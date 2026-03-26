Middle East Crisis: जंग के बीच डांस के साथ कैसा चांस ले रहे ट्रंप? अमेरिकी कह रहे 'नीरो'

ईरान से जंग शुरू होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता तेजी से घटी है. उधर युद्ध के मोर्चे पर अमेरिका का हाल दुनिया से छिपा नहीं है. लेकिन इसके बीच एक वीडियो आता है राष्ट्रपति के डांस का. ये वीडियो देख हर अमेरिकी हैरान है. ट्रंप इस जंग से क्या हासिल करना चाहते थे, क्या हासिल हुआ, और आगे ऐसा क्या हासिल करेंगे, जो इस नाजुक मौके पर ट्रंप मूड डांस करने का हो रहा है. आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं.

आपने अभी तक रोमन साम्राट नीरो के किस्से सुने होंगे, जैसे आज पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में धू-धू जल रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डांस कर रहे हैं. ट्रंप के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर आप सोचेंगे कि कैसे उस समय नीरो को कैसे मस्ती सूझ रही होगी. अब तक की जंग में अपने मनमाने फैसलों, बेतुके दावों के लिए कुख्यात हो चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का ये वीडियो हर अमेरिकी देख रहा है, और समझने की कोशिश कर रहा है, कि ट्रंप को ये मस्ती सूझ क्यों रही है?

Trump dances gleefully at a fundraiser as thousands of U.S. troops deploy to the Middle East for his Iran war pic.twitter.com/BpCAakAy5K Add Zee News as a Preferred Source — FactPost (@factpostnews) March 26, 2026

YMCA की धुन पर मुट्ठी बंद कर थिरकते हैं ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने विशिष्ट अंदाज, विशेषकर 'YMCA' गाने पर थिरकने और मुट्ठी बंद करके डांस स्टेप्स (फिस्ट पंप) के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अक्टूबर 2025 में मलेशिया एयरपोर्ट पर और जनवरी 2025 में अपने उद्घाटन समारोह (Inaugural Ball) के दौरान डांस किया था. इसके अलावा, रैलियों में भी वे अक्सर ऐसे डांस स्टेप्स करते रहे हैं.

ट्रंप ने किन मौकों पर किया डांस?

अक्टूबर 2025 (मलेशिया एयरपोर्ट)

मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के साथ एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट पर उन्होंने हिप स्वे और फिस्ट पंप डांस किया था.

जनवरी 2025 (उद्घाटन समारोह)

राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उद्घाटन समारोह में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध 'YMCA' धुन पर डांस किया था.

रैलियां और सार्वजनिक समारोह

राष्ट्रपति के रूप में अपने पिछले कार्यकाल (2017-2021) के दौरान भी कई सैन्य परेडों और रैलियों में वे YMCA गाने पर डांस करते नजर आए थे. इसके अलावा ट्रंप कई चुनावी रैलियों और जनसभाओं में अपने समर्थकों का अभिवादन करते हुए डांस स्टेप्स करते रहे हैं. ट्रंप का यह अंदाज उनके समर्थकों के बीच काफी लोकप्रिय है.

लोकप्रियता में आई गिरावट, फिर भी कर रहे डांस

इस जश्न को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए आप ईरान के हमले भूल जाइए और आइए इस पार्टी में, जहां ट्रंप का सम्मान हो रहा है. ये मजमा ट्रंप के अपने राजनीतिक दल रिपब्लिकल पार्टी ने लगाया है, जिसमें ट्रंप को पार्टी की तरफ से सबसे पहला अमेरिका फर्स्ट अवार्ड दिया गया. जरा अंदाजा लगाइए, इन दिनों अमेरिका में चल क्या रहा है. ईरान के साथ जंग छिड़ने के बाद पूरे अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता 60 फीसदी से भी ज्यादा गिरी है. यानी पिछले राष्ट्रपति जो बाइडेन के आखिरी दिनों से भी ज्यादा. उस देश में जश्न हो रहा है. ट्रंप के डांस की ये तस्वीरें उसी विडंबना का पुख्ता सबूत है, जिस मुल्क को बिना मकसद वाले जंग में ट्रंप ने धकेल दिया और इसके लिए ट्रंप को अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट का अवार्ड दिया जा रहा है और ट्रंप इस खुशी में झूम रहे हैं.