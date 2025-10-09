Advertisement
आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को क्या है दिक्कत? स्वास्थ्य को लेकर अटकलें तेज, कल फिर होगी जांच

 Donald Trump Health: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य की शुक्रवार को फिर जांच होगी. जानकारी के अनुसार, उनके स्वास्थ्य को लेकर पिछले कुछ समय से चिंताएं जताई जा रही हैं क्योंकि पिछले कुछ महीने से उनके शरीर पर चोट और सूजन दिखी है. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 09, 2025, 07:12 PM IST
Donald Trump Health Checkup: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हाल के महीनों में शरीर पर दिखाई देने वाले चोट और सूजन के कारण शुक्रवार को फिर शारीरिक परीक्षण जांच से गुजरेंगे. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक बयान में कहा कि शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति ट्रंप सैनिकों के साथ एक नियोजित बैठक और भाषण के लिए वाल्टर रीड मेडिकल सेंटर जाएंगे. वाल्टर रीड मेडिकल सेंटर में रहते हुए राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नियमित वार्षिक जांच कराएंगे. बता दें, व्हाइट हाउस ने इस जांच को उनकी नियमित वार्षिक शारीरिक जांच बताया है लेकिन 79 वर्षीय राष्ट्रपति की 6 महीने पहले ही 11 अप्रैल को वार्षिक जांच हुई थी जिसके कारण उनकी इस जांच ने कई सवाल खड़े कर दिए है. 

ट्रंप के टखनों में है सूजन

बता दें, ट्रंप के टखनों में सूजन और दाहिने हाथ पर लगातार चोट के निशान देखे गए हैं. व्हाइट हाउस ने जुलाई में कहा था कि ट्रंप को क्रोनिक वेनस इनसफीशिएंसी (CVI) का पता चला है लेकिन चिकित्सकों ने राष्ट्रपति को स्वास्थ्य में पाया है. ट्रम्प के डॉक्टर ने बताया कि उनके टखने की सूजन शिरा रोग से संबंधित है, जो तब होता है जब शिराओं के अंदर क्षतिग्रस्त वाल्व पैरों से हृदय तक रक्त प्रवाह को बनाए रखने में कठिनाई महसूस करते हैं. लीविट ने पहले इसे एक सामान्य स्थिति, खासकर 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में बताया था. 

 एस्पिरिन थेरेपी के कारण ट्रंप के हाथ पर आए निशान

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, यह विकार लगभग 20 में से एक वयस्क को प्रभावित करता है. व्हाइट हाउस के चिकित्सक सीन बारबेला के ज्ञापन में कहा गया कि डॉक्टरों को डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) या धमनी रोग का कोई सबूत नहीं मिला और हृदय गति रुकने, गुर्दे की क्षति या प्रणालीगत बीमारी के कोई लक्षण नहीं मिले है. व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि ट्रम्प के हाथ पर जो चोट के निशान हैं, जो महीनों से दिखाई दे रहे हैं, वे लगातार हाथ मिलाने से नरम ऊतकों में मामूली जलन के कारण हैं तथा एस्पिरिन थेरेपी का दुष्प्रभाव है जिसे राष्ट्रपति हृदय रोग की रोकथाम के लिए लेते हैं.  बता दें, ट्रंप पदभार ग्रहण करने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज अमेरिकी राष्ट्रपति है. उन्होंने खुद भी अपने अच्छे स्वास्थ्य का दावा किया है और सोमवार को न्यूजमैक्स को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि मैं 30 साल पहले जैसा ही या उससे बेहतर महसूस कर रहा हूं.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

