वॉशिंगटन में मची हलचल, अचानक तैनात किए नेशनल गार्ड्स; क्यों US की राजधानी का ट्रंप ने ले लिया कंट्रोल?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होम रूल एक्ट 1973 लागू करके नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी है. ट्रंप के इस ऐलान के दौरान अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी भी उनके साथ मौजूद थे.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 11, 2025, 10:15 PM IST
Trump-Big-Decision

Donald Trump Big Decision: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी टैरिफ विवादों से पीछा नहीं छुड़ाए पाए थे कि अचानक से उन्होंने एक और बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी मेट्रो पॉलिटन पुलिस का कंट्रोल अचानक से अपने हाथों में ले लिया है. इसके अलावा उन्होंने वाशिंगटन डीसी में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होम रूल एक्ट 1973 लागू करके नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी है. बताया जा रहा है कि ट्रंप ने ये फैसला राजधानी को क्राइम और हिंसा से बचाने के लिए लिया गया है. 

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नेशनल गार्ड को वाशिंगटन डीसी में कानून व्यवस्था बहाल करने और जनसुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जाएगा. नेशनल गार्ड को बिना किसी प्रतिबंध के अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने दिया जाएगा. ट्रंप के इस ऐलान के दौरान अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी भी उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने मीडिया को बताया कि हिंसा और अपराधियों के कारण राजधानी में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है.

इन वजहों से लिया फैसला
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले से हर कोई चौंक गया. हालांकि ट्रंप ने इन फैसलों के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि वाशिंगटन डीसी दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में से एक बन चुका है. उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से वाशिंगटन डीसी में लगातार अपराधों की संख्या में इजाफा हो रहा है. हालांकि वाशिंगटन डीसी पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2024 से 2025 में हिंसा और अपराध में मामलों में 26 फीसदी की कमी आई है. इसमें से मर्डर में 12 फीसदी, डकैती में 39 फीसदी और कारजैकिंग में 37 फीसदी की कमी आई है. हालांकि इसी महीने की शुरुआत में DOGE के एक्स एंप्लॉई एडवर्ड कोरिस्टीन पर कार जैकिंग हमला हुआ था. इस हमले का हवाला देते हुए ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में क्राइम को कंट्रोल से बाहर बताया है.

About the Author
author img
रवीन्द्र सिंह

5 सालों तक टेलीविजन मीडिया के बाद बीते एक दशक से डिजिटल मीडिया में सक्रिय, देश-विदेश की खबरों के साथ क्रिकेट की खबरों पर पैनी नजर

...और पढ़ें

TAGS

usDonald Trump

