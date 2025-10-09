Donald Trump Nobel Peace Prize: नोबेल के लिए ट्रंप की 'फाइनल फील्डिंग', आखिरी लम्हों में चला ये पैंतरा; कितनी काम आएगी धौंस?

Donald Trump Nobel: दुनिया के एक कोने यानी रूस-यूक्रेन भले ही जंग की आबोहवा में सांस ले रहे हों. लेकिन दुनिया के बीचोबीच एक जंग थम गई है. इजरायल और हमास शांति समझौते के लिए तैयार हो गए हैं. इसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की है. यह सब ऐसे समय पर हुआ है, जब 10 अक्टूबर को शांति के नोबेल पुरस्कार का ऐलान होने वाला है. दुनिया के कई बड़े नेता ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर चुके हैं, जिनमें इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल हैं. इसके अलावा आर्मेनिया और अजरबैजान भी फील्डिंग कर चुके हैं.

लेकिन पहले जानिए कि नोबेल शांति पुरस्कार के ऐलान की पूर्वसंध्या पर ट्रंप ने क्या कहा. ट्रंप ने कहा, 'बुधवार रात, हम मध्य पूर्व में हमें एक महत्वपूर्ण सफलता मिली, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि यह कभी नहीं हो पाएगा. हमने गाजा में युद्ध खत्म कर दिया है, और मुझे लगता है कि यह एक स्थायी शांति होगी. उम्मीद है, एक शाश्वत शांति. हमने शेष सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित कर ली है, और उन्हें सोमवार या मंगलवार को रिहा कर दिया जाना चाहिए. उन्हें रिसीव करना एक जटिल प्रक्रिया है. मैं वहां जाने की कोशिश करूंगा. हम वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे. हम सटीक समय पर काम कर रहे हैं. हम मिस्र जाएंगे, जहां हम एक हस्ताक्षर करेंगे, एक एक्स्ट्रा साइन. मेरे प्रतिनिधित्व में एक दस्तखत पहले ही हो चुका है, लेकिन हम एक आधिकारिक दस्तखत करने जा रहे हैं.'

शांति प्रस्ताव के पहले चरण की शुरुआत हमास की ओर से बंधकों की रिहाई और इजरायली सैनिकों की चरणबद्ध वापसी से होगी. यह अमेरिकी राष्ट्रपति के '20-सूत्रीय पीस प्लान' के पहले चरण का हिस्सा है. दो साल पहले 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर बर्बर हमला किया था, जिससे यह संघर्ष शुरू हुआ था. हमास ने उस हमले में लगभग 1,250 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी थी और करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया था. इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास संगठन को गाजा से लगभग खत्म कर दिया है. हमास से सभी टॉप लीडर्स को इजरायल ने मार गिराया. हालांकि, हमास के आतंकियों पर इजरायल की कार्रवाई से गाजा पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

#WATCH | US President Donald Trump says, "Last night, we reached a momentous breakthrough in the Middle East, something that people said was never going to be done. We ended the war in Gaza, and I think it's going to be a lasting peace, hopefully, an everlasting peace. We secured… pic.twitter.com/Yb4PoykPA5 — ANI (@ANI) October 9, 2025

ट्रंप की फाइनल फील्डिंग

हमास और इजरायल के बीच शांति समझौते से दुनिया में एक नई उम्मीद जगी है. उम्मीद इस बात की कि जल्द ही रूस और यूक्रेन के बीच भी मिसाइलों और बमों की बारिश बंद हो सकती है. डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि वाइट हाउस और उनके अधिकारी तक पिछले काफी समय से उनके लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने 7 युद्ध रुकवाए हैं, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ओर से चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर भी शामिल है. हालांकि भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था. अगस्त में रिपोर्ट्स यह भी आई थीं कि ट्रंप ने नॉर्वे को धमकी तक दी थी कि अगर उनको नोबेल नहीं मिला तो टैरिफ लगा देंगे.

क्या छोड़ी दी है उम्मीद?

दूसरी ओर एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि नोबेल समिति विजेता का चुनाव करते वक्त स्थायी और वास्तविक कोशिशों को तरजीह देती है ना कि मीडिया को दिखाने वाले दावों और डिप्लोमैसी जीत को. नोबेल पुरस्कार को लेकर अगर कुछ हाल के ट्रंप के बयान सुने जाएं तो वह खुद कह रहे हैं कि उन्हें नोबेल मिलने की संभावना कम है. अब देखना यह होगा कि 10 अक्टूबर को जब नोबेल के शांति पुरस्कार का ऐलान होगा तो ट्रंप की उम्मीदें टूटेंगी या फिर प्रयास कामयाब होंगे.