खुद की पार्टी को लगा झटका, तो ट्रंप ने इन चीजों से हटा दिया टैरिफ, बढ़ती महंगाई ने किया मजबूर

US Tariffs Drops: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार 14 नवंबर को एक एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए, जिसके तहत बीफ, कॉफी और ट्रॉपिकल फ्रूट्स सहित कई वस्तुओं पर टैरिफ हटा दिए गए. ये उन कंज्यूमर्स के दबाव का जवाब है जो शिकायत करते हैं कि कीमतें बहुत ज्यादा हैं. ये कदम इस महीने की शुरुआत में हुए ऑफ-ईयर इलेक्शन में वोटर्स की तरफ आर्थिक चिंताओं को अपना अहम मुद्दा बताए जाने के बाद उठाया गया है, जिसके कारण वर्जीनिया (Virginia) और न्यू जर्सी (New Jersey) में डेमोक्रेट्स को बड़ी जीत मिली.

इन देशों को होगा फायदा

राष्ट्रपति ने ये ऐलान करने के बाद कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए कि अमेरिका ने इक्वाडोर (Ecuador), ग्वाटेमाला (Guatemala), अल सल्वाडोर (El Salvador) और अर्जेंटीना (Argentina) के साथ उन देशों में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने के लिए रूपरेखा समझौते पर दस्तखत किए हैं.

पहले ही दिए थे इशारे

ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में संकेत दिया था कि वो कॉफी के आयात को बढ़ाने में मदद के लिए उस पर टैरिफ कम करेंगे. ट्रंप और उनका प्रशासन लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि टैरिफ से कंज्यूमर्स की कीमतें नहीं बढ़तीं. नए कार्यकारी आदेश में शामिल कुछ प्रोडक्ट्स अमेरिका में प्रोड्यूस नहीं होते हैं. लेकिन रिकॉर्ड-हाई बीफ के दाम एक खास चिंता का विषय रहे हैं, और ट्रंप ने कहा है कि वो इन्हें कम करने के लिए कदम उठाने का इरादा रखते हैं. बीफ के बड़े एक्सपोर्टर, ब्राजील पर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ एक फैक्टर रहे हैं. कार्यकारी आदेश में चाय, फलों के रस, कोको, मसालों, केले, संतरे, टमाटर और कुछ उर्वरकों पर लगे टैरिफ भी हटा दिए गए हैं.

चुनाव हारने का असर?

हाल ही में वर्जीनिया और न्यू जर्सी के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को हार मिली है, इसमें टैरिफ के कारण बढ़ती महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया गया था. ऐसे में माना जा रहा है कि टैरिफ घटाने का कदम इसी इलेक्शन में सत्ताधारी पार्टी हार का असर है.

