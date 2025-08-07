ट्रंप बनाम हार्वर्ड...सरकार ने रोक दी 2.5 करोड़ डॉलर की फंडिंग, वैज्ञानिकों का छलका दर्द, कहा 'हमला बंद करो'

Donald Trump: हार्वर्ड में कुल 2.6 अरब डॉलर की सरकारी फंडिंग रोक दी गई थी. इससे कई बड़े वैज्ञानिकों को अपने युवा रिसर्चर्स को निकालना पड़ रहा है. इससे उनकी सालों की मेहनत जो कैंसर और ओपिओइड पर बेस थी अब उसे रोकना पड़ा. ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड, कोलंबिया, ब्राउन और नॉर्थवेस्टर्न जैसी कई यूनिवर्सिटीज पर कार्रवाई की है. सरकार ने उनपर आरोप लगाया है कि हार्वर्ड में उदारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था और यहूदी विरोधी हरकतों को बर्दाश्त भी किया जा रहा था.

रिसर्च पर क्या पड़ा असर?

हार्वर्ड ने सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया है. यूनिवर्सिटी का कहना है कि वह यहूदी विरोधियों का विरोध करते हैं और इसे खत्म करने के लिए काम भी कर रहे हैं. लेकिन फिर भी सरकार ने मेडिकल और साइंस की फंडिंग रोक दी है. हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि फंडिंग पहले से जांच के दायरे में थी. हार्वर्ड के रिसर्चर इस बात को लेकर काफी गुस्से में हैं. हार्वर्ड ने खुद 25 करोड़ डॉलर देने का एलान किया है लेकिन ये काफी नहीं होगा.

किसको कितना नुकसान?

हार्वर्ड की रीटा हमाद को भी 1 करोड़ डॉलर के तीन प्रोजेक्ट्स रद्द होने से बड़ा झटका लगा है. उनकी रिसर्च दिल की सेहत और मेंटल हेल्थ पर बेस्ड थीं. उनका कहना है कि, इससे बहुत सारी जानकारी जो हासिल होने वाली थी जो अब कभी नहीं मिलेगी. साथ ही प्रोफेसर जॉन क्वेकनबश की 2.6 करोड़ डॉलर की रिसर्च भी रद्द हो गई. उन्होंने कहा, ये सब देखकर लगता है कि साइंस पर हमला हो रहा है.

क्या था व्हाइट हाउस का दबाव?

हार्वर्ड की साइकोबायोलॉजिस्ट बर्था मद्रास ने कहा, कुछ रिसर्च पर रोक लगने से वह खुश हैं क्योंकि वो राजनीति से काफी प्रेरित थीं. उन्होंने ऐसा माना कि White House के दबाव के बिना हार्वर्ड में ये बदलाव कभी संभव नहीं होते. लेकिन उनका ये भी मानना है कि विज्ञान को इस तरह से दांव पर लगाना गलत है. कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह साइंस पर बड़ा हमला है और इससे अमेरिका की वैज्ञानिक शक्ति कम होगी.

FAQ

1- हार्वर्ड की फंडिंग क्यों रोकी गई?

Ans: यहूदी-विरोधी हरकतों के आरोप और ट्रंप प्रशासन के विवाद के कारण.

2- कितने की फंडिंग रोक दी गई?

Ans: सरकार ने कुल 2.6 करोड़ डॉलर की फंडिंग को रोक दिया है.

3- वैज्ञानिक इस फैसले से क्यों नाराज हैं?

Ans: वैज्ञानिकों का मानना है कि इस लड़ाई में साइंस को निशाना बनाया जा रहा है.