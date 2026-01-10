Advertisement
trendingNow13069540
Hindi Newsदुनियादोनों मेरे बच्चे हैं... जेडी वेंस और मार्को रुबियो को ट्रंप ने गिफ्ट में दिए जूते; पिछले महीने ही पूछा था साइज

दोनों मेरे 'बच्चे' हैं... जेडी वेंस और मार्को रुबियो को ट्रंप ने गिफ्ट में दिए जूते; पिछले महीने ही पूछा था साइज

donald trump gifts shoes to vance or marco: डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो को जूते भेंट किए हैं. इस दौरान उन्होंने दोनों को बच्चे कहकर बुलाया, ये सब उन्होंने ओवल ऑफिस में मीडिया से चले दो घंटे चली बातचीत के दौरान किया है. राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस का दौरा कराया और अपने करियर और पुरानी उपलब्धियों पर चर्चा की है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 11:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दोनों मेरे 'बच्चे' हैं... जेडी वेंस और मार्को रुबियो को ट्रंप ने गिफ्ट में दिए जूते; पिछले महीने ही पूछा था साइज

donald trump gifts shoes to vance or marco: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो को खास उपहार दिए हैं. उन्होंने दोनों को जूते दिए और हंसते‑हंसते उन्हें किड्स यानी बच्चे कहा है. ये सब उन्होंने द न्यू यॉर्क टाइम्स से बात करते समय किया है.

7 जनवरी को ट्रंप ने ओवल ऑफिस में लगभग दो घंटे बातचीत की, इस दौरान पत्रकारों ने कई बातें रिकॉर्ड की हैं. ट्रंप ने अपने सहयोगियों से हंसी‑मजाक भरे अंदाज में पेश आकर कहा कि वे यानी जेडी वेंस और मार्को रुबियो उनके बच्चे हैं. उस समय दोनों ही पदाधिकारी वही जूते पहने हुए थे जो ट्रंप ने उन्हें पहले ही खरीदकर दिए थे.

जूते नहीं थे पसंद
ये जूते ट्रंप ने वेंस और रुबियो को इसलिए दिया क्योंकि उनके पहने हुए जूते उन्हें पसंद नहीं आए थे. पिछले महीने छुट्टियों के एक कार्यक्रम में वेंस ने बताया था कि ट्रंप ने उनसे कहा था कि वे चार‑चार जोड़े जूते हर एक के लिए खरीदेंगे और इसके लिए उन्होंने उनका साइज भी पूछा था. बाद में दोनों ने ओवल ऑफिस इंटरव्यू में जो जूते दिखाए, जो ट्रंप द्वारा दिया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

इस जूते देने की घटना के बाद ट्रंप ने सबको व्हाइट हाउस का दौरा भी करवाया.  उन्होंने खुद वैलेट बुलाकर पानी और कोक मंगवाया, और लाइट‑पोइंटर से पुराने चित्रों के बारे में बताया कि उन्होंने उसमें क्या बदलाव किए हैं. इस दौरान वे कभी होस्ट, कभी नेता, तो कभी बिल्डर की भूमिका में दिखे. उनकी बातचीत में ऊर्जा और मजाक दोनों का मिश्रण था.

ट्रंप ने बातचीत के दौरान अपनी सेहत और उम्र पर उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी वैसा ही महसूस होता है जैसे वो चालीस साल पहले थे. उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट पर भी बात की और कहा कि शायद वे राजनीति से ज्यादा रियल एस्टेट में अच्छे थे. इसी बातचीत में उन्होंने अपनी पुरानी आलोचनाओं और शांति प्रयासों के बारे में भी बताया है.

यह भी पढ़ें: दुलहस्ती प्रोजेक्ट पर PAK की गीदड़भभकी पर भारत का पलटवार, कहा-'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

साफ पानी, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट... पुणे में पवार फैमिली ने जारी किया घोषणापत्र
Pune Civic Polls
साफ पानी, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट... पुणे में पवार फैमिली ने जारी किया घोषणापत्र
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
india nepal border
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
vaishno devi medical college
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
most polluted city
दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
Mamata Banerjee
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
viral video
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
uddhav thackeray
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
DNA
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
Maharashtra Election
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान