गाजा से नोबेल तक... ट्रंप का शांति-प्लान या अरब देशों के लिए ब्लैकमेलिंग गेम? क्या नया नक्शा 'इजरायल' को बदल देगा?

DNA Analysis: क्या बलोच बागियों ने क्वेटा में ब्लास्ट करके डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज दिया है या नहीं. इस सवाल से अहम है गाजा का मौजूदा संकट, जिसे दूर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पत्ते खोल दिए हैं. ट्रंप का गाजा प्लान देखकर कहा जा रहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा टाउन प्लानर बन गए हैं. ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं. ये समझने के लिए आपको गाजा को नया नक्शा के बारे में जानना चाहिए. इस नक्शे को डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार किया है.

इस नक्शे में एक नीली लाइन हैं, जो इजरायली फौज की मौजूदा तैनाती है. ट्रंप के प्लान के मुताबिक अगर हमास सभी इजरायली बंधकों को रिहा कर देता है, तो इजरायली फौज पीछे हटेगी और नक्शे में दिख रही पीली लाइन के पास तैनात हो जाएगी. अगर ट्रंप की शर्तों के मुताबिक हमास अपने हथियार डालकर सरेंडर कर देता है, तो इजरायली फौज और पीछे हटकर उस जगह आ जाएगी जहां नक्शे में लाल लकीर खींची गई है. इसके साथ ही इजरायली फौज वापस लौट जाएगी. और गाजा की सीमा पर एक BUFFER ZONE बना दिया जाएगा. यानी एक ऐसी जगह जहां न हमास की मौजूदगी होगी और न इजरायली फौज की.

इस नक्शे के साथ ही साथ ट्रंप ने गाजा को दोबारा खड़ा करने के प्लान का भी एलान किया है. इस योजना को नाम दिया गया है. TRUMP ECONOMIC DEVELOPMENT PLAN. ऐसे संकेत हैं कि इस प्लान के जरिये गाजा का पुनर्निर्माण शायद अमेरिकी राष्ट्रपति की कंपनी. TRUMP TOWER की तर्ज पर ही करेगी. हालांकि ट्रंप के इस बिजनेस प्लान का जमीन पर उतरना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें एक बड़ा अड़ंगा इजरायल है. ऐसा क्यों माना जा रहा है ये समझने के लिए आपको ट्रंप के प्लान पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रतिक्रिया जानना चाहिए.

ट्रंप का प्लान B क्या है?

इजरायल ने साफ कहा है कि उसे ट्रंप का प्लान कबूल है, लेकिन वो फिलिस्तीन को मान्यता स्वीकार नहीं करेगा. दूसरी तरफ, हमास ने अब तक ट्रंप के प्लान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. माना जा रहा है कि इजरायल का इनकार हमास के लिए बहाना बन सकता है. जिसे आधार बनाकर हमास ट्रंप के शांति-फॉर्मूले को ख़ारिज कर सकता है. ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ट्रंप ने प्लान B तैयार किया है. ये प्लान B क्या है? ये समझने के लिए आपको ट्रंप की कथित शांति योजना के कुछ और हिस्से गौर से देखने चाहिए

ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर हमास ने प्रस्ताव नहीं माना तो गाजा के उन इलाकों में राहत सामग्री नहीं पहुंचाई जाएगी जहां हमास की मौजूदगी है. ट्रंप के प्लान में ये भी बताया गया है कि हमास का मुकाबला करने के लिए अरब देशों का संयुक्त सैन्य गठबंधन गाजा में तैनात किया जाएगा. यानी अगर ट्रंप के सामने हमास नहीं झुकता है. तो उसे इजरायल के साथ अमेरिका समर्थित अरब गठबंधन का भी सामना करना पड़ेगा. ये कमजोर हमास के लिए मुश्किल भरा साबित होगा. मतलब साफ है कि ट्रंप का ये प्लान. योजना कम और ब्लैकमेलिंग ज्यादा नजर आता है. इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि हमास के लिए ट्रंप का शांति प्रस्ताव कबूलना अब विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन गया है. गाजा को दोबारा बनाने में कितना खर्च आएगा और इससे किसको क्या फायदा होगा. इसका विश्लेषण भी हम करेंगे. लेकिन उससे पहले हम आपको बनते-बिगड़ते गाजा के इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं. आप चाहे तो इस जानकारी को नोट भी कर सकते हैं.

हमास -इजरायल जंग: गाजा की 1 लाख इमारतें नेस्तोनाबूद

गाजा को सबसे पहले एक हैसमोनियन राजा ने हमला करके बर्बाद किया था. जिसके बाद 63 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने गाजा को दोबारा बसाया. साल 1187 में कथित धर्मयुद्ध के नाम पर सलादीन ने गाजा को तबाह किया. फिर 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट की सेनाओं ने गाजा को तबाह किया. साल 1948 के अरब-इजरायल युद्ध में गाजा पूरी तरह तबाह हुआ. हालात ऐसे हो गए थे कि गाजा के बाशिंदों को सिर छिपाने के लिए शरणार्थी कैंप्स में रहना पड़ा था. मौजूदा इजरायल-हमास युद्ध से पहले 2014 में हमास और इजरायल के बीच टकराव में भी गाजा की 1 लाख इमारतें नेस्तनाबूद हो गई थीं.

ट्रंप का गाजा को बसाने का प्लान

जिस गाजा के इतिहास में युद्ध और बर्बादी के अध्याय भरे पड़े हैं. उस गाजा को एक बार फिर ट्रंप बसाने का प्लान बना रहे हैं. और इस काम के लिए ट्रंप ने तैयार किया है एक BOARD OF PEACE यानी एक ऐसा गुट जिसके मुखिया खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे. ट्रंप के इस BOARD OF PEACE ने गाजा के लिए क्या कुछ तय किया है. एक नजर उस पर भी डालना जरूरी है. गाजा को दोबारा बसाने के लिए तकरीबन 80 बिलियन डॉलर की जरूरत होगी. ट्रंप कह चुके हैं कि पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका एक डॉलर भी नहीं देगा. सारा पैसा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और अरब देशों को ही देना होगा. ट्रंप का खेल देखिए कि गाजा को बसाने में अमेरिका एक रूपया खर्च नहीं करेगा लेकिन पुनर्निर्माण का ठेका किस कंपनी को मिलेगा, ये ट्रंप का BOARD OF PEACE तय करेगा. यानी ट्रंप उन कंपनियों को निर्माण का ठेका दे सकते हैं, जिनपर उन्हें भरोसा हो या फिर जो ट्रंप के करीब हों. ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि गाजा का पुनर्निर्माण चार चरणों में होगा. यानी अगर ट्रंप की चुनी कंपनियों पर किसी भी चरण में सवाल उठे, तो वो कंपनियां अपना मुनाफा कमाकर गाजा-प्लान से हटाई जा सकती हैं.

यानी गाजा के लिए ट्रंप ने जो प्लान बनाया है. उसमें ट्रंप पीस-ब्रोकर और बिजनेसमैन अधिक नज़र आते हैं. उनका असल मकसद गाजा के खंडहरों से करोड़ों-अरबों डॉलर कमाकर जेब भरना है. फिर ये भी संभव है कि गाजा प्लान ट्रंप के नोबेल पुरस्कार पाने के सपने को भी सच कर दे. ट्रंप के इस प्लान पर गाजा युद्ध के दो पक्ष पूरी तरह सहमत नजर आ रहे हैं. ये दो पक्ष हैं इजरायल और वो अरब देश, जो गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए लगातार कैंपेन चलाते रहे हैं. लेकिन अगर गाजा युद्ध खत्म हुआ, तो मुस्लिम जगत का वो महत्वकांक्षी प्लान खटाई में पड़ सकता है. जिसे खबरों की दुनिया में आजकल इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है. ऐसा क्यों माना जा रहा है ये समझने के लिए आपको एक नजर वर्तमान समीकरणों पर डालनी चाहिए.

गाजा में युद्ध खत्म होगा! इस्लामिक नाटो

इस्लामिक नाटो खड़ा करने के इस प्लान की बुनियाद गाजा के युद्ध को बनाया गया था. अगर गाजा में युद्ध खत्म हो गया तो वो मुद्दा ही दम तोड़ देगा जिसकी वजह से इस्लामिक नाटो के विचार को हवा दी गई थी. बताया जा रहा है कि कतर पर हमले के लिए इजरायल ने माफी मांग ली है, तो इस हिसाब से इजरायल पर अरब देशों की संप्रुभता को नुकसान पहुंचाने का मुद्दा भी खत्म हो जाता है. मुद्दे भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन डीलर ट्रंप के प्लान का THE END नहीं हुआ है. मिडिल ईस्ट में अपने मित्र देशों के लिए भी ट्रंप के PEACE PLAN में एक दांव मौजूद है, जो आपको जानना चाहिए.

INTERNATIONAL STABILISATION FORCE

सीजफायर के बाद गाजा की सुरक्षा के लिए ट्रंप ने ISF यानी INTERNATIONAL STABILISATION FORCE बनाने का ऐलान किया है. अरब देशों का ये गठबंधन गाजा की आंतरिक सुरक्षा से लेकर इजरायल और गाजा के बीच बफर जोन की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी संभालेगा. और इस गठबंधन मे शुरुआती चरण में इजिप्ट और जॉर्डन को शामिल किया गया है. मायने साफ हैं कि गाजा के नाम पर ही ट्रंप अरब देशों के सामरिक गठबंधन की शुरुआत कर देंगे, लेकिन इस गठबंधन से दो चेहरे गायब हो सकते हैं. ये हैं तुर्किए और पाकिस्तान क्योंकि ये दोनों ही अरब देशों की परिभाषा में नहीं आते. अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तो उस मीटिंग मे भी मौजूद था. जिसके मुखिया थे ट्रंप और सदस्य थे मुस्लिम देश तो क्या अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को इस गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा देंगे. इस सवाल का ठोस जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास ही हो सकता है. लेकिन सामरिक हलकों में एक नई संभावना बनती नजर आ रही है. जिसे आपको भी जानना और समझना चाहिए.

माना जा रहा है कि गाजा के नाम पर बनाई गई ISF में पाकिस्तान को जगह दी जा सकती है. लेकिन इसके लिए पाकिस्तान के सामने अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करने की शर्त रखी जा सकती है. यानी अगर पाकिस्तान ने इस्लामिक नाटो का सदस्य बनने का फैसला किया, तो बदले में उसे इजरायल को मान्यता देनी होगी. जिस तरह मुनीर और शहबाज ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सलामी दी है. उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा. अगर ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इजरायल को मान्यता देने के लिए कहा. तो मुनीर और शहबाज इससे भी नहीं चूकेंगे. यानी फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी पाकिस्तान फरेब को अंजाम दे सकता है. अगर ऐसा हुआ भी तो असर पाकिस्तान की नीतियों पर ही पड़ेगा. और ऐसे हालात उस कहावत को सच साबित कर देंगे, जो ट्रंप को लेकर अमेरिका के राजनीतिक हलकों में प्रचलित है. अमेरिका की राजनीति में कहा जाता है ट्रंप के सिस्टम में हमेशा दो किस्म के नियम रहते हैं. एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए और दूसरा बाकी लोगों के लिए.