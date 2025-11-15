Advertisement
trendingNow13004368
Hindi Newsदुनिया

खुद की पार्टी को लगा झटका, तो ट्रंप ने इन चीजों से हटा दिया टैरिफ, बढ़ती महंगाई ने किया मजबूर

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के कंज्यूमर्स को राहत देते हुए कई जरूरी चीजों पर टैरिफ हटा दिए हैं. इससे उनके देश में इन चीजों की कीमतें घट जाएंगी.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 15, 2025, 05:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुद की पार्टी को लगा झटका, तो ट्रंप ने इन चीजों से हटा दिया टैरिफ, बढ़ती महंगाई ने किया मजबूर

US Tariffs Drops: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार 14 नवंबर को एक एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए, जिसके तहत बीफ, कॉफी और ट्रॉपिकल फ्रूट्स सहित कई वस्तुओं पर टैरिफ हटा दिए गए. ये उन कंज्यूमर्स के दबाव का जवाब है जो शिकायत करते हैं कि कीमतें बहुत ज्यादा हैं. ये कदम इस महीने की शुरुआत में हुए ऑफ-ईयर इलेक्शन में वोटर्स की तरफ आर्थिक चिंताओं को अपना अहम मुद्दा बताए जाने के बाद उठाया गया है, जिसके कारण वर्जीनिया (Virginia) और न्यू जर्सी (New Jersey) में डेमोक्रेट्स को बड़ी जीत मिली.

इन देशों को होगा फायदा
राष्ट्रपति ने ये ऐलान करने के बाद कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए कि अमेरिका ने इक्वाडोर (Ecuador), ग्वाटेमाला (Guatemala), अल सल्वाडोर (El Salvador) और अर्जेंटीना (Argentina) के साथ उन देशों में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने के लिए रूपरेखा समझौते पर दस्तखत किए हैं.

पहले ही दिए थे इशारे
ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में संकेत दिया था कि वो कॉफी के आयात को बढ़ाने में मदद के लिए उस पर टैरिफ कम करेंगे. ट्रंप और उनका प्रशासन लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि टैरिफ से कंज्यूमर्स की कीमतें नहीं बढ़तीं. नए कार्यकारी आदेश में शामिल कुछ प्रोडक्ट्स अमेरिका में प्रोड्यूस नहीं होते हैं. लेकिन रिकॉर्ड-हाई बीफ के दाम एक खास चिंता का विषय रहे हैं, और ट्रंप ने कहा है कि वो  इन्हें कम करने के लिए कदम उठाने का इरादा रखते हैं. बीफ के बड़े एक्सपोर्टर, ब्राजील पर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ एक फैक्टर रहे हैं. कार्यकारी आदेश में चाय, फलों के रस, कोको, मसालों, केले, संतरे, टमाटर और कुछ उर्वरकों पर लगे टैरिफ भी हटा दिए गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

चुनाव हारने का असर?
हाल ही में वर्जीनिया और न्यू जर्सी के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को हार मिली है, इसमें टैरिफ के कारण बढ़ती महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया गया था. ऐसे में माना जा रहा है कि टैरिफ घटाने का कदम इसी इलेक्शन में सत्ताधारी पार्टी हार का असर है.

(इनपुट-एपी)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Donald Trumptariff

Trending news

आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
Omar Abdullah
आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत, 29 घायल
Kashmir
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत, 29 घायल
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार
Prashant Kishor
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार
DNA: बिहार चुनाव में नीतीश ने खुद को बीमार बताने वालों का किया इलाज
DNA
DNA: बिहार चुनाव में नीतीश ने खुद को बीमार बताने वालों का किया इलाज
चुनावों में कभी 20% से ऊपर नहीं गया स्ट्राइक रेट, कांग्रेस को कैसे जिताएंगे राहुल
bihar chunav 2025
चुनावों में कभी 20% से ऊपर नहीं गया स्ट्राइक रेट, कांग्रेस को कैसे जिताएंगे राहुल
EXCLUSIVE: दिल्ली धमाके से 40 फीट नीचे तक हिल गई थी धरती, CCTV दे रहा गवाही
Delhi
EXCLUSIVE: दिल्ली धमाके से 40 फीट नीचे तक हिल गई थी धरती, CCTV दे रहा गवाही
'बिहार चुनाव का नतीजा चौंकाने वाला है...', करारी हार के बाद आया राहुल का पहला बयान
bihar chunav 2025
'बिहार चुनाव का नतीजा चौंकाने वाला है...', करारी हार के बाद आया राहुल का पहला बयान
Opinion: RJD के 'MY' में डेंट, हार के बाद तेजस्वी के लिए क्या है आगे की राह?
Bihar Election Result 2025
Opinion: RJD के 'MY' में डेंट, हार के बाद तेजस्वी के लिए क्या है आगे की राह?
राम विलास पासवान, राजा भैया की जमात में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर, रच दिया इतिहास
bihar
राम विलास पासवान, राजा भैया की जमात में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर, रच दिया इतिहास
'गंगा बिहार से बंगाल जाती है...', पीएम ने कही ऐसी बात, जिस पर ममता की बढ़ेगी टेंशन
bihar chunav 2025
'गंगा बिहार से बंगाल जाती है...', पीएम ने कही ऐसी बात, जिस पर ममता की बढ़ेगी टेंशन