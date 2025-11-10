Trump Hooting Video: इतिहास बनाने स्टेडियम पहुंचे ट्रंप, NFL मैच के दौरान हुई जबरदस्त हूटिंग

Donald Trump hooting Viral Video: डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन 50 सालों में किसी रेगुलर सीजन के एनएफएल (NFL) मैच में भाग लेने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं, उन्होंने रविवार को मैरीलैंड (Maryland) के लैंडओवर (Landover) में वाशिंगटन कमांडर्स (Washington Commanders) और डेट्रॉइट लायंस (Detroit Lions) के बीच मुकाबला देखा.

स्क्रीन पर दिखते ही शुरू हुई हूटिंग

इस मैच में हालांकि, जब उन्हें वीडियोबोर्ड पर दिखाया गया और स्टेडियम के अनाउंसर ने उनको इंट्रोड्यूस किया, तो भीड़ के एक हिस्से ने हूटिंग शुरू कर दी. हाफटाइम सेरेमनी के दौरान ट्रंप की तरफ अमेरिकी सैन्य सदस्यों को शपथ दिलाए जाने के दौरान भी ये मामला जारी रहा.

Crowd erupts when Trump appears on screen at Washington Commanders- Lions game . Lots of boos and middle fingers in this section. pic.twitter.com/uTzvr0DbXs — Marisa Schultz (@marisa_schultz) November 9, 2025

कई सीनेटर्स भी थे मौजूद

ज्वाइंट बेस एंड्रयूज (Joint Base Andrews) पर लैंड करने के बाद थोड़ी देर से पहुंचे ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा कि देश "अच्छा कर रहा है" और फिलहाल जारी गवर्नमेंट शटडाउन को लेकर डेमोक्रेट्स की आलोचना की. इस मैच में उनके साथ हाउस स्पीकर माइक जॉनसन (Mike Johnson), कई कैबिनेट सदस्य और रिपब्लिकन सीनेटर स्टीव डेन्स Steve Daines) भी शामिल हुए.

इतिहास के तीसरे ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति बने ट्रंप

अमेरिकी इतिहास में ये सिर्फ तीसरी बार है जब किसी सिटिंग राष्ट्रपति ने रेगुलर सीजन के एनएफएल गेम को अटेंड है. साल 1969 में रिचर्ड निक्सन (Richard Nixon) और 1978 में जिमी कार्टर (Jimmy Carter) के बाद ऐसा हुआ है. ट्रंप इससे पहले इस साल की शुरुआत में पद पर रहते हुए सुपर बाउल (Super Bowl) में शामिल हुए थे.

अपने नाम पर चाहते हैं स्टेडियम का नाम

ईएसपीएन के मुताबिक, व्हाइट हाउस के एक मध्यस्थ ने कमांडर्स के मालिकों को सूचित किया है कि ट्रंप चाहते हैं कि टीम के आगामी 4 बिलियन डॉलर के स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा जाए. इस आइडिया को प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट (Karoline Leavitt) ने "एक सुंदर नाम" बताया है.

ट्रंप का स्वागत

ट्रंप और एनएफएल के बीच पिछले तनावों के बावजूद, खास तौर से राष्ट्रगान के दौरान खिलाड़ियों के घुटने टेकने को लेकर कमांडर्स के अध्यक्ष मार्क क्लॉज (Mark Clouse) ने ट्रंप के आने का स्वागत करते हुए कहा कि ये एनएफएल की "सेवा को सलाम" (Salute to Service) इनिशिएटिव के तहत देश के पूर्व सैनिकों और सैन्य कर्मियों का सम्मान है.

(इनपुट-एपी)