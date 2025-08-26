डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को क्यों कर दिया बर्खास्त? यहां जानिए क्या है पूरा विवाद

अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को उनके पद से हटाने का फैसला लिया. यह घोषणा ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' के माध्यम से की. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि कुक को तत्काल प्रभाव से फेडरल रिजर्व के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से हटा दिया गया है. लिसा कुक को साल 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नियुक्त किया था. वह पहली अश्वेत महिला थीं जिन्हें इस प्रमुख आर्थिक संस्था के बोर्ड में शामिल किया गया था.

लिसा कुक के हटाए जाने को न केवल आर्थिक नीतियों बल्कि प्रशासनिक प्राथमिकताओं में बदलाव के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है. ट्रंप प्रशासन का यह कदम फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता और राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर नई बहस को जन्म दे सकता है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी जैसे मुद्दों से जूझ रहा है.

लिसा कुक को ट्रंप ने क्यों बर्खास्त किया, क्या है पूरा मामला?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है. यह कदम उस समय उठाया गया जब कुक पर मॉर्गेज फ्रॉड (होमलोन में धोखाधड़ी) के गंभीर आरोप सामने आए. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर इस बर्खास्तगी की घोषणा करते हुए कहा कि यह कार्रवाई आवश्यक थी. लिसा कुक को 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फेडरल रिजर्व के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नियुक्त किया था. वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस वजह से ट्रंप ने लिया लिसा कुक पर एक्शन

कुक पर लगे आरोपों का केंद्र जून 2021 में मिशिगन में की गई एक प्रॉपर्टी खरीद से जुड़ा है. फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी (FHFA) के डायरेक्टर बिल पुल्टे ने आरोप लगाया है कि कुक ने 15 साल के मॉर्गेज एग्रीमेंट में उस प्रॉपर्टी को अपना मुख्य निवास दर्शाया, जबकि वह कथित तौर पर वहां वास्तव में निवास नहीं कर रही थीं. यह मॉर्गेज नियमों के संभावित उल्लंघन के अंतर्गत आता है. बिल पुल्टे, जो ट्रंप समर्थक माने जाते हैं और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के आलोचक भी हैं, ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिससे ट्रंप प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा. यह घटनाक्रम अमेरिका की आर्थिक संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप और पारदर्शिता के मुद्दों पर नई बहस को जन्म दे सकता है.

यह भी पढ़ेंः 'मेरे पास वो कार्ड है जिसे खेलने से चीन की...', ड्रैगन को ट्रंप की चेतावनी

मॉर्गेज फ्रॉड के आरोपों के बाद लिसा कुक पर हुआ एक्शन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया है. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब कुक पर मॉर्गेज फ्रॉड के गंभीर आरोप लगे हैं, जिन्हें फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी (FHFA) के डायरेक्टर बिल पुल्टे ने सार्वजनिक किया. बिल पुल्टे के अनुसार, जून 2021 में लिसा कुक ने मिशिगन में एक प्रॉपर्टी खरीदी और 15 साल के मॉर्गेज एग्रीमेंट में उसे अपना मुख्य निवास (Primary Residence) घोषित किया. लेकिन, मात्र एक महीने बाद जुलाई 2021 में, उन्होंने जॉर्जिया के अटलांटा में एक दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी और उसे भी 30 साल के एक अन्य मॉर्गेज एग्रीमेंट में मुख्य निवास बताया.

राजनीतिक और संस्थागत असर

पुल्टे ने सवाल उठाया,'जो शख्स सिर्फ ब्याज दर में छूट पाने के लिए दो अलग-अलग जगहों को अपना मुख्य निवास बताने जैसा झूठ बोल सकता है, क्या वह ब्याज दरें तय करने जैसी जिम्मेदारी निभाने के योग्य है?' बिल पुल्टे ट्रंप समर्थक माने जाते हैं और फेडरल रिजर्व के मौजूदा चेयरमैन जेरोम पॉवेल के आलोचक भी हैं. ऐसे में इस विवाद को केवल व्यक्तिगत नैतिकता का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक और नीतिगत संघर्ष का हिस्सा भी माना जा रहा है. लिसा कुक की बर्खास्तगी को फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता और राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच संतुलन पर भी सवाल उठाने वाले एक बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है.

22 अगस्त को ट्रंप ने मांगा था लिसा कुक से इस्तीफा

फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 26 अगस्त को उनके पद से बर्खास्त कर दिया. यह कार्रवाई उस समय की गई जब कुक पर मॉर्गेज फ्रॉड के गंभीर आरोप लगे और इस मुद्दे ने राजनीतिक और संस्थागत रूप से तूल पकड़ लिया. इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 अगस्त को गवर्नर लिसा कुक से इस्तीफा मांगा था. 22 अगस्त को सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि लिसा कुक इस्तीफा नहीं देतीं तो वह उन्हें बर्खास्त कर देंगे. कुक की ओर से कोई इस्तीफा न आने पर, ट्रंप ने 26 अगस्त को उन्हें आधिकारिक रूप से पद से हटा दिया.

यह भी पढ़ेंः ट्रंप अपने 'डिफेंस डिपार्टमेंट' का क्यों बदलना चाहते हैं? यहां जानिए पूरी वजह