ट्रंप की हत्या की साजिश कर रहा ईरान! खत्म करने वाले को मिलेगा बड़ा इनाम; वॉशिंगटन में हड़कंप

Donald Trump Death Threat: ईरान समेत पूरे मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को लेकर एक सनसनीखेज दावा सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान में ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसके तहत ट्रंप, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाने वालों को भारी रकम देने की बात कही गई है. इसी दावे के बाद वॉशिंगटन और पेंटागन में हलचल तेज हो गई है. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इस तरह की खबरों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है.

ईरानी संसद में कथित ड्राफ्ट की चर्चा

रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान की संसद में ‘सैन्य और सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई’ नाम से एक प्रस्तावित कानून पर चर्चा हुई. दावा किया जा रहा है कि इस ड्राफ्ट में उन लोगों को आर्थिक इनाम देने की बात कही गई है, जो अमेरिकी और इजरायली नेतृत्व के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी (Ebrahim Azizi) का नाम भी इन रिपोर्ट्स में सामने आया है. बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत लगभग 54 मिलियन डॉलर यानी करीब 500 करोड़ रुपये तक की रकम इनाम के तौर पर देने की चर्चा हुई है.

क्यों बढ़ा अमेरिका-ईरान तनाव?

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है. परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध और मध्य-पूर्व में सैन्य गतिविधियों को लेकर दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब रहे हैं. हाल के महीनों में होर्मुज स्ट्रेट और ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर बयानबाजी तेज हुई है. इसी बीच ऐसी रिपोर्ट्स सामने आने से तनाव और बढ़ गया है. अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही ईरान समर्थित समूहों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं.

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नेतन्याहू और CENTCOM भी हिट लिस्ट में

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सिर्फ ट्रंप ही नहीं, बल्कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी CENTCOM के वरिष्ठ अधिकारी भी निशाने पर हैं. बताया जा रहा है कि कथित बयान में दुनिया भर के समर्थकों से इस मिशन में शामिल होने की अपील भी की गई. हालांकि, इन दावों को लेकर आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय सत्यापन अब तक सामने नहीं आया है.

मोबाइल मैसेज और ऑनलाइन कैंपेन का दावा

कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इस अभियान के लिए बड़े पैमाने पर ऑनलाइन मैसेजिंग और फंडिंग नेटवर्क सक्रिय किए गए है. दावा है कि लोगों को टेक्स्ट मैसेज और वेबसाइट्स के जरिए इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया है. इसके अलावा कुछ स्थानीय और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कथित फंड जुटाने की भी बातें सामने आईं है.

हालांकि, इन दावों की पुष्टि स्वतंत्र एजेंसियों या अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं की गई है.

पेंटागन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य शीर्ष नेताओं की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहती हैं. ऐसे में इस तरह की खबरों ने पेंटागन और खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक तनाव के माहौल में किसी भी उकसावे वाली बयानबाजी का असर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है. अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस पूरे घटना पर नजर बनाए हुए हैं.

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मध्य-पूर्व में बढ़ सकता है तनाव

विश्लेषकों का कहना है कि अगर इस तरह की बयानबाजी और दावे आगे बढ़ते हैं, तो मध्य-पूर्व में पहले से चल रहे तनाव और गहरे हो सकते हैं. ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच टकराव की आशंका पहले से बनी हुई है. ऐसे में किसी भी उग्र बयान या कार्रवाई की चर्चा वैश्विक राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकती है.