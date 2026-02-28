अब इस मुल्क पर 'कब्जा' करेंगे ट्रंप? बोले,'कंगाल हो चुका है यह देश, टेक ओवर की चल रही बातचीत'

Donald trump on cuba economic crisis: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के गंभीर आर्थिक संकट का हवाला देते हुए वहां फ्रेंडली कंट्रोल और समझौता करने की चेतावनी दी है. जहां क्यूबा ने दबाव में झुकने से इनकार किया है, वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वहां सत्ता परिवर्तन की जरूरत पर जोर दिया है.
Donald trump on cuba economic crisis: दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर कोल्ड वॉर जैसे हालात पैदा हो गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज बयान दिया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में खलबली मचा दी है. ट्रंप ने न केवल क्यूबा की बदहाल अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाया है, बल्कि नाटकीय अंदाज में फ्रेंडली टेकओवर यानी दोस्ताना तरीके से देश पर कंट्रोल करने का संकेत भी दे दिया है.
जहां एक तरफ व्हाइट हाउस इसे क्यूबा के लिए आखिरी मौका बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ फ्यूल की घेराबंदी करके हवाना का दम घोंटने की तैयारी पूरी कर ली गई है.आखिर क्या है ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो का वो 'मास्टरप्लान', जो क्यूबा में सत्ता परिवर्तन की नींव रख रहा है. क्या ये वाकई में कोई समझौता है या फिर से एक देश को अपने अधीन करने की अमेरिकी जिद है. चलिए इस खबर की पूरी इनसाइड स्टोरी को डिटेल से जानते हैं.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि क्यूबा इस समय बहुत गंभीर आर्थिक संकट में है. ये बात उन्होंने टेक्सास जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कही है. ट्रंप ने कहा कि क्यूबा की सरकार से बातचीत चल रही है. उन्होंने दावा किया कि क्यूबा के पास न पैसा है और न ही संसाधन बचे हैं, और हालात ऐसे हैं कि क्यूबा अमेरिका के साथ कोई बड़ा समझौता कर सकता है.
ट्रंप के मुताबिक क्यूबा की सरकार के अधिकारी अमेरिका से बात कर रहे हैं. हालांकि क्यूबा की राजधानी हवाना में बैठी सरकार इस दावे से सहमत नहीं है. जनवरी के आखिर में ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा पर ईंधन आपूर्ति रोकने का आदेश जारी किया था. इसका मकसद वहां की कम्युनिस्ट सरकार पर दबाव बनाना बताया गया.
रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल और खाना बाहर से मंगाता है. ऐसे में ईंधन पर रोक से उसकी हालत और कमजोर हो गई है. ये जानकारी अमेरिकी मीडिया संगठन द हिल की रिपोर्ट में सामने आई थी.
क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल ने छह फरवरी को साफ कहा कि उनका देश अमेरिका से किसी भी मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है. लेकिन उन्होंने दबाव में बातचीत करने से इनकार कर दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत बराबरी के स्तर पर होनी चाहिए.
उन्होंने क्यूबा की संप्रभुता और स्वतंत्रता का सम्मान जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि अमेरिका को क्यूबा के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय समाचार चैनल फ्रांस 24 के अनुसार डियाज-कैनेल ने कहा कि बिना शर्त और बिना धमकी के ही बातचीत संभव है.
ट्रंप लगातार यह कहते रहे हैं कि क्यूबा के साथ बातचीत चल रही है. लेकिन क्यूबा के अधिकारियों ने इन दावों को खारिज किया है. ट्रंप ने क्यूबा को चेतावनी दी है कि बहुत देर होने से पहले अमेरिका से समझौता कर ले. उन्होंने यह भी कहा कि क्यूबा गिरने की कगार पर है.
ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा तक तेल पहुंचने के रास्ते बंद करने की बात भी कही है. इसमें वेनेजुएला से आने वाली सप्लाई पर भी नजर रखने की योजना शामिल है. साथ ही उन देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है जो क्यूबा की मदद करेंगे.
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलीन लेविट ने कहा कि क्यूबा बेहद कमजोर स्थिति में है. उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता अब भी खुला है. इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी हवाना की सरकार बदलने की इच्छा खुलकर जाहिर की है.
रूबियो क्यूबाई मूल के अमेरिकी नागरिकों के परिवार से आते हैं. ट्रंप और रूबियो दोनों का मानना है कि क्यूबा में सत्ता परिवर्तन जरूरी है. यही वजह है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और क्यूबा के रिश्तों पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी.
