यूनाइटेड स्टेट ऑफ Middle East! ट्रंप ने पोस्ट किया अमेरिकी झंडे में लिपटा ईरान का नक्शा, क्या है US का प्लान?

Donald Trump Truth Social post: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुद को गॉड से कम नहीं समझ रहे हैं. पिछले महीने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर खुद को ईसा मसीह (जीसस) के रूप में दिखाते हुए एआई-मेड (AI) फोटो शेयर करके भद्द पिटवा चुके ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के नक्शे में ईरान की पहचान को अमेरिकी झंडे में लपेटा हुआ दिखाकर दुनियावालों के सामने एक नई अबूझ पहेली रखकर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है. डोनाल्ड ट्रंप की इस एन्क्रिप्टेड पोस्ट के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source