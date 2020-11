डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लिया 'बदला', अब इस अधिकारी को हटाया

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) चुन-चुनकर अपने विरोधियों या अपने दावों पर असहमति दर्शाने वालों को निशाना बना रहे हैं. अब उन्होंने गृह विभाग के सुरक्षा निदेशक क्रिस्टोफर क्रेब्स (Christopher Krebs) को बर्खास्त कर दिया है. क्रेब्स ने चुनावों में धोखाधड़ी के ट्रंप के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था.

गलत बयान दिया

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस फैसले की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी. उन्होंने लिखा, ‘चुनाव की सुरक्षा पर क्रिस क्रेब्स का बयान बेहद गलत था. चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धोखाधड़ी हुई है. इसलिए, क्रिस को तत्काल प्रभाव से साइबर सुरक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा एजेंसी के निदेशक के पद से हटाया जा रहा है’.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020