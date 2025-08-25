लोगों ने नहीं मानी बात तो ट्रंप ने दिखाया अपना विकराल रूप, एक आदेश देते ही 'महासंग्राम' की होने लगी तैयारी
लोगों ने नहीं मानी बात तो ट्रंप ने दिखाया अपना विकराल रूप, एक आदेश देते ही 'महासंग्राम' की होने लगी तैयारी

अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्ती दिखाते हुए नेशनल गार्ड की कुछ यूनिट्स को हथियारों के साथ तैनात करने का आदेश दिया है. यह कदम ट्रंप के उस निर्देश का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने अपराध और बेघरों की समस्या से निपटने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल शुरू किया है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 25, 2025, 08:10 AM IST
अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्ती दिखाते हुए नेशनल गार्ड की कुछ यूनिट्स को हथियारों के साथ तैनात करने का आदेश दिया है. यह कदम ट्रंप के उस निर्देश का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने अपराध और बेघरों की समस्या से निपटने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल शुरू किया है. ट्रंप ने अब अन्य डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले शहरों जैसे शिकागो, बाल्टीमोर और न्यूयॉर्क में भी ऐसी तैनाती बढ़ाने की धमकी दी है.

क्या है पूरा मामला?
एसोसिएटेड प्रेस (एपी) में छपी रिपोर्ट के मुताबिकख, पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के निर्देश के बाद वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड की कुछ यूनिट्स को हथियार दिए गए. पेंटागन के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ जवान पिस्तौल और कुछ राइफल्स के साथ गश्त कर रहे हैं. इन जवानों को सख्त नियमों के तहत प्रशिक्षण दिया गया है ताकि बल प्रयोग सावधानी से हो. रविवार (24 अगस्त 2025) को एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के एक फोटोग्राफर ने साउथ कैरोलिना नेशनल गार्ड के जवानों को यूनियन स्टेशन के बाहर पिस्तौल के साथ देखा. वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के जवान भी नेशनल मॉल पर गश्त करते दिखे.

ट्रंप की धमकी: अन्य शहरों में भी सैन्य तैनाती
ट्रंप ने रविवार को साफ कहा कि वह वॉशिंगटन की तरह ही अन्य डेमोक्रेटिक शहरों में भी नेशनल गार्ड भेज सकते हैं. उन्होंने मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर के साथ तनातनी में बाल्टीमोर का जिक्र करते हुए कहा, “मैं वहां सैनिक भेज सकता हूं.” शिकागो और न्यूयॉर्क भी उनके निशाने पर हैं. ट्रंप का कहना है कि ये शहर अपराध और अव्यवस्था से जूझ रहे हैं, हालांकि आंकड़े बताते हैं कि वॉशिंगटन में 2024 में हिंसक अपराध 30 साल के निचले स्तर पर थे और 2025 में इसमें और 26% की कमी आई है.

स्थानीय लोगों और डेमोक्रेट्स का विरोध
वॉशिंगटन की सड़कों पर हजारों नेशनल गार्ड और फेडरल लॉ एनफोर्समेंट अधिकारी तैनात हैं, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं. कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं. डेमोक्रेटिक नेता इसे ट्रंप की सत्तावादी सोच का नतीजा बताया है. यानी आने वाले दिनों में अमेरिका में हाहाकार मच सकता है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

