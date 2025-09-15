पहले किया TikTok पर बैन की धमकी का ड्रामा, अमेरिका ने अब चुपचाप की चीन से बड़ी डील! ट्रंप बोले- जिनपिंग से...
पहले किया TikTok पर बैन की धमकी का ड्रामा, अमेरिका ने अब चुपचाप की चीन से बड़ी डील! ट्रंप बोले- जिनपिंग से...

TikTok विवाद को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीन के साथ हुई मीटिंग के दौरान उन्होंने एक विशेष कंपनी को लेकर समझौता भी किया है. वहीं, उन्होंने एक और ऐलान किया है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:04 PM IST
पहले किया TikTok पर बैन की धमकी का ड्रामा, अमेरिका ने अब चुपचाप की चीन से बड़ी डील! ट्रंप बोले- जिनपिंग से...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार TikTok बैन को लेकर बयान दे रहे हैं. अब सोमवार को उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिससे उम्मीद की जाने लगी है कि इस ऐप को लेकर अमेरिका और चीन के बीच सहमति बन गई है. हालांकि, उन्होंने साफतौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में ही बहुत कुछ कह दिया है. सोमवार को ट्रंप ने एक 'खास कंपनी' के साथ समझौते का ऐलान किया है.

शुक्रवार को करेंगे जिनपिंग से मुलाकात
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि वह शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करने वाले हैं. उन्होंने यह भी कहा कि एक 'विशेष कंपनी' को लेकर सहमति भी बन गई है, जिसे अमेरिका के युवा बचाना चाहते थे.

बिना टिकटॉक का नाम लिए कही ये बात
पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, 'यूरोप में अमेरिका और चीन के बीच हुई बिजनेस मीटिंग सफल रही. इस दौरान एक 'खास कंपनी' पर भी समझौता हुआ है, जिसे हमारे देश के युवा बचाने की कोशिश कर रहे थे. अब वह बहुत खुश होंगे! शुक्रवार को मैं शी जिनपिंग के साथ बात करूंगा. हमारे रिश्ते मजबूत होंगे.' हालांकि, ट्रंप ने इस पोस्ट में कहीं भी टिकटॉक का नाम नहीं बताया, लेकिन अंदाजा लगाया जाने लगा है कि वह जिस 'विशेष कंपनी' की बात कर रहे हैं वो टिकटॉक ही है.

नहीं की आधिकारिक पुष्टि
दूसरी ओर जब हाल ही में मीडियाकर्मियों ने ट्रंप ने टिकटॉक की डील पर बात की तो उन्होंने किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की. वहीं, फिलहाल टिकटॉक के इस मामले में चीन की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया है.

ट्रंप ने दिया था ऐसा सुझाव
इससे पहले ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा था कि अमेरिका में टिकटॉक का भविष्य चीन के ही हाथों में है. या तो इसे बंद कर दिया जाएगा या फिर डेडलाइन बढ़ जाएगी. दरअसल, अमेरिका ने टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस को आदेश दिया था कि वह अमेरिका में अपनी यूनिट किसी अमेरिकी कंपनी को ही बेच दे, वरना इसे देश में बंद करना पड़ेगा. उन्होंने पिछले महीने ही कहा था कि अमेरिका की कई कंपनियां टिकटॉक खरीदने के लिए तैयार हैं.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं.

