Israel-Hamas War: क्या है ट्रंप की गाजा प्लान? जिस पर राजी हुआ हमास; यहां देखिए 20 बिंदुओं की पूरी लिस्ट

Gaza Peace Plan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्धविराम को लेकर शांति योजना बनाई है. इसको लेकर हमास ने बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 04, 2025, 12:06 PM IST
Israel-Hamas War: इजरायल और हमास के बीच गाजा में पिछले 2 साल से हुई हिंसा में अबतक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है. वहीं अब हमास ने आखिरी इजरायली बंधक को रिहा करने पर सहमति जताई है. हमास का यह ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति योजना से सहमति के बाद आया. हमास ने कहा कि वह इस समझौते से पूर्म रूप से सहमत नहीं है. इसके लिए कुछ अन्य मोर्चे पर भी बातचीत जरूरी होगी.  चलिए जानते हैं कि ट्रंप की गाजा शांति योजना क्या है? 

  1. गाजा एक कट्टरपंथ मुक्त आतंक मुक्त इलाका होगा, जो अपने पड़ोसियों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा. 
  2. गाजा के लोगों के फायदे के लिए गाजा का दोबारा विकास किया जाएगा, खासतौर पर जिन्होंने बेहद ज्यादा कष्ट झेला है. 
  3. अगर दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा. इजरायली सेनाएं बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए सहमत रेखा पर वापस लौट जाएंगी. इस दौरान हवाई और तोपखाने की बमबारी समेत सभी सैन्य अभियान स्थगित रहेंगे और बैटल लाइंस तब तक स्थिर रहेंगी जब तक कि पूरी तरह से चरणबद्ध वापसी की शर्तें पूरी नहीं हो जातीं.  
  4. इस समझौते को इजरायल की ओर से सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने के 72 घंटों के अंदर सभी बंधकों को जीवित और मृत वापस लौटा दिया जाएगा. 
  5. सभी बंधकों की रिहाई के बाद इजरायल 250 उम्रकैद की सजा पाए कैदियों और 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1,700 गाजावासियों को रिहा करेगा, जिनमें हिरासत में ली गई सभी महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. रिहा किए गए हर इजरायली बंधक के बदले इजरायल 15 मृत गाजावासियों के अवशेष भी रिहा करेगा. 
  6. सभी बंधकों की वापसी के बाद शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और अपने हथियारों को निष्क्रिय करने के लिए प्रतिबद्ध हमास सदस्यों को माफी दे दी जाएगी. गाजा छोड़ने की इच्छा रखने वाले हमास सदस्यों को उनके देशों तक सुरक्षित रास्ता दिखाया जाएगा. 
  7. इस समझौते के स्वीकार होने पर गाजा पट्टी में तुरंत पूरी सहायता भेजी जाएगी. कम से कम सहायता की मात्रा 19 जनवरी 2025 को मानवीय सहायता संबंधी समझौते में शामिल राशि के मुताबिक होगी, जिसमें पानी, बिजली, सीवेज जैसे बुनियादी ढांचे का पुनर्वास, अस्पतालों और बेकरियों का पुनर्वास, और मलबा हटाने और सड़कें खोलने के लिए जरूरी उपकरणों की आपूर्ति शामिल है. 
  8. गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट समेत अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए किसी भी पक्ष से किसी भी तरह से संबद्ध नहीं हैं. समझौता दोनों पक्षों के हस्तक्षेप के बिना होगा. राफा क्रॉसिंग को दोनों डायरेक्शन में खोलना 19 जनवरी 2025 के समझौते के तहत लागू की गई समान व्यवस्था के अधीन होगा. 
  9. गाजा के शासन के लिए एक अस्थायी समिति बनाई जाएगी, जिसमें फिलिस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे. इसकी देखरेख एक नए अंतर्राष्ट्रीय निकाय शांति बोर्ड करेगा, जिसका नेतृत्व ट्रंप करेंगे. यह बॉडी गाजा के पुनर्विकास के लिए रूपरेखा तैयार करेगा और फाइनेंस को मैनेज करेगा, जब तक कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी अपने सुधार कार्यक्रम को पूरा नहीं कर लेता.  
  10. गाजा के पुनर्निर्माण और विकास के लिए ट्रंप की आर्थिक योजना एक्सपर्ट्स के एक पैनल की ओर से तैयार की जाएगी, जिन्होंने मिडिल ईस्ट में आधुनिक शहरों के निर्माण में मदद की है. इसके लिए कई इनवेस्टमेंट ऑफर और विकास विचार तैयार किए गए हैं. सुरक्षा और शासन ढांचों को मजबूत करने पर विचार किया जाएगा ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके और रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें.  
  11. विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी. इसके लिए भागीदार देशों के साथ बातचीत कर टैरिफ और पहुंच दरों पर निर्णय लिया जाएगा.  
  12. हर किसी को गाजा छोड़ने की आजादी होगी. इसके लिए किसी को भी मजबूर नहीं किया जाएगा. जो लोग जाना चाहें, वे स्वतंत्र होंगे और वापस लौट सकते हैं. लोगों को गाजा में रहने और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. 
  13. गाजा में हमास की भूमिका समाप्त होगी. हमास और अन्य गुट गाजा के शासन में किसी भी रूप में शामिल नहीं होंगे. सभी सैन्य, आतंकवादी और आक्रामक ढांचे नष्ट किए जाएंगे और इसका कोई पुनर्निर्माण नहीं होगा.    
  14. गाजा का शांतिपूर्ण भविष्य होगा. नया गाजा समृद्ध अर्थव्यवस्था और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए प्रतिबद्ध होगा. क्षेत्रीय साझेदार हमास की प्रतिबद्धता की गारंटी देंगे. 
  15. गाजा में अमेरिका, अरब और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के सहयोग से ISF का गठन होगा और इसकी गाजा में तैनाती होगी.  ISF की ओर से फिलिस्तीनी पुलिस बलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और सीमाओं की सुरक्षा में इजरायल और मिस्र के साथ सहयोग करेगा. 
  16. गाजा में गोला-बारूद की रोकथाम और पुनर्निर्माण को रोका जाएगा. सामान की तेज और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी. इसके अलावा डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन मकैनिज्म पर सभी पक्षों की सहमति होगी. 
  17. इजरायल का गाजा पर कोई कब्जा नहीं होगा. ISF के नियंत्रण स्थापित होते ही IDF वापस लौटेगा. इसके अलावा सुरक्षा घेरा तब तक बना रहेगा जब तक गाजा आतंकवादी खतरे से सुरक्षित नहीं हो जाता.  
  18. हमास द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार करने की स्थिति पर भी आतंक मुक्त क्षेत्रों में सहायता अभियान जारी रहेगा. 
  19. सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के मूल्यों पर आधारित बातचीत शुरू की जाएगी. मानसिकता और नैरेटिव में बदलाव लाने का प्रयास होगा.  
  20. गाजा पुनर्विकास और PA सुधारों के सफल एग्जिक्यूशन के बाद आत्मनिर्णय और राज्य के दर्जे की दिशा में विश्वसनीय मार्ग तैयार होगा. अमेरिका, इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच राजनीतिक वार्ता स्थापित करेगा. 
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

World News

Trending news

;