/पत्रकार से यौन उत्पीड़न मामले में डोनाल्ड ट्रंप दोषी करार, कोर्ट ने पीड़िता को 5 मिलियन डॉलर देने का दिया आदेश

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेखिका ई. जीन कैरोल को 50 लाख डॉलर (करीब 5 मिलियन डॉलर) का मुआवजा देने की प्रक्रिया अब आगे बढ़ गई है. अमेरिकी कोर्ट के जस्टिस ने बुधवार (8 जुलाई) को आदेश दिया कि ट्रंप की ओर से अदालत में जमा कराई गई यह राशि कैरोल को जारी कर दी जाए. इसके साथ ही इस रकम पर लागू ब्याज का भी भुगतान करना होगा. यह आदेश ऐसे समय आया है जब हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की उस अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने मई 2023 के फैसले को चुनौती दी थी.
मई 2023 में एक सिविल जूरी ने माना था कि ट्रंप ने लेखिका ई. जीन कैरोल के साथ यौन उत्पीड़न किया और बाद में सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए. इसी आधार पर अदालत ने 20 लाख डॉलर यौन उत्पीड़न और 30 लाख डॉलर मानहानि के लिए, कुल 50 लाख डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील स्वीकार नहीं किए जाने के बाद यह फैसला अंतिम रूप से प्रभावी हो गया.
कैरोल का आरोप, ट्रंप ने 1996 में किया था यौन उत्पीड़न
82 वर्षीय ई. जीन कैरोल, जो पहले पत्रकार और कॉलमिस्ट रह चुकी हैं, ने आरोप लगाया था कि 1996 में न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में ट्रंप ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया था. जब कैरोल ने 2019 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में इस घटना का जिक्र किया, तब ट्रंप ने आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें झूठा बताया था और कहा था कि उन्होंने यह कहानी मनगढ़ंत है.
जस्टिस लुईस कैपलन ने जमा राशि जारी करने का दिया निर्देश
अमेरिकी कोर्ट की जस्टिस लुईस कैपलन ने आदेश में कहा कि अदालत में पहले से जमा 5 मिलियन डॉलर की राशि अब कैरोल को दी जाए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस रकम के साथ देय ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा, हालांकि ब्याज की सटीक राशि आदेश में नहीं बताई गई. ट्रंप और कैरोल के बीच एक अलग मानहानि मामले में न्यूयॉर्क की अदालत ट्रंप को 8.33 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का आदेश भी दे चुकी है. अपील के बाद भी उस फैसले को बरकरार रखा गया है, हालांकि फिलहाल उसके अमल पर रोक लगी हुई है.
मई के आखिर में अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों में दावा किया गया कि ई. जीन कैरोल खुद भी आपराधिक जांच का सामना कर रही हैं. रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोजक यह जांच कर रहे हैं कि क्या ट्रंप के खिलाफ दर्ज मामलों के दौरान विभिन्न बयान दर्ज कराते समय उन्होंने शपथ के तहत कोई गलत जानकारी दी थी.
हालांकि इस जांच में अभी तक किसी निष्कर्ष या आरोप तय होने की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.