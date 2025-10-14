गाजा पीस समिट के बीच फिसली ट्रंप की जुबान, कनाडा के PM ने मीटिंग के बीच टोका

Israel and Hamas Peace Summit: इजराइल-हमास के बीच शांति समझौते के लिए मिस्र पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बार से जुबान फिसलती दिखी. जहां, उन्होंने ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को राष्ट्रपति कह दिया. दरअसल कनाडा में कनाडा देश में प्रधानमंत्री ही संसदीय प्रणाली का मुखिया होता है. ट्रंप की तरफ से इस खुद को राष्ट्रपति सुनने के बाद कार्न उनका भाषण खत्म होने के बाद पास पहुंचकर उन्हें उनकी गलती बताते दिखाई दिए. जिसके बाद ट्रंप ने खुद की गलती पर खेद न जताते हुए पूरी माहौल को मजाकिया अंदाज में बदल दिया. जैसे ही ट्रंप को गलती अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने कार्नी के बांए कंधे पर हाथ रखते हुए कहा " अच्छा हुआ की मैंने आपको गवर्नर नहीं कहा".

ट्रूडो को बोला था गवर्नर

ट्रंप के द्वारा कार्नी को गवर्नर न कहने वाली बात की पीछे 2024 की कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से जुड़ी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है. 2024 में ट्रंप ने दोबारा से अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर कनाडा को सयुंक्त राष्ट्र अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की इच्छा जाहिर की थी. जिस पर उन्होंने जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया के ट्रूथ प्लेटफार्म पर लिखा " कनाडा के महान गर्वनर के साथ डिनर करके अच्छा लगा". हालांकि, अमेरिका के 51वें राज्य के मजाक उड़ाने के वाबजूद कार्नी के साथ ट्रंप की ये मुलाकात काफी अच्छी रही.

मजाक या तंज ?

दरअसल दुनिया के पॉवरफुल देशों के कुछ अहम नेता इन दिनों मिस्र में इजराइल-हमास के बीच शांति समझौते के लिए पहुंचे हैं. इस समझौते के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्यौता भेजा गया है. वहीं, शर्म अल शेख के एक रिसार्ट मे हुए कार्यक्रम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कनाडा के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति कहा गया. हालांकि, ट्रंप ने उनको गलती से राष्ट्रपति कहा या मजाक में, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई.

ट्रंप के बयान पर मुग्ध वर्ल्ड लीडर्स

ट्रंप लगातार खुद को विश्व में शांति दूत के तौर पर स्थापित करने में जुटे हैं. जहां वो, युद्ध हालातों के बीच फंसे दों देशों में शांति समझौते को लेकर खुद की पीठ भी थपथपा रहे हैं. ऐसा ही कुछ मिस्र में देखने को मिला. जहां, शांति समझौते में शामिल होने होने सभी देशों के बड़े नेता ट्रंप को सुनते और उनके बयान पर तालियां बजाते नजर आए.