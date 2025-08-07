अमेरिका में आधी रात, क्या अरबों डॉलर आने हुए शुरू? ट्रंप का टैरिफ बम 90 देशों में लागू
Advertisement
trendingNow12870683
Hindi Newsदुनिया

अमेरिका में आधी रात, क्या अरबों डॉलर आने हुए शुरू? ट्रंप का टैरिफ बम 90 देशों में लागू

Trump tariffs hitting over 90 countries: जिस टैरिफ बम की धमकी से पूरी दुनिया में ट्रंप अपना खौफ बनाए हुए थे उसे लागू कर दिया है. टैरिफ के लागू होने से करीब 90 से ज्यादा देशों पर असर पड़ेगा. जानें भारत को क्या होगा नुकसान? अमेरिका को आधी रात से आने शुरू हो गए अरबों रुपए. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 07, 2025, 12:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका में आधी रात, क्या अरबों डॉलर आने हुए शुरू? ट्रंप का टैरिफ बम 90 देशों में लागू

Trump tariffs On India: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 90 से ज्यादा देशों पर नए टैरिफ (आयात कर) लागू किए हैं जो गुरुवार आधी रात से शुरू हो गए. ये टैरिफ अमेरिका में सामान लाने वाली कई देशों की कंपनियों पर लगाए गए हैं. जिसको लेकर ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, "आधी रात हो गई! अब अरबों डॉलर के टैरिफ अमेरिका में आने शुरू हो गए हैं."

क्या अरबों डॉलर आने हुए शुरू? 
इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को एक पूर्व पोस्ट में, ट्रंप ने कहा था 'पारस्परिक टैरिफ आज आधी रात से लागू होंगे. अरबों डॉलर जिनमें से अधिकतर उन देशों से होंगे जिन्होंने कई सालों तक संयुक्त राज्य अमेरिका का फ़ायदा उठाया है और अब ऐसा नहीं होगा. अब पैसा संयुक्त राज्य अमेरिका में आने लगेंगे."

भारत पर टैरिफ की पहली किस्त लागू, दूसरी कब से?
टैरिफ की पहली किस्त के तहत भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है. हालांकि, बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया और अब 21 दिनों के बाद 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लागू होंगे.  व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों से पैदा हुए राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने के लिए 1 अगस्त को घोषित 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्कों के अतिरिक्त 25 प्रतिशत का अतिरिक्त और शुल्क लगाएगा.

किन-किन देशों पर गिरा ट्रंप का टैरिफ बम?
ब्राजील: 50%
लाओस और म्यांमार: 40%
स्विट्जरलैंड: 39%
इराक और सर्बिया: 35%
वियतनाम और ताइवान: 20%
बांग्लादेश और श्रीलंका: 20%
यूरोपीय यूनियन, जापान, दक्षिण कोरिया: 15%  
वियतनाम, बांग्लादेश, ताइवान: 20%  
भारत: 25% (बाद में 50%)

किन देशों को दी गई छूट?
कुछ देशों जैसे यूके, जापान और दक्षिण कोरिया पर कम टैरिफ (10-15%) लगाया गया है. कनाडा पर पहले 25% टैरिफ था, लेकिन अब इसे 35% कर दिया गया, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि कनाडा ड्रग्स की तस्करी रोकने में नाकाम रहा. मेक्सिको के सामान पर टैरिफ को 90 दिन के लिए टाल दिया गया है.

सेमीकंडक्टर पर 100% टैरिफ
ट्रंप ने सेमीकंडक्टर (इलेक्ट्रॉनिक चिप्स) पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है. लेकिन, जिन कंपनियों ने अमेरिका में फैक्ट्री लगाने का वादा किया है, जैसे कि एप्पल उन्हें ये टैरिफ नहीं देना होगा. ट्रंप ने कहा, "अगर कोई कंपनी वादा करके फैक्ट्री नहीं बनाती, तो बाद में उन्हें टैरिफ चुकाना होगा."

भारत पर क्या पड़ेगा असर?
भारत से अमेरिका जाने वाले सामान, जैसे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो पार्ट्स, अब महंगे हो सकते हैं. इससे भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है, और सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं. लेकिन, भारत सरकार और कंपनियां इस पर बातचीत कर रही हैं ताकि नुकसान कम हो.

About the Author
author img
कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
Arundhati roy
कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
#Gujarat
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
Narendra Modi
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
Eknath Shinde
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
garib rath train
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
Asim Munir
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
cloud burst
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: हमें भी 50% टैरिफ लगाना चाहिए... ट्रंप के 50 प्रतिशत शुल्क पर क्या बोले शशि थरूर
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: हमें भी 50% टैरिफ लगाना चाहिए... ट्रंप के 50 प्रतिशत शुल्क पर क्या बोले शशि थरूर
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
;