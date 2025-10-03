Advertisement
रविवार शाम 6 बजे तक कर लो समझौता वरना... गाजा युद्ध के बीच हमास को ट्रंप का अल्टीमेटम

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को शांति समझौते के लिए रविवार तक का समय दिया है. ट्रंप ने कहा कि अगर हमास इस समझौते को मानने से इनकार करता है तो इसके परिणाम काफी दर्दनाक होंगे. उन्होंने कहा कि सभी अरब और मुस्लिम देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और इजरायल भी तैयार है अब गेंद हमास के पाले में है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 03, 2025, 08:35 PM IST
Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास से कहा कि वह रविवार शाम 6 बजे तक इजरायल के साथ शांति समझौता कर ले. डोनाल्ड ट्रम्प ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समझौता नहीं किया तो बहुत बुरा होगा. ट्रंप ने कहा कि हमास को इजराइली बंधकों को रिहा करने और युद्धविराम का अंतिम दिन मनाने का एक आखिरी मौका दिया जा रहा है और कहा कि किसी न किसी तरह शांति होगी. 

 हम किसी न किसी तरह करेंगे शांति स्थापित: ट्रंप

ट्रम्प जो दो साल से चल रहे गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए इजराइल और हमास दोनों पर शांति समझौते पर सहमत होने के लिए दबाव डाल रहे हैं ने एक 20-सूत्रीय प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की है जो न केवल लड़ाई को तत्काल रोकने का आह्वान करती है बल्कि गाजा के युद्धोत्तर शासन की रूपरेखा भी प्रस्तुत करती है. व्हाइट हाउस ने इस योजना को जारी करते हुए इस संघर्ष को समाप्त करने और क्षेत्र के भावी प्रशासन को आकार देने का रोडमैप बताया है.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि हम किसी न किसी तरह मध्य पूर्व में शांति स्थापित करेंगे. हिंसा और रक्तपात रुकेगा. सभी बंधकों को रिहा करें, जिनमें मृत लोगों के शव भी शामिल हैं! रविवार शाम छह बजे (6) बजे तक, वाशिंगटन, डीसी समयानुसार, हमास के साथ समझौता हो जाना चाहिए. सभी देश हस्ताक्षर कर चुके हैं! अगर यह आखिरी मौका समझौता नहीं हुआ, तो हमास के खिलाफ नर्क टूट पड़ेगा. जैसा पहले कभी नहीं देखा गया होगा. 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले को नरसंहार बताते हुए ट्रम्प ने हमास को मध्य पूर्व में कई वर्षों तक एक क्रूर और हिंसक खतरा बताया. 

