एलन मस्क की राह पर डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार जॉन बोल्टन! अमेरिकी प्रशासन ने लगाए 18 गंभीर आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और पुराने सहयोगी एलन मस्क की राह पर चल पड़े हैं. ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके सलाहकार और अमेरिका के एनएसए जॉन बोल्टन को लेकर अमेरिकी प्रशासन सख्त हो गया है. बोल्टन पर गोपनीय सरकारी दस्तावेज और अपने पास रखे गुप्त सरकारी दस्तावेजों के विवरण अपने परिजनों को साझा करने का आरोप लगाया गया है. दरअसल बोल्टन ने ट्रंप के भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ को गलत फैसला बताया था जिसके बाद से राष्ट्रपति ट्रंप बोल्टन से खफा थे.

यहां सबसे दिलचस्प बात ये है कि जॉन बोल्टन डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) बने थे. दोनों के बीच शुरुआती दौर में काफी अच्छे रिश्ते रहे और बोल्टन को ट्रंप का सबसे करीबी नेता माना जाता था. धीरे-धीरे विदेश नीति और कई बहुत अहम मामलों में ट्रंप और बोल्टन के बीच मतभेद आने शुरू हो गए. इन मतभेदों की वजह से दोनों नेताओं के बीच एक बड़ी खाई बन गई. ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में जब ट्रंप ने भारत पर महंगे टैरिफ लगा दिए हैं तब बोल्टन ने जमकर भारत का समर्थन किया और ट्रंप की नीतियों का विरोध किया.

आरोपों पर क्या बोले जॉन बोल्टन?

अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने ट्रंप की कड़ी आलोचना करते हुए एक किताब प्रकाशित की थी. पिछले एक महीने में ट्रंप के किसी भी आलोचक के खिलाफ ये तीसरा मामला है. बोल्टन ने ट्रंप प्रशासन के लगाए गए इन आरोपों से इनकार किया है और इसे ट्रंप की अपने विरोधियों को डराने की कोशिश बताया है. बोल्टन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने उन्हें न्याय विभाग के सियासी हथकंडे का शिकार बनाया है.

परिजनों के साथ साझा की गोपनीय जानकारी

अभियोग के अनुसार, 2018 से लेकर अगस्त 2024 तक बोल्टन ने अपने 2 परिजनों के साथ 1,000 से अधिक पन्नों की गोपनीय जानकारी साझा की जिनमें अति गोपनीय बैठकों, खुफिया रिपोर्टों और विदेशी नेताओं से बातचीत के विवरण शामिल थे। इन दस्तावेजों में से कुछ में विदेशी दुश्मनों की सैन्य योजनाएं, गुप्त अमेरिकी अभियान और हमलों की जिम्मेदारी से जुड़ी सूचनाएं थीं।

मस्क की राह पर थे बोल्टन कि अमेरिका ने ले लिया एक्शन

इसके पहले अमेरिका के दिग्गज कारोबारी एलन मस्क भी डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबियों में गिने जाते थे. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं में धीरे-धीरे दूरियां बढ़ती चली गईं. अभी हाल में ट्रंप की पार्टी के युवा नेता चार्ली किर्क के शोक समारोह में एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ दिखाई दिए थे. ठीक इसी तरह से ट्रंप के खासमखास होने के बावजूद जॉन बोल्टन ने भी विद्रोह की कोशिश की तो अमेरिकी प्रशासन ने उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है.

बोल्टन से क्यों खफा हो गए डोनाल्ड ट्रंप?

दरअसल इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई युद्ध खत्म करने का दावा किया लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर ट्रंप की मध्यस्थता का कोई असर नहीं पड़ा है. ऐसे में ट्रंप ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए और रूस की इकोनॉमी को ध्वस्त करने की कोशिश की. वहीं भारत ने रूस से सस्ती दरों पर तेल खरीदना शुरू कर दिया. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से रूसी तेल खरीदने के लिए मना किया और उसके पीछे तर्क दिया कि रूस-यूक्रेन पर हमले नहीं रोक रहा है ऐसे में आप उससे तेल की खरीदकर उसकी आर्थिक मदद कर रहे हो जिसके लिए ट्रंप ने भारत पर महंगे टैरिफ लगाए. पहले ट्रंप ने भारत 25 फीसदी और उसके कुछ दिन बाद 25 फीसदी और टैरिफ लगा दिया. इसके बाद बोल्टन ने ट्रंप की नीतियों का विरोध किया और भारत के समर्थन में बयानबाजी की थी.

