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US-ईरान के बीच सीजफायर का THE END, ट्रंप बोले- वे बीमार हैं, अब उनके साथ डील नहीं करनी

Donald Trump: ईरान और अमेरिका में एक बार फिर जंग छिड़ गई है. जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सीजफायर 'खत्म' हो गया है, 'हम उनसे डील नहीं करना चाहते, वे बीमार हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 08, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:34 PM IST
US-ईरान के बीच सीजफायर का THE END, ट्रंप बोले- वे बीमार हैं, अब उनके साथ डील नहीं करनी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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