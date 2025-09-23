गाजा पर ट्रंप का ले-आउट! अरब IN, इजरायल OUT...मुस्लिम देशों की फौज,अरबों की कमाई, क्या यही है असली सीजफायर?
गाजा पर ट्रंप का ले-आउट! अरब IN, इजरायल OUT...मुस्लिम देशों की फौज,अरबों की कमाई, क्या यही है असली सीजफायर?

DNA Analysis: संयुक्त राष्ट्र में इंडोनेशिया ने कहा है कि वो गाजा में सुरक्षा के लिए पीसकीपिंग फोर्स में योगदान देगा. यानी वो अपने सैनिक गाजा भेजेगा. सामरिक मदद के साथ ही साथ इंडोनेशिया ने मानवीय मदद देने की भी प्रतिबद्धता जताई है. 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 23, 2025, 10:54 PM IST
गाजा पर ट्रंप का ले-आउट! अरब IN, इजरायल OUT...मुस्लिम देशों की फौज,अरबों की कमाई, क्या यही है असली सीजफायर?

DNA Analysis: DNA में आज हम आ GEO POLITICS की सबसे दिलचस्प तस्वीर का विश्लेषण करने जा रहे हैं. इस तस्वीर में दो WORLD LEADERS शामिल हैं. पहले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और दूसरे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों. दरअसल, मैक्रों संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क आए हुए थे. लेकिन मैक्रों की गाड़ी को पुलिसकर्मियों ने रोक दिया. मैक्रों की गाड़ी को रोकने की वजह थी. ट्रंप के काफिले के लिए जगह बनाना. पहले तो मैक्रों ने मौके पर मौजूद पुलिसवालों से बात की. लेकिन जब कोई समाधान नहीं मिला. परेशान होकर मैक्रों ने सीधे ट्रंप को फोन लगा दिया. सड़क पर फंसे मैक्रों और गाड़ी में बैठे ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई. ये आपको पढ़ना चाहिए.

जब सिफारिश वाला फोन भी काम नहीं आया, तो मैक्रों ने पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया. लेकिन जैसे ट्रंप को आपदा में अवसर दिखता है. वैसे ही अमेरिकी नागरिकों को भी दिख गया. सड़क पर टहलते हैरान-परेशान मैक्रों को घेर लिया और फोटो खिंचवाने लगे. अब ऐसी हालत में मैक्रों के पास परेशानी की हालत में भी SMILE देने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था. और वही उन्हें करना भी पड़ा.

 मेजबान ट्रंप: स्वागत या तिरस्कार 

इन तस्वीरों को देखकर शायद दुनिया के बड़े-बड़े नेता समझ गए होंगे. अगर मेजबान ट्रंप हैं तो स्वागत होगा या तिरस्कार इसकी कोई गारंटी नहीं. कुछ ही वक्त पहले ट्रंप ने व्हाउट हाउस में बुलाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और दक्षिण अफ्रीका के रामफोसा की फजीहत कर दी थी. और मैक्रों के साथ तो शायद उससे भी बुरा हुआ है. ट्रंप जैसी शख्सियत को फोन लगा लिया, लेकिन तब भी गाड़ी को निकलने की जगह नहीं मिली.

ट्रंप की इस कथित मेजबानी के बाद अब आपको ट्रंप से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में बताते हैं. ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो गाजा में इजरायल और हमास के बीच सीज़फायर करा देंगे. ये सीज़फायर तो आज तक हो नहीं पाया, लेकिन गाजा को लेकर ट्रंप ने अपना नया प्लान जरूर सामने रख दिया है. गाजा में ट्रंप क्या करना चाहते हैं. आइये समझते हैं.

गाजा का प्रशासन और सुरक्षा: अरब देशों के हाथ

ट्रंप सरकार के इस गाजा प्लान के चार चरण हैं. पहले चरण में हमास को सभी इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा. बंधकों की रिहाई के बाद इजरायली फौज गाजा से पीछे हटेगी. इजरायल की सैन्य वापसी के बाद हमास के आतंकियों को भी अपने हथियार डालकर गाजा छोड़ना होगा और चौथे चरण में गाजा का प्रशासन और सुरक्षा अरब देशों के गठबंधन को सौंप दी जाएगी.

इंडोनेशिया का बयान

इस प्लान को सामने रखने के साथ ही साथ ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि गाजा को दोबारा बसाने और गाजा की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ ही साथ उन मुस्लिम देशों को भी योगदान देना होगा, जिन्होंने अमेरिका से गाजा में युद्ध खत्म कराने की अपील की है. यानी ट्रंप प्लान बनाएंगे और खर्चा मुस्लिम देश उठाएंगे. ट्रंप के इस गाजा फॉर्मूला का असर कितनी तेजी से हुआ है. ये समझने के लिए आपको मुस्लिम देश इंडोनेशिया का वो बयान जानना चाहिए, जिसमें प्रस्ताव पर सहमति स्थापित होने से पहले ही इंडोनेशिया ने अपने योगदान का ऐलान कर दिया है.

इंडोनेशिया का पीसकीपिंग फोर्स में योगदान

संयुक्त राष्ट्र में इंडोनेशिया ने कहा है कि वो गाजा में सुरक्षा के लिए पीसकीपिंग फोर्स में योगदान देगा. यानी वो अपने सैनिक गाजा भेजेगा. सामरिक मदद के साथ ही साथ इंडोनेशिया ने मानवीय मदद देने की भी प्रतिबद्धता जताई है. इंडोनेशिया से आया ये बयान सुनकर ट्रंप जरूर खुश हुए होंगे. क्योंकि गाजा का सीजफायर ही वो आखिरी उम्मीद है जो डोनाल्ड ट्रंप के नोबल पुरस्कार वाला सपना पूरा कर सकती है. लेकिन गाजा से इजरायल और हमास को OUT करने वाले इस प्लान के साथ ही साथ एक सवाल और भी उठ रहा है. सवाल ये क्या वाकई ट्रंप का मकसद गाजा को अरब देशों को सौंपने का है. या फिर ट्रंप के दिमाग के अंदर कोई और खिचड़ी पक रही है. ये कयास क्यों लगाया जा रहा है. इसकी वजह समझने के लिए आपको वो खबर जाननी चाहिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज से सात महीने पहले शेयर किया था.

गाजा एक बड़ा रिजॉर्ट

फरवरी 2025 में ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना एक वीडियो.  अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म TRUTH SOCIAL पर शेयर किया  था. इस वीडियो में ट्रंप ने दिखाया था कि वो गाजा को एक बड़े रिजॉर्ट में बदल देंगे. जहां बड़ी बड़ी इमारतें होंगी और ट्रंप की प्रतिमाएं भी लगी होंगी और इसी वीडियो को शेयर करने के एक हफ्ते बाद ट्रंप ने एक अहम बयान भी दिया था. तो क्या वाकई यही ट्रंप का प्लान है. पहले मुस्लिम देश गाजा को संभालेंगे और फिर डीलर ट्रंप गाजा को कथित तौर पर विकसित करके लाखों करोड़ों डॉलर कमा लेंगे.

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं.

DNA Analysis Donald Trump

;