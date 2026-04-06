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Hindi Newsदुनियाअफवाहों के बीच फिर दिखे डोनाल्ड ट्रंप, ईस्टर पर नहीं गए थे चर्च; सेहत को लेकर उठे सवाल

अफवाहों के बीच फिर दिखे डोनाल्ड ट्रंप, ईस्टर पर नहीं गए थे चर्च; सेहत को लेकर उठे सवाल

Donald Trump Health Update: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेहत को लेकर चल रही अटकलों और वाल्टर रीड अस्पताल में भर्ती होने की अफवाहों के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति के अस्पताल में भर्ती होने की अफवाहों को व्हाइट हाउस ने भी खारिज कर दिया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 06, 2026, 01:51 PM IST
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डोनाल्ड ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप

Donald Trump Health Rumors: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चल रही स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों के बीच वे एक बार फिर सार्वजनिक रूप से नजर आए हैं. बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थीं कि ट्रंप को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन व्हाइट हाउस ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है.

रविवार को ईस्टर के मौके पर ट्रंप चर्च में प्रार्थना के लिए नहीं पहुंचे, जिससे अटकलों को और हवा मिली. हालांकि, उसी दिन वाशिंगटन में उनके काफिले को देखा गया और बाद में वर्जीनिया के स्टर्लिंग स्थित ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब से निकलते समय उनकी तस्वीरें भी सामने आईं. व्हाइट हाउस लौटते समय भी वे कैमरे में कैद हुए, जिसमें वे गोल्फ के कपड़ों में दिखाई दिए. बताया जा रहा है कि ट्रंप को आखिरी बार 1 अप्रैल को एक सार्वजनिक भाषण में देखा गया था. इसके बाद से उनकी कोई बड़ी सार्वजनिक मौजूदगी नहीं थी, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठने लगे थे.

ईस्टर पर चर्च न जाने से बढ़ी चर्चा

79 वर्षीय ट्रंप आमतौर पर ईसाई आयोजनों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ईस्टर के दिन चर्च जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया. इसके पीछे क्या कारण था, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. सूत्रों के अनुसार, ईस्टर के दिन ट्रंप का काफिला मेमोरियल सर्कल के आसपास धीमी गति से घूमता हुआ देखा गया. यह इलाका अर्लिंग्टन मेमोरियल ब्रिज के पास स्थित है.

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व्हाइट हाउस ने अफवाहों को किया खारिज

शनिवार को व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन खबरों को गलत बताया, जिनमें दावा किया गया था कि ट्रंप को वॉल्टर रीड राष्ट्रीय सैन्य चिकित्सा केंद्र (Walter Reed National Military Medical Center) में भर्ती कराया गया है. व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा कि यह सिर्फ झूठी अफवाहें हैं. रैपिड रिस्पॉन्स टीम ने बयान जारी कर कहा कि जब राष्ट्रपति कुछ समय तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आते, तो इस तरह की कहानियां फैलने लगती हैं.

कैसे शुरू हुईं ये अटकलें?

ट्रंप की सेहत को लेकर चर्चा तब शुरू हुई, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट वायरल हुआ. इसमें दावा किया गया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और एक वीडियो भी शेयर किया गया. बाद में साफ हुआ कि यह वीडियो पुराना था, जो जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया की एक घटना के दौरान का था. इस स्पष्टीकरण के बाद भी अफवाहें पूरी तरह थमी नहीं.

व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे ट्रंप

इस बीच, पत्रकारों ने व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग के बाहर तैनात मरीन गार्ड की तस्वीरें साझा कीं. आमतौर पर मरीन गार्ड की तैनाती इस बात का संकेत होती है कि राष्ट्रपति अंदर मौजूद हैं. इससे यह साफ हुआ कि ट्रंप कहीं बाहर या अस्पताल में नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस में ही थे. व्हाइट हाउस के संचार निदेशक ने कहा कि ट्रंप लगातार काम कर रहे हैं और ईस्टर के दौरान भी वे ओवल ऑफिस में व्यस्त थे.

सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं ट्रंप

स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों के बीच ट्रंप सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहे. उन्होंने ईरान को लेकर कई सख्त बयान दिए और चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो कड़े कदम उठाए जाएंगे. ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि वे सोमवार दोपहर 1 बजे व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

ये भी पढ़ें: अमेरिका में गिरफ्तारी के दावे पर ईरान का जवाब, 'जनरल सुलेमानी का कोई रिश्तेदार US में नहीं'

इसके अलावा, उन्होंने एक अमेरिकी वायुसैनिक को दुश्मन के इलाके से सुरक्षित निकालने के अभियान को सफल बताया. ट्रंप को लेकर फैली अस्पताल में भर्ती होने की अफवाहें फिलहाल बेबुनियाद साबित हुई हैं. हालांकि, उनकी सीमित सार्वजनिक मौजूदगी और ईस्टर जैसे बड़े मौके पर चर्च न जाने से सवाल जरूर उठे हैं.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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