US-ईरान के बीच सीजफायर का THE END, ट्रंप बोले- वे बीमार हैं, अब उनके साथ डील नहीं करनी

Donald Trump: ईरान और अमेरिका में एक बार फिर जंग छिड़ गई है. जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सीजफायर 'खत्म' हो गया है, 'हम उनसे डील नहीं करना चाहते, वे बीमार हैं. ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब ईरान और अमेरिका एक दूसरे के ऊपर जमकर बमबारी कर रहे हैं.
होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी हमले के बाद से अमेरिका लगातार हमला कर रहा है. जिसे लेकर US सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिकी सेना ने 7 जुलाई को ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया दौर किया, जिसमें सटीक हथियारों से 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया. CENTCOM ने दावा किया कि हमलों में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड नेटवर्क, तटीय रडार साइट, एंटी-शिप मिसाइल क्षमता और होर्मू स्ट्रेट में और उसके पास 60 से ज्यादा IRGC छोटी नावों को निशाना बनाया गया.
अल जजीरा के मुताबिक, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने बुशहर प्रांत में खोरमुज के ऊपर एक US MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है. इस ड्रोन को US मिलिट्री के हवाई हमले के बाद गिराया गया.
Trump says "ceasefire" with Iran over. pic.twitter.com/B4duKbSt3T
— Sidhant Sibal (@sidhant) July 8, 2026
न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया है कि ईरान पर अमेरिकी हवाई हमले कुछ समय तक जारी रहेंगे और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे. वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, इस बार की सैन्य कार्रवाई पहले की तुलना में चार से पांच गुना बड़ी थी और ऑपरेशन कई घंटों तक जारी रह सकता है. अधिकारी ने इसे अप्रैल में हुए युद्धविराम के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका का सबसे तीव्र सैन्य अभियान बताया.
अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह हमला केवल जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि ईरान को कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से किया गया है. अधिकारी ने संकेत दिया कि सैन्य अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है और आने वाले समय में भी कार्रवाई जारी रह सकती है. अमेरिकी सेना ने बताया कि उसके निशाने पर ईरान की कई अहम सैन्य क्षमताएं थीं. अमेरिका का दावा है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा करने में किया जा रहा था