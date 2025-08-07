ट्रंप बनाम हार्वर्ड...सरकार ने रोक दी 2.5 करोड़ डॉलर की फंडिंग, वैज्ञानिकों का छलका दर्द, कहा 'हमला बंद करो'
Advertisement
trendingNow12870844
Hindi Newsदुनिया

ट्रंप बनाम हार्वर्ड...सरकार ने रोक दी 2.5 करोड़ डॉलर की फंडिंग, वैज्ञानिकों का छलका दर्द, कहा 'हमला बंद करो'

World News: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अल्बर्टो एस्चेरियो ने 20 सालों में लाखों अमेरिकी सैनिकों के सैंपल इकट्ठा किए थे जिससे मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों का इलाज खोजा जा सके. ये रिसर्च सरकार से मिले 70 लाख डॉलर से चल रही थी. लेकिन एक लड़ाई की वजह से फंडिंग को बंद कर दिया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 07, 2025, 01:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप बनाम हार्वर्ड...सरकार ने रोक दी 2.5 करोड़ डॉलर की फंडिंग, वैज्ञानिकों का छलका दर्द, कहा 'हमला बंद करो'

Donald Trump: हार्वर्ड में कुल 2.6 अरब डॉलर की सरकारी फंडिंग रोक दी गई थी. इससे कई बड़े वैज्ञानिकों को अपने युवा रिसर्चर्स को निकालना पड़ रहा है. इससे उनकी सालों की मेहनत जो कैंसर और ओपिओइड पर बेस थी अब उसे रोकना पड़ा. ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड, कोलंबिया, ब्राउन और नॉर्थवेस्टर्न जैसी कई यूनिवर्सिटीज पर कार्रवाई की है. सरकार ने उनपर आरोप लगाया है कि हार्वर्ड में उदारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था और यहूदी विरोधी हरकतों को बर्दाश्त भी किया जा रहा था. 

रिसर्च पर क्या पड़ा असर?
हार्वर्ड ने सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया है. यूनिवर्सिटी का कहना है कि वह यहूदी विरोधियों का विरोध करते हैं और इसे खत्म करने के लिए काम भी कर रहे हैं. लेकिन फिर भी सरकार ने मेडिकल और साइंस की फंडिंग रोक दी है. हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि फंडिंग पहले से जांच के दायरे में थी. हार्वर्ड के रिसर्चर इस बात को लेकर काफी गुस्से में हैं. हार्वर्ड ने खुद 25 करोड़ डॉलर देने का एलान किया है लेकिन ये काफी नहीं होगा.

किसको कितना नुकसान?
हार्वर्ड की रीटा हमाद को भी 1 करोड़ डॉलर के तीन प्रोजेक्ट्स रद्द होने से बड़ा झटका लगा है. उनकी रिसर्च दिल की सेहत और मेंटल हेल्थ पर बेस्ड थीं. उनका कहना है कि, इससे बहुत सारी जानकारी जो हासिल होने वाली थी जो अब कभी नहीं मिलेगी. साथ ही प्रोफेसर जॉन क्वेकनबश की 2.6 करोड़ डॉलर की रिसर्च भी रद्द हो गई. उन्होंने कहा, ये सब देखकर लगता है कि साइंस पर हमला हो रहा है. 

क्या था व्हाइट हाउस का दबाव?
हार्वर्ड की साइकोबायोलॉजिस्ट बर्था मद्रास ने कहा, कुछ रिसर्च पर रोक लगने से वह खुश हैं क्योंकि वो राजनीति से काफी प्रेरित थीं. उन्होंने ऐसा माना कि White House के दबाव के बिना हार्वर्ड में ये बदलाव कभी संभव नहीं होते. लेकिन उनका ये भी मानना है कि विज्ञान को इस तरह से दांव पर लगाना गलत है. कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह साइंस पर बड़ा हमला है और इससे अमेरिका की वैज्ञानिक शक्ति कम होगी. 

FAQ
1- हार्वर्ड की फंडिंग क्यों रोकी गई?
Ans: यहूदी-विरोधी हरकतों के आरोप और ट्रंप प्रशासन के विवाद के कारण. 

2- कितने की फंडिंग रोक दी गई?
Ans: सरकार ने कुल 2.6 करोड़ डॉलर की फंडिंग को रोक दिया है. 

3- वैज्ञानिक इस फैसले से क्यों नाराज हैं?
Ans: वैज्ञानिकों का मानना है कि इस लड़ाई में साइंस को निशाना बनाया जा रहा है.

About the Author
author img
शुभम पाण्डेय

TAGS

America president Donald Trumptrump tarrif news

Trending news

एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
Fadnavis
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
Donald Trump
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
honour killing
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
Arundhati roy
कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
#Gujarat
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
Narendra Modi
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
Eknath Shinde
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
garib rath train
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
Asim Munir
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
cloud burst
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
;