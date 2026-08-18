ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज को घोषित किया ' नया अमेरिकी क्षेत्र', मिडिल ईस्ट में मची खलबली!

दुनिया की सबसे अहम समुद्री तेल लेन यानी हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस जलमार्ग को ‘नया अमेरिकी क्षेत्र’ (New U.S. Territory) घोषित कर खलबली मचा दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का हिस्सा दिखाने वाला एक नक्शा पोस्ट किया है.
डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालीबाफ के उस बयान के तुरंत बाद आया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक अमेरिका तेहरान की शर्तें पूरी नहीं करता, तब तक यह जलमार्ग पूरी तरह बंद रहेगा.
ट्रंप के ताजा पोस्ट को लेकर ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी का बयान भी सामने आया. उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का हिस्सा बताना सिर्फ एक गलतफहमी है.. उन्होंने साफ कहा कि ट्रंप को जल्द ही समझ आएगा कि इस समुद्री रास्ते पर अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है.
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