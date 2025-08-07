अमेरिका में आधी रात, क्या अरबों डॉलर आने हुए शुरू? ट्रंप का टैरिफ बम 90 देशों में लागू

Trump tariffs On India: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 90 से ज्यादा देशों पर नए टैरिफ (आयात कर) लागू किए हैं जो गुरुवार आधी रात से शुरू हो गए. ये टैरिफ अमेरिका में सामान लाने वाली कई देशों की कंपनियों पर लगाए गए हैं. जिसको लेकर ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, "आधी रात हो गई! अब अरबों डॉलर के टैरिफ अमेरिका में आने शुरू हो गए हैं."

क्या अरबों डॉलर आने हुए शुरू?

इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को एक पूर्व पोस्ट में, ट्रंप ने कहा था 'पारस्परिक टैरिफ आज आधी रात से लागू होंगे. अरबों डॉलर जिनमें से अधिकतर उन देशों से होंगे जिन्होंने कई सालों तक संयुक्त राज्य अमेरिका का फ़ायदा उठाया है और अब ऐसा नहीं होगा. अब पैसा संयुक्त राज्य अमेरिका में आने लगेंगे."

भारत पर टैरिफ की पहली किस्त लागू, दूसरी कब से?

टैरिफ की पहली किस्त के तहत भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है. हालांकि, बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया और अब 21 दिनों के बाद 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लागू होंगे. व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों से पैदा हुए राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने के लिए 1 अगस्त को घोषित 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्कों के अतिरिक्त 25 प्रतिशत का अतिरिक्त और शुल्क लगाएगा.

किन-किन देशों पर गिरा ट्रंप का टैरिफ बम?

ब्राजील: 50%

लाओस और म्यांमार: 40%

स्विट्जरलैंड: 39%

इराक और सर्बिया: 35%

वियतनाम और ताइवान: 20%

बांग्लादेश और श्रीलंका: 20%

यूरोपीय यूनियन, जापान, दक्षिण कोरिया: 15%

भारत: 25% (बाद में 50%)

किन देशों को दी गई छूट?

कुछ देशों जैसे यूके, जापान और दक्षिण कोरिया पर कम टैरिफ (10-15%) लगाया गया है. कनाडा पर पहले 25% टैरिफ था, लेकिन अब इसे 35% कर दिया गया, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि कनाडा ड्रग्स की तस्करी रोकने में नाकाम रहा. मेक्सिको के सामान पर टैरिफ को 90 दिन के लिए टाल दिया गया है.

सेमीकंडक्टर पर 100% टैरिफ

ट्रंप ने सेमीकंडक्टर (इलेक्ट्रॉनिक चिप्स) पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है. लेकिन, जिन कंपनियों ने अमेरिका में फैक्ट्री लगाने का वादा किया है, जैसे कि एप्पल उन्हें ये टैरिफ नहीं देना होगा. ट्रंप ने कहा, "अगर कोई कंपनी वादा करके फैक्ट्री नहीं बनाती, तो बाद में उन्हें टैरिफ चुकाना होगा."

भारत पर क्या पड़ेगा असर?

भारत से अमेरिका जाने वाले सामान, जैसे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो पार्ट्स, अब महंगे हो सकते हैं. इससे भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है, और सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं. लेकिन, भारत सरकार और कंपनियां इस पर बातचीत कर रही हैं ताकि नुकसान कम हो.