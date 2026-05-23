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Hindi Newsदुनियायूनाइटेड स्टेट ऑफ Middle East! ट्रंप ने पोस्ट किया अमेरिकी झंडे में लिपटा ईरान का नक्शा, क्या है US का प्लान?

यूनाइटेड स्टेट ऑफ Middle East! ट्रंप ने पोस्ट किया अमेरिकी झंडे में लिपटा ईरान का नक्शा, क्या है US का प्लान?

Donald Trump and United States of Iran: ईरान के साथ लंबे समय से सीजफायर-सीजफायर खेल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके सनसनी फैला दी है. ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, ये या तो वो खुद जानते हैं या फिर ऊपरवाला जानता है. फिलहाल तो मिडिल ईस्ट से लेकर सातों महाद्वीपों में मौजूद शांति के पुजारी और शांति दूत घबरा गए हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 23, 2026, 07:48 PM IST
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यूनाइटेड स्टेट ऑफ Middle East! ट्रंप ने पोस्ट किया अमेरिकी झंडे में लिपटा ईरान का नक्शा, क्या है US का प्लान?

Donald Trump Truth Social post: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुद को गॉड से कम नहीं समझ रहे हैं. पिछले महीने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर खुद को ईसा मसीह (जीसस) के रूप में दिखाते हुए एआई-मेड (AI) फोटो शेयर करके भद्द पिटवा चुके ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के नक्शे में ईरान की पहचान को अमेरिकी झंडे में लपेटा हुआ दिखाकर दुनियावालों के सामने एक नई अबूझ पहेली रखकर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है. डोनाल्ड ट्रंप की इस एन्क्रिप्टेड पोस्ट के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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