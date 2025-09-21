'बगराम एयरबेस दो नहीं तो...', अफगानिस्तान में वापसी की ख्वाहिश को तालिबान ने ठुकराया तो भड़के ट्रंप
Advertisement
trendingNow12930548
Hindi Newsदुनिया

'बगराम एयरबेस दो नहीं तो...', अफगानिस्तान में वापसी की ख्वाहिश को तालिबान ने ठुकराया तो भड़के ट्रंप


America Air Base In Afghanistan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से बगराम एयर बेस का कंट्रोल वापस वाशिंगटन को देने की मांग की है. इसको लेकर तालिबान सरकार को चेतावनी दी गई है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 21, 2025, 06:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बगराम एयरबेस दो नहीं तो...', अफगानिस्तान में वापसी की ख्वाहिश को तालिबान ने ठुकराया तो भड़के ट्रंप

World News: अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता हथियाने पर अमेरिका को वहां से भागना पड़ा था. वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से मांग की है कि वह बगराम एयर बेस का कंट्रोल वाशिंगटन को वापस कर दे. उन्होंने वहां कि तालिबान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अफगानिस्तान ने ऐसा नहीं किया तो बुरी चीजें हो सकती हैं. इसको लेकर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट भी शेयर किया.  

ट्रंप की चेतावनी 

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को उसे बनाने वालों यानी अमेरिका को वापस नहीं करता है तो बुरी चीजें घट सकती हैं. बता दें कि साल 2021 में अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से हटने के बाद बगराम एयर बेस अभी तक तालिबान के कंट्रोल में है.

ट्रंप ने बार-बार संकेत दिया है कि अफगानिस्तान-चीन बॉर्डर के पास स्थित इस एयरबेस के महत्व को देखते हुए वह इस पर अपना कंट्रोल बनाए रखेंगे. ट्रंप ने बीते दिनों अपनी लंदन यात्रा में कहा था कि अमेरिका एयरबेस पर वापस कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है.  

ये भी पढ़ें- 'अमेरिका को भारत के लोगों के लिए...,' हत्या से पहले भारतीयों को लेकर क्या बोले चार्ली किर्क?  ट्रंप के वीजा बम फोड़ने पर हुआ वायरल  

'हमने उन्हें यह मुफ्त में दे दिया...' 

ट्रंप ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के सामने कहा,'हम अफगानिस्तान छोड़ने जा रहे थे, लेकिन हम इसे पूरी ताकत और सम्मान के साथ छोड़ने जा रहे थे और हम बगराम, बड़े हवाई अड्डे को अपने पास रखने जा रहे थे, जो दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है.' उन्होंने आगे कहा,'हमने उन्हें यह मुफ्त में दे दिया. वैसे हम इसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं.' मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के इस फैसले का अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्यों ने समर्थन किया है.  

ये भी पढ़ें- दूसरे विश्व युद्ध के 100 साल बाद मिला जिंदा बम, लोगों की अटकी सांसें, खाली किए 6000 घर  

चीन का रिएक्शन 

चीन ने अमेरिका की इस टिप्पणी को खारिज किया है. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा,' चीन अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है. अफगानिस्तान का भविष्य उसके लोगों के हाथों में होना चाहिए. हम सभी पक्षों से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में रचनात्मक भूमिका निभाने का आह्वान करते हैं.' उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र में टकराव को बढ़ावा देने के पीछे जनता का समर्थन नहीं है. वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा,' अफगानिस्तान की एक इंच जमीन भी विदेशी सैन्य उपस्थिति के लिए स्वीकार्य नहीं है. यह संदेश राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य देशों तक पहुंचना चाहिए. बातचीत केवल राजनीतिक और आर्थिक होगी.' 

FAQ 

बगराम एयरबेस क्या है और इसका महत्व क्या है?

बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है, जो अमेरिकी सेना के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था. यह एयरबेस चीन के परमाणु हथियार केंद्रों के पास स्थित है, जो अमेरिका के लिए इसकी महत्ता बढ़ाता है. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग क्या है?

ट्रंप ने अफगानिस्तान से मांग की है कि वह बगराम एयरबेस का नियंत्रण अमेरिका को वापस कर दे. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बुरी चीजें हो सकती हैं. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
Garba
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
DNA
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
DNA
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
DNA Analysis
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
Kashmir news
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
weather update
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
H1B visa
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
West Bengal news
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
Mahalaxmi Cable Stayed Bridge
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
;