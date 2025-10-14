Advertisement
trendingNow12961138
Hindi Newsदुनिया

गाजा पीस समिट के बीच फिसली ट्रंप की जुबान, कनाडा के PM ने मीटिंग के बीच टोका

Gaza Peace Summit 2025: युद्ध हालात में फंसे इजराइल हमास के बीच सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों दोनों मिस्र में शांति समझौते के लिए पहुंचे हैं. जहां, एक मीटिंग के दौरान कनाडा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ उनकी मुलाकात काफी चर्चा में हैं. मीटिंग के दौरान ट्रंप की तरफ से दिए गए संबोधन में की गई गलती पर मार्क कार्नी ने उनका ध्यान दिलवाया. जिस पर ट्रंप चौंक गए.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 14, 2025, 12:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गाजा पीस समिट के बीच फिसली ट्रंप की जुबान, कनाडा के PM ने मीटिंग के बीच टोका

Israel and Hamas Peace Summit: इजराइल-हमास के बीच शांति समझौते के लिए मिस्र पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बार से जुबान फिसलती दिखी. जहां, उन्होंने ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को राष्ट्रपति कह दिया. दरअसल कनाडा में कनाडा देश में प्रधानमंत्री ही संसदीय प्रणाली का मुखिया होता है. ट्रंप की तरफ से इस खुद को राष्ट्रपति सुनने के बाद कार्न उनका भाषण खत्म होने के बाद पास पहुंचकर उन्हें उनकी गलती बताते दिखाई दिए. जिसके बाद ट्रंप ने खुद की गलती पर खेद न जताते हुए पूरी माहौल को मजाकिया अंदाज में बदल दिया. जैसे ही ट्रंप को गलती अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने कार्नी के बांए कंधे पर हाथ रखते हुए कहा " अच्छा हुआ की मैंने आपको गवर्नर नहीं कहा". 

ट्रूडो को बोला था गवर्नर 
ट्रंप के द्वारा कार्नी को गवर्नर न कहने वाली बात की पीछे 2024 की कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से जुड़ी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है. 2024  में ट्रंप ने दोबारा से अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर कनाडा को सयुंक्त राष्ट्र अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की इच्छा जाहिर की थी. जिस पर उन्होंने जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया के ट्रूथ प्लेटफार्म पर लिखा "  कनाडा के महान गर्वनर के साथ डिनर करके अच्छा लगा". हालांकि, अमेरिका के 51वें राज्य के मजाक उड़ाने के वाबजूद कार्नी के साथ ट्रंप की ये मुलाकात काफी अच्छी रही. 

मजाक या तंज ? 
दरअसल दुनिया के पॉवरफुल देशों के कुछ अहम नेता इन दिनों मिस्र में इजराइल-हमास के बीच शांति समझौते के लिए पहुंचे हैं. इस समझौते के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्यौता भेजा गया है. वहीं, शर्म अल शेख के एक रिसार्ट मे हुए कार्यक्रम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कनाडा के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति कहा गया. हालांकि, ट्रंप ने उनको गलती से राष्ट्रपति कहा या मजाक में, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप के बयान पर मुग्ध वर्ल्ड लीडर्स 
ट्रंप लगातार खुद को विश्व में शांति दूत के तौर पर स्थापित करने में जुटे हैं. जहां वो, युद्ध हालातों के बीच फंसे दों देशों में शांति समझौते को लेकर खुद की पीठ भी थपथपा रहे हैं. ऐसा ही कुछ मिस्र में देखने को मिला. जहां, शांति समझौते में शामिल होने होने सभी देशों के बड़े नेता ट्रंप को सुनते और उनके बयान पर तालियां बजाते नजर आए.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Gaza Peace Summit

Trending news

बिना लाइसेंस पटाखा बेचा तो होगी सीधे जेल! जान लीजिए आवेदन का पूरा प्रोसेस
temporary firecracker shops
बिना लाइसेंस पटाखा बेचा तो होगी सीधे जेल! जान लीजिए आवेदन का पूरा प्रोसेस
मुंबई में डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ आसान, सरकार ने दिवाली पर दे दिया ऐसा गिफ्ट
mumbai
मुंबई में डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ आसान, सरकार ने दिवाली पर दे दिया ऐसा गिफ्ट
बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
mumbai
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
Bhupendra Patel
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
operation sindoor
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
Supreme Court News
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
Sanjay Raut
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
Terrorists
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
bihar vidhan sabha chunav
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी