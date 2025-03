मेक्सिको-कनाडा की आई शामत, ट्रंप ने आज से लगाया 25 प्रतिशत टैरिफ, अमेरिका के फैसले से धड़ाम हुआ शेयर मार्केट

America Tariff On Canada Mexico: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार 4 मार्च 2025 यानी आज से कनाडा और मेक्सिको पर 25 प्रतिशत टैरिफ लागू करने का फैसला लिया है. ट्रंप का कहना है कि इसपर देरी की कोई गुंजाइश नहीं है. वहीं ट्रंप के इस ऐलान के बाद से वापस नॉर्थ अमेरिकी ट्रंड वॉर की आशंका बढ़ गई है. ट्रंप ने कहा कि यह टैरिफ अमेरिका के दोनों पड़ोसी देशों में फेंटेनाइल तस्करी के खिलाफ लड़ाई लड़ने और अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए है.

शेयर मार्केट में मची हलचल

ट्रंप के इस फैसले के बाद से अमेरिकी शेयर मार्केट में दोपहर के कारोबार में हलचल मची है. उनकी टिप्पणियों के बाद से कनाडाई डॉलर और मेक्सिको पेसो में गिरावट दर्ज की गई है. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा,' उन्हें टैरिफ लगाना ही होगा. इसलिए उन्हें अपनी कार फैक्ट्री समेत बाकी चीजें अमेरिका में ही बनानी होंगी. ऐसी स्थिति में उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा.'

#WATCH | Washington, DC: US President Donald Trump says, "There is no room left for Mexico or Canada. The tariffs are all set and are going to effect tomorrow..."

(Source: US Network Pool via Reuters) pic.twitter.com/AifaoOGMYU

— ANI (@ANI) March 3, 2025