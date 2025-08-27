जिस पर बाइडेन ने लुटाया बेशुमार प्यार, भारत के उस दुश्मन पर ट्रंप कसेंगे शिकंजा! बोले- बहुत हो गया, अब हम...
जिस पर बाइडेन ने लुटाया बेशुमार प्यार, भारत के उस दुश्मन पर ट्रंप कसेंगे शिकंजा! बोले- बहुत हो गया, अब हम...

Donald Trump on George Soros: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के उस 'दुश्मन' पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो हमेशा बेतुकी बयानबाजी करता रहता था. ट्रंप ने जॉर्ज सोरोस और उसके बेटे पर एक्शन की बात कही है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 27, 2025, 10:09 PM IST
George Soros: भारत को लेकर कई बार बेतुके और जहरीले बयान देने वाले जॉर्ज सोरोस पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शिकंजा कसने जा रहे हैं. ट्रंप ने बुधवार को अरबपति सोरोस और उनके बेटे पर आपराधिक कार्रवाई की मांग की. उन्होंने दावा किया कि सोरोस परिवार देशभर में हो रहे 'हिंसक प्रदर्शनों' के पीछे है. हालांकि इस तरह के आरोपों के कोई सबूत नहीं हैं. ट्रंप ने यह भी लिखा,'सोरोस और उनके पागल समर्थकों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है. अब हम इन्हें अमेरिका तोड़ने नहीं देंगे. हम देख रहे हैं.'

जवाब में क्या बोली जॉर्ज सोरोस की संस्था?

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा कि जॉर्ज सोरोस और उनके 'कट्टरपंथी बेटे' पर RICO कानून (जो अपराधी संगठनों से जुड़े लोगों पर लगाया जाता है) के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. सोरोस की संस्था 'Open Society Foundations' ने ट्रंप के आरोपों को खारिज करते हुए कहा,'ये आरोप पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं. हमारी संस्था हिंसक प्रदर्शनों का समर्थन या फंडिंग नहीं करती.' 

यह भी पढ़ें: फिर जागी ट्रंप की पुरानी तमन्ना? इस देश को हथियाने के लिए खेल रहा 'डर्टी गेम', रूस से भी कनेक्शन

जॉर्ज सोरोस पर आरोप लगते रहते हैं

सोरोस परिवार पर लंबे समय से साजिश थ्योरीज फैलाई जाती रही हैं. जून में लॉस एंजेलिस में इमिग्रेशन छापों के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के समय भी सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीरें फैलाई गईं कि सोरोस समर्थित संस्थाओं ने पुलिस पर हमला करने के लिए ईंटें रखवाई हैं. हालांकि इन्हें AFP जैसे फैक्ट-चेकर्स ने गलत साबित किया.

कौन हैं जॉर्ज सोरोस

जॉर्ज सोरोस (95) हंगरी में जन्मे यहूदी हैं और लंबे समय से अमेरिका और यूरोप की दक्षिणपंथी राजनीति में निशाने पर रहे हैं. उन पर प्रवासी संकट फैलाने, पुलिस बर्बरता के खिलाफ आंदोलनों और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कानूनी मामलों तक में भूमिका निभाने जैसे आरोप लगाए गए हैं. कई एक्सपर्ट इन अभियानों को यहूदी-विरोधी मानते हैं.

जो बाइडेन ने किया सम्मानित

जॉर्ज सोरोस ने 2023 में अपनी संस्था की बागडोर बेटे एलेक्स सोरोस को सौंप दी थी. एलेक्स 2024 चुनाव में ट्रंप की डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस के समर्थक रहे. पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पद छोड़ने से पहले जॉर्ज सोरोस को 'Presidential Medal of Freedom' से भी सम्मानित किया था, उनकी लोकतंत्र, मानवाधिकार और शिक्षा को बढ़ावा देने वाली पहल के लिए.

