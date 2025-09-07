टिम कुक के थैंक्यू और जकरबर्ग के सॉरी तक, ट्रंप के साथ डिनर में टेक दिग्गजों के सबसे खास पल

America News : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 सितंबर 2025 को व्हाइट हाउस में कई बड़ी अमेरिकी कंपनी के CEO के साथ डिनर का आयोजन किया, जिसमें एप्पल के CEO टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, बिल गेट्स, गूगल के CEO सुंदर पिचाई, openAI के सैम ऑल्टमैन और मेटा के मार्क जकरबर्ग शामिल थे. इस दौरान सभी बड़ी कंपनियों के दिग्गज और ट्रंप के बीच इन्वेस्टमेंट और प्रगति को लेकर बातचीत हुई. इसके अलावा सभी ने जियो पॉलीटिक्स समेत कई मुद्दों पर भी बातचीत की. इस दौरान डिनर के ये 5 पल बेहद खास रहे.

मार्क जकरबर्ग से राजनीति को लेकर सवाल

डिनर के दौरान मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या वह अभिव्यक्ति की आजादी की स्थिति को लेकर चिंतित हैं? इस पर मार्क ने अचानक से जवाब दिया,' मा कीजिए मैं तैयार नहीं था.' यह कहकर वह चुप हो गए. उनके इस हॉट-माइक वाले पल पर ट्रंप भी हस पड़े. ट्रंप ने मजाक में कहा,' यह आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत है.' इस पर जकरबर्ग ने तुरंत जवाब दिया,' नहीं, ऐसा नहीं है.'

ये भी पढ़ें- टिम कुक ने डिनर पर ट्रंप को 2 मिनट में 8 बार बोला धन्यवाद, इंटरनेट पर यूजर्स बोले- क्या खिचड़ी पक रही?

Add Zee News as a Preferred Source

स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों पर बनाया मजाक

डिनर के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों पर भी मजाक किया. उन्होंने कहा,' मैं एक कार्यक्रम में गया था और लोग मेरे पास आकर पूछ रहे थे आप अभी भी यहां हैं? मैंने कहा उनका इससे क्या मतलब है, खैर मैं अभी भी यहां हूं.' ये सुनकर टेबल के चारों ओर हंसी की आवाजें गूंज उठीं.

ये भी पढ़ें- समुद्र के अंदर गर्लफ्रेंड को किया ऐसे प्रपोज, देखती रह गई दुनिया

रूस-यूक्रेन पर की चर्चा

ट्रंप ने डिनर के दौरान रूस-यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत की. उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बातचीत का भी जिक्र किया. उन्होंने विश्वास दिलाया कि पुतिन के साथ उनके व्यक्तिगत तालमेल से रूस-यूक्रेन संघर्ष का समाधान आसान हो जाएगा, हालांकि उन्होंने यह भी माना कि ये काम अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है. उन्होंने कहा,' यह ज्यादा मुश्किल साबित हुआ, लेकिन हम इसे हल कर लेंगे.'

बिल गेट्स-सुंदर पिचाई के साथ बातचीत

डिनर के दौरान बिल गेट्स ने आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस की सफलता को लेकर बातचीत की. उन्होंने कहा कि AI हेल्थ सर्विस में सुधार, किसानों को बेहतर टूल्स देने और बच्चों के शिक्षा में विस्तार करके अफ्रीका में सभी के लिए एक डॉक्टर बन सकती है. इसके अलावा ट्रंप ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई से बात करते हुए गूगल को उसके अनुकूल एंटीट्रस्ट फैसले पर बधाई दी. उन्होंने कहा,' कल आपका दिन बहुत अच्छा रहा.' पिचाई ने राहत महसूस करते हुए,'मुझे खुशी है कि यह खत्म हो गया. यह एक लंबी प्रक्रिया है.'

FAQ

ट्रंप ने किसके साथ डिनर किया?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कई बड़ी अनमेरिकी कंपनी के दिग्गजों के साथ डिनर किया, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट के कोफाउंडर बिल गेट्स, मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग और एप्पल के CEO टिम कुक जैसे CEO शामिल थे.

रूस-यूक्रेन जंग को लेकर क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ उनकी बातचीत से रूस-यूक्रेन युद्ध का हल निकल जाएगा.