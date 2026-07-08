US-ईरान के बीच सीजफायर का THE END, ट्रंप बोले- वे बीमार हैं, अब उनके साथ डील नहीं करनी

अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह हमला केवल जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि ईरान को कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से किया गया है. अधिकारी ने संकेत दिया कि सैन्य अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है और आने वाले समय में भी कार्रवाई जारी रह सकती है. अमेरिकी सेना ने बताया कि उसके निशाने पर ईरान की कई अहम सैन्य क्षमताएं थीं. अमेरिका का दावा है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा करने में किया जा रहा था