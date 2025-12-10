Advertisement
'मुझे ऐसी महिला अमेरिका में नहीं चाहिए जो अपने भाई से शादी कर ले', मुस्लिम महिला-कांग्रेसी नेता इल्हान उमर के पीछे हाथ धोकर पड़े ट्रंप!

Trump rails against Ilhan Omar: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम कांग्रेसवुमन इल्हान ओमार पर फिर हमला बोला है. इसके साथ ही उस बात को फिर दोहराया है कि 'वह भाई से शादी करके अमेरिका आई है, उसे उसके देश सोमालिया वापस भेज दो. ट्रंप का इल्हान ओमार पर यह कोई पहली बार हमला नहीं है, ट्रंप सालों से ओमार को टारगेट कर रहे. अब जानें ताजा क्या है माामला.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 10, 2025, 08:49 AM IST
'मुझे ऐसी महिला अमेरिका में नहीं चाहिए जो अपने भाई से शादी कर ले', मुस्लिम महिला-कांग्रेसी नेता इल्हान उमर के पीछे हाथ धोकर पड़े ट्रंप!

Trump-Ilhan Omar Controversy: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सोमाली मूल की डेमोक्रेटिक कांग्रेसवुमन इल्हान उमर को निशाने पर लिया है. ट्रंप का दावा है कि इल्हान उमर ने अपने सगे भाई अहमद नूर सईद एल्मी से 2009 में शादी की थी ताकि ग्रीन कार्ड और नागरिकता हासिल कर सकें. बाद में 2017 में दोनों ने तलाक ले लिया. इस बार ट्रंप ने Politico को दिए इंटरव्यू में फिर इल्हान उमर पर जमकर भड़ास निकाली और कहा 'मैं ऐसे लोग अमेरिक में चाहता हूं जो देश को कुछ दें. मुझे सोमालिया नहीं चाहिए. जो औरत अपने भाई से शादी करके आए और फिर कांग्रेस में बैठकर सिर्फ शिकायत करती रहे, उसे वापस भेज दो, अपना देश सुधारे.” ट्रंप का यह बयान नस्लवाद के आरोपों में घिर गया है. आइए समझते हैं क्या है ट्रंप का इल्हान उमर पर नया निशाना.

ट्रंप ने ओमार पर की सीधी चोट
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 दिसंबर 2025 को व्हाइट हाउस में पोलिटिको मैगजीन की पत्रकार दशा बर्न्स के साथ इंटरव्यू दिया. 'द कन्वर्सेशन' नाम के इस स्पेशल सेशन में ट्रंप ने इमीग्रेशन, यूक्रेन और यूरोप पर खुलकर बात की लेकिन बात जब सोमालिया की आई तो ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा. उनसे पूछा गया कि क्या(वेनेजुएला के लोग) ऐसे लोग हैं जिन्हें आप अमेरिका में देखना चाहते हैं?" ट्रंप: "मैं ऐसे लोगों को देखना चाहता हूं जो योगदान देते हैं. मैं सोमालिया नहीं देखना चाहता. मैं ऐसी औरत नहीं देखना चाहता जो अमेरिका में एंट्री पाने के लिए अपने भाई से शादी करे और फिर कांग्रेसमैन बन जाए और शिकायत करने के अलावा कुछ न करे...उसे वापस जाने दो, अपने देश को ठीक करने दो." ट्रंप ने आगे कहा, "सोमालिया के लोग मिनेसोटा को बर्बाद कर रहे हैं. वहां वेलफेयर फ्रॉड का बड़ा स्कैम चल रहा है." 

इल्हान ओमार कौन हैं?
इल्हान ओमार सोमालिया में पैदा हुईं.1991 के गृहयुद्ध के दौरान 8 साल की उम्र में केन्या के रिफ्यूजी कैंप में पहुंचीं.1995 में परिवार के साथ अमेरिका आईं और 2000 में नागरिक बनीं. 2018 से मिनेसोटा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. वह अमेरिकी कांग्रेस की पहली मुस्लिम महिला सांसद हैं और 'द स्क्वॉड' ग्रुप की मेंबर भी हैं.ओमार जो प्रोग्रेसिव पॉलिसी पर फोकस करती हैं. फिलिस्तीन समर्थक हैं जो ट्रंप को चुभता है.

क्या सच में उन्होंने भाई से की शादी?
ट्रंप का शादी वाला आरोप 2016 से चल रही एक पुरानी अफवाह पर टिका है. तब दावा किया गया कि ओमार ने 2009 में अपने कथित भाई अहमद नूर सईद एल्मी से शादी की ताकि वह इमीग्रेशन फायदा ले सकें. लेकिन यह झूठा साबित हो चुका है. स्नोप्स डॉट कॉम ने इसे 'फॉल्स' रेटिंग दी है. मिनियापोलिस स्टार ट्रिब्यून की 2019 जांच में शादी के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी मिली, लेकिन भाई होने का कोई सबूत नहीं मिला है. एफबीआई ने 2020 में जांच की, लेकिन कोई चार्ज नहीं लगा.ओमार ने हमेशा इसे 'बेसलेस' बताया है. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 वर्षों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं.  AI के युग में भी पाठकों के द...और पढ़ें

Ilhan Omar

