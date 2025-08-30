लापता हो गए ट्रंप? स्वास्थ्य को लेकर लगाई जा रही अटकलें, सार्वजनिक मंच से भी गायब

Donald Trump Health: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने बयानों और फैसलों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं. पिछले कुछ दिनों से उनकी हेल्थ को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. वहीं अब ट्रंप के स्वास्थ्य संबंधी कई अफवाहों के बीच 29-30 अगस्त 2025 की रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' उनकी मौत से जुड़े ट्रेंड्स से भरा रहा. इस प्लेटफॉर्म पर ट्रंप कहां हैं से लेकर ट्रंप मर चुके हैं तक जैसे शब्द ट्रेंड करने लगे.

ट्रंप को लेकर बढ़ी यूजर्स की चिंता

यूजर्स ने व्हाइट हाउस की वेबसाइट के कई स्क्रीनशॉट भी शेयर किए, जिसमें दिखाया जा रहा था कि ट्रंप जल्दी ही लाइव हो जाएंगे, हालांकि 'X' के AI असिस्टेंट ग्रोक ने पुष्टि करते हुए सभी दावों को अफवाह बताकर खारिज किया और कहा कि व्हाइट हाउस का पेज प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बेद यही मैसेज दिखाता है. इसके अलावा ग्रोक ने ट्रंप के अचानक गायब होने की अफवाहों को भी खारिज किया और उनकी हालिया उपस्थिति की तारीखें बताई.

ये भी पढे़ं- 'ट्रंप की अराजकता छुपाना बंद करें...,' कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका में उठी टैरिफ समाप्त करने की मांग, इस नेता ने जारी किया प्रस्ताव .

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप की मौत का दावा

कई 'X'यूजर्स ग्रोक की बातों का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि ट्रंप हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं थे. ट्रंप की मौत का दावा तब और तेजी से होने लगा जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि किसी भयानक विपदा की स्थिति में वह राष्ट्रपति की जगह लेंगे. वेंस के इस बयान के बाद हर तरफ चर्चा फैलने लगी की ट्रंप का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर वे किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं.

ये भी पढे़ं- ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से बड़ा झटका, देश में ही रहेंगे वेनेजुएला के 6 लाख प्रवासी

वेंस के बयान ने मचाई हलचल

दरअसल वेंस ने बीते दिनों राष्ट्रपति ट्रंप की हेल्थ को लेकर भरोसा जताया था, हालांकि उन्होंने ये भी पुष्टि की थी कि जरूरत पड़ने पर वह राष्ट्रपति पद संभाल सकते हैं. वेंस ने 'US टुडे' को दिए इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल स्वस्थ हैं और वह अमेरिकी लोगों के लिए बेहतरीन काम करेंगे, हालांकि उन्होंने अचानक आए किसी भी तरह के संकट में तैयारी की बात भी कही. उन्होंने कहा था कि वह किसी भी भयानक स्थिति में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं.

FAQ

डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या ट्रेंड हो रहा है?

सोशल मीडिया पर डोनल्ड ट्रंप की सेहत से जुड़े हैशडैग ट्रेंड कर रहे हैं.

ट्रंप के स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा जा रहा है?

कुछ लोगों का कहना है कि ट्रंप के स्वास्थ्य में गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य लोग इसे महज अफवाह बता रहे हैं.