सही समझौते का मौका बर्बाद न करें. जैसा कि मैंने कहा, यह कम समय में हासिल किया जा सकता है.
रॉयटर्स के मुताबिक, अराक्ची और स्टीव विटकॉफ के बीच शुक्रवार (6 फरवरी) को मीटिंग होने की उम्मीद है. वहीं AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी न्यूज एजेंसी फॉर्स ने एक अनजान ऑफिशियल सोर्स का हवाला देते हुए बताया कि 'ईरानी प्रेसिडेंट ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने का आदेश दिया है.' ईरान के सरकारी अखबार 'ईरान' और सुधारवादी डेली शर्क ने भी यही छापा है.