ट्रंप ने साउथ अफ्रीका को G20-2026 से किया बाहर, लगाया गोरे लोगों की हत्या का आरोप; सब्सिडी भी की कैंसिल

G20 Summit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कड़ा बयान जारी किया है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया क्योंकि उनकी सरकार अफ्रीकी लोगों और यूरोपीय सेटलर्स के वंशजों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों को मानने या उस पर ध्यान देने से इनकार करती है. ट्रंप ने अपने ट्वीट में सीधे तौर पर आरोप लगाया कि वे गोरे लोगों को मार रहे हैं और बेतरतीब ढंग से उनके खेतों को उनसे छीन रहे हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि इस कदम के चलते साउथ अफ्रीका को 2026 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का निमंत्रण नहीं मिलेगा. यह सम्मेलन अगले साल फ्लोरिडा के मियामी शहर में आयोजित होने वाला है. ट्रंप ने ट्वीट में लिखा कि साउथ अफ्रीका ने दुनिया को दिखा दिया कि वे कहीं भी G20 मेंबरशिप के योग्य देश नहीं हैं. हम तुरंत सभी पेमेंट और सब्सिडी रोकने जा रहे हैं.

US President Donald Trump tweets, "The United States did not attend the G20 in South Africa, because the South African Government refuses to acknowledge or address the horrific Human Rights Abuses endured by Afrikaners, and other descendants of Dutch, French, and German settlers.… pic.twitter.com/5JS6qS1cAv — ANI (@ANI) November 29, 2025

बता दें कि पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका द्वारा जोहान्सबर्ग में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वैश्विक नेताओं ने इसमें भाग लिया था. हालांकि, अमेरिका अपने संकल्प पर अड़ा रहा और उसने शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोई अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि दक्षिण अफ्रीका ने शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में मौजूद अमेरिकी दूतावास के एक प्रतिनिधि को जी20 की अध्यक्षता सौंपने से इनकार कर दिया.

दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने ट्रंप के आरोपों को किया खारिज

ट्रंप ने आगे लिखा कि इसलिए, मेरे निर्देश पर दक्षिण अफ्रीका को 2026 के जी20 का निमंत्रण नहीं मिलेगा जिसका आयोजन अगले साल फ्लोरिडा के मियामी शहर में होगा. अगले वर्ष जी-20 शिखर सम्मेलन पर ट्रम्प की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा कि यह निर्णय अफसोसजनक है और कहा कि उनके प्रशासन ने हमेशा अमेरिका के साथ राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया है. जी-20 की अध्यक्षता अमेरिका को सौंपने से कथित तौर पर इनकार करने के मुद्दे पर दक्षिण अफ्रीकी प्रेसीडेंसी ने कहा कि चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका शिखर सम्मेलन में मौजूद नहीं था इसलिए जी-20 की अध्यक्षता के दस्तावेज विधिवत रूप से दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग विभाग के मुख्यालय में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को सौंप दिए गए. ट्रंप ने बार-बार दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और देश में श्वेत किसानों के नरसंहार का दावा किया है. इन दावों को दक्षिण अफ्रीकी सरकार और देश के श्वेत नेताओं दोनों ने पहले भी खारिज किया है.