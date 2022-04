वॉशिंगटनः अमेरिका (America) के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं. उन्होंने अब हाल ही में एक बयान देकर लोगों को हैरत में डाल दिया है. उन्होंने कहा कि वह भगवान द्वारा बनाए गए अभी तक के सबसे ईमानदार शख्स हैं.

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) उत्तरी कैरोलिना (North Carolina) के सेल्मा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने ये बात कह डाली, उनकी बात सुनकर रैली में मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे. उन्होंने यह बात अपने एक दोस्त की बात को लेकर कही. उनके दोस्त ने कहा था कि आप जानते हैं कि आपकी वर्षों तक जांच की गई है. लाखों दस्तावेजों को खंगाला गया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला. जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप पृथ्वी पर सबसे क्लीन शख्स होते हैं.

Trump: I’ve gotta be the cleanest— I think I’m the most honest human being perhaps that god ever created pic.twitter.com/D98itzA6vi

— Acyn (@Acyn) April 10, 2022