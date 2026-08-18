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ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज को घोषित किया ' नया अमेरिकी क्षेत्र', मिडिल ईस्ट में मची खलबली!

दुनिया भर के तेल सप्लाई वाले सबसे अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज को डोनाल्ड ट्रंप 'अमेरिका का नया क्षेत्र' बताया है. इससे खाड़ी देशों में खलबली मच गई है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Aug 18, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:42 PM IST
ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज को घोषित किया ' नया अमेरिकी क्षेत्र', मिडिल ईस्ट में मची खलबली!
Image Credit: डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य को ‘नया अमेरिकी क्षेत्र’ घोषित किया (फोटो सोर्स)

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Bhoopendra Rai

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पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर न्यूज टीम का हिस्सा हैं, देश विदेशी की खबरें कवर करते हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. जी न्यूज में खेल से जुड़ी खबरों के बाद अब न्यूज टीम के साथ रियलटाइम न्यूज पर काम कर रहे हैं. एक्सप्लेनर और किसी भी मुद्दे पर रिसर्च के साथ उसे आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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