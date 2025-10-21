'मुझे आप पसंद नहीं हैं और शायद कभी...' ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को देख क्यों चिढ़े ट्रंप? भरी सभा में लगा दी फटकार

Trump Confrontation With Australian Ambassador: ट्रंप ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आए ऑस्ट्रेलियाई राजदूत केविन रड को लेकर एक टिप्पणी की.
Trending Photos
Austarlia-America Deal : ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं. इस दौरान सोमवार 20 अक्टूबर 2025 को वाशिंगटन डीसी में वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे. यहां ट्रंप और ऑस्ट्रेलियाई राजदूत केविन रड के बीच एक असहज टकराव देखने को मिला. इस घटना ने दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को फिर दुनिया के सामने पेश कर दिया है.
प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एक एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने ऑस्ट्रेलिया में अल्बनीज प्रशासन और रड की ट्रंप पर की गई पुरानी टिप्पणियों के बारे में पूछा, जिसको लेकर ट्रंप ने कहा,' मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता.' मजेदार बात ये है कि उस दौरान रड बी कमरे में मौजूद थे.
Funniest. President. EVER.
REPORTER: The Australian ambassador said something bad about you.
TRUMP: Where is he? You said something bad?
AMBASSADOR: Before I took this position...
TRUMP: I don't like YOU either. I probably NEVER WILL!
Room erupts in laughter pic.twitter.com/cVvnplejds
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 20, 2025
इसके बाद ट्रंप ने रड से पूछा,' क्या आपने कुछ गलत किया और क्या आप अभी भी ऑस्ट्रेलियाई सरकार के लिए काम कर रहे हैं?'
ये भी पढ़ें- टैरिफ पर चीन से सौदा करेंगे ट्रंप? बीजिंग के सामने वॉशिंगटन की बड़ी शर्त, क्या है अमेरिका की मांग
रड ने ट्रंप का जवाब देते हुए कहा,' इस पद को संभालने से पहले मिस्टर प्रेसिडेंट.' इसके बाद ओवल ऑफिस में द्विपक्षीय बैठक के दौरान ट्रंप ने रड से कहा,' मुझे आप पसंद नहीं हैं और शायद कभी नहीं होंगे.' बता दें कि यह तनाव साल 2020 के सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जब रड ने ट्रंप को इतिहास का सबसे विनाशकारी राष्ट्रपति" कहा था. ट्रंप ने भी रड को Nasty यान बेहद खराब और 'सबसे चमकदार बल्ब नहीं' कहा था. ट्रंप ने ऐसी भी भविष्यवाणी की थी कि अगर ऐसा है तो वह ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे.
ये भी पढ़ें- बीच हवा में टूटी में फ्लाइट की विंडशील्ड, 10000 फुट नीचे गिरा विमान; 140 से ज्यादा लोग थे सवार
इस असहज माहौल के बावजूद प्रधानमंत्री अल्बनीज की यात्रा का उद्देश्य अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना था. ट्रंप प्रशासन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ बहु-अरब डॉलर के AUKUS रक्षा समझौते की समीक्षा कर रहा है. इस यात्रा के दौरान ट्रंप और अल्बनीज ने रेयर मिनरल्स और महत्वपूर्ण संसाधनों पर सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. यह कदम चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
रड ने 2020 में ट्रंप को "सबसे विनाशकारी राष्ट्रपति" कहा था, जिससे दोनों के बीच व्यक्तिगत मतभेद पैदा हुए.
यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच एक रक्षा साझेदारी है, जिसमें पनडुब्बी तकनीक और साइबर सुरक्षा शामिल हैं.