Gaza Peace Deal: मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि यह मुस्लिम जगत के लिए बड़ी बात है... अब किस बात पर गदगद हो रहे हैं ट्रंप?

Trump Gaza Peace Deal: डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्धविराम और मुस्लिम देशों में शांति बहाल करने की फुलप्रूफ प्लान बनाने का दावा किया है. ट्रंप ने ये भी कहा है कि इससे 3000 सालों के बाद मुस्लिम देशों के बीच शांति आ सकती है, जिससे मैं खुद में बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं.

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 07:13 AM IST
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि गाजा शांति योजना में किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है. सभी पक्ष इस बात से सहमत होंगे. व्हाइट हाउस से रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि “योजना के कुछ तकनीकी बिंदु” आने वाले कुछ दिनों में तय कर लिए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि यह समझौता मध्य पूर्व में लंबे समय बाद स्थायी शांति ला सकता है.

ट्रंप के अनुसार, “यह एक ऐसा समझौता है जिससे इस क्षेत्र में हजारों वर्षों में पहली बार वास्तविक शांति देखने को मिलेगी.” ट्रंप ने कहा कि शांति वार्ता में शामिल सभी पक्ष इस योजना पर लगभग सहमत हैं और अब केवल कुछ छोटे बदलाव किए जाने की आवश्यकता होगी. उन्होंने इसे "हामास योजना" कहा और दावा किया कि इसके तहत बंधकों की रिहाई लगभग तुरंत होगी तथा गाजा में जारी संघर्ष खत्म होगा.

भारत-पाक तनाव: किसके दम पर उछल रहा पाकिस्तान? 'नक्शे से मिटा देंगे' की चेतावनी पर कह डाली इतनी बड़ी बात

मध्य पूर्व में शांति का नया चैप्टर

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, “हमारे पास बहुत कम संशोधन बाकी हैं. यह बेहद शानदार योजना है. अगर आप सोचें, तो मध्य पूर्व में 3000 वर्षों में पहली बार शांति देखने को मिल सकती है. मैं इसे लेकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं.” उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना को लेकर इसराइल, अरब दुनिया और मुस्लिम देशों में सकारात्मक माहौल है. उनके अनुसार, “यह सौदा इसराइल के लिए भी अच्छा है, अरब और मुस्लिम दुनिया के लिए भी, और पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद रहेगा.”

व्हाइट हाउस का सोशल पोस्ट 

व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया x पर एक बयान में लिखा, “हामास और दुनिया भर के देशों के साथ बेहद सकारात्मक चर्चाएं हुई हैं. लक्ष्य बंधकों की रिहाई, गाजा युद्ध का अंत, और सबसे महत्वपूर्ण मध्य पूर्व में लंबे समय से प्रतीक्षित शांति की स्थापना करना है.” यह बयान ऐसे समय में आया जब गाजा में युद्धविराम के प्रयास जारी हैं और कई देशों की ओर से मानवीय राहत के लिए समर्थन बढ़ा है. हालांकि प्रशासन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि “पहले चरण” से ट्रंप का मतलब क्या था और क्या वे इस सप्ताह बंधकों की रिहाई शुरू होने का संकेत दे रहे थे?

इजराइली प्रधानमंत्री की उम्मीदें

इसी बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है बंधकों की रिहाई यहूदी पर्व सुक्कोत के दौरान शुरू हो सकती है. इसराइली सुरक्षा एजेंसियां और कूटनीतिक प्रतिनिधि लगातार अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ वार्ता कर रहे हैं ताकि बंधकों को सुरक्षित घर वापस लाया जा सके और गाजा में संघर्ष के अंत की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें.

अंतरराष्ट्रीय प्रभाव

ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब गाजा की स्थिति विश्वभर में कूटनीतिक हलचल की वजह बनी हुई है. कई देशों ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी समझौते के लिए बातचीत दोबारा शुरू करने का आग्रह किया है. ऐस में अगर ट्रंप की पीस डील योजना सफल होती है तो यह न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरे विश्व की राजनीतिक संतुलन पर असर डाल सकती है.

